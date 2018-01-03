عدم سماع الدعوى في حق سمير الوافي في قضايا شيكات
-
-
14:53السبسي يعلن 2018 سنة التعليم العمومي والصحة العمومية
05 جانفي 2018
-
14:51"اتصالات تونس" تكرّم أعوانها المتقاعدين
05 جانفي 2018
-
14:35تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات أحد أطرافها مفتش عنه في عدة قضايا
05 جانفي 2018
-
-
14:04الكاف: استنفار أمني بعد الاشتباه في دخول عناصر إرهابية إلى المدينة
05 جانفي 2018
-
-
-
13:00رسمي: بعث معهد عالي للبترول والغاز والطاقات المتجددة بتطاوين
05 جانفي 2018
-
12:53صمٌود يفوز بجائزة البنك التٌونسي
05 جانفي 2018
-
12:48اشتباكات مسلحة خلال محاولة السيطرة على معبر رأس جدير من الجانب الليبي
05 جانفي 2018
-
-
11:41مباشر.. إجتماع الأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج
05 جانفي 2018
-
12:30بطاقة إيداع بالسجن ضد شكري الشنيتي
05 جانفي 2018
-
12:18عدم سماع الدعوى في حق سمير الوافي في قضايا شيكات
05 جانفي 2018
-
12:13مطلب استئناف حول الحكم الصادر في حق مروجي اشاعة وفاة رئيس الجمهورية
05 جانفي 2018
-
11:44المنيهلة - أريانة: القبض على عنصر تكفيري يمجّد الإرهاب ويحرّض عليه
05 جانفي 2018
-
11:27الدفاع السعودي يعترض صاروخا حوثيا باتجاه نجران
05 جانفي 2018
-
11:09ساخرون من زوجة ماكرون: تتصرف مثل ماري إنطوانيت
05 جانفي 2018
-
11:05بنزرت: مقتل شاب قرب أحد النزل
05 جانفي 2018
نورالدين بالطيبالانتخابات البلدية... الفرصة الأخيرة للأحزاب
ستشكل الانتخابات البلدية التي يفترض تنظيمها في شهر ماي القادم الفرصة الاخيرة للاحزاب لاستعادة ثقة المواطن الذي أعرض عن الاحزاب بل عن الشأن السياسي بعد خيبته وفقدانه للثقة في كل...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
عدم سماع الدعوى في حق سمير الوافي في قضايا شيكات
تونس- الشروق اونلاين- ايمان بن عزيزة: قضت اليوم الدائرة المختصة في قضايا الشيكات بمحكمة الاستئناف بتونس بعدم سماع الدعوى في حق الإعلامي سمير الوافي و ذلك بموجب الخلاص.
وقد تعلقت بالوافي 4 قضايا في إصدار شيك دون رصيد.
ويذكر ان محكمة أريانة الابتدائية كانت قد قضت بسجن سمير الوافي مدة 20 سنة و قد تم استئناف الحكم و قدم محاميه أمس ما يفيد خلاص أصل الدين.
المستوري القمودي: الاتحاد مع العودة الى نظام الثلاثي والتراجع في اصلاحات الزمن المدرسي
05 جانفي 2018 السّاعة 15:12
أفاد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الاساسي المستوري القمودي اليوم الجمعة ان الاتحاد العام التونسي...المزيد >>
السبسي يعلن 2018 سنة التعليم العمومي والصحة العمومية
05 جانفي 2018 السّاعة 14:53
قرطاج -الشروق اون لاين - فاضل الطياشي: صرح الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي منذ...المزيد >>
"اتصالات تونس" تكرّم أعوانها المتقاعدين
05 جانفي 2018 السّاعة 14:51
تونس- الشروق أون لاين: قامت صباح اليوم الجمعة 5 جانفي شركة اتصالات تونس بتكريم 179 اطارا وعونا من متقاعدي...المزيد >>
تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات أحد أطرافها مفتش عنه في عدة قضايا
05 جانفي 2018 السّاعة 14:35
تمكنت يوم امس 2018 الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بمشاركة فريق تابع لمصلحة الطريق...المزيد >>
عدم سماع الدعوى في حق سمير الوافي في قضايا شيكات
تونس- الشروق اونلاين- ايمان بن عزيزة: قضت اليوم الدائرة المختصة في قضايا الشيكات بمحكمة الاستئناف بتونس بعدم سماع الدعوى في حق الإعلامي سمير الوافي و ذلك بموجب الخلاص.
وقد تعلقت بالوافي 4 قضايا في إصدار شيك دون رصيد.
ويذكر ان محكمة أريانة الابتدائية كانت قد قضت بسجن سمير الوافي مدة 20 سنة و قد تم استئناف الحكم و قدم محاميه أمس ما يفيد خلاص أصل الدين.
المستوري القمودي: الاتحاد مع العودة الى نظام الثلاثي والتراجع في اصلاحات الزمن المدرسي
05 جانفي 2018 السّاعة 15:12
أفاد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الاساسي المستوري القمودي اليوم الجمعة ان الاتحاد العام التونسي...المزيد >>
السبسي يعلن 2018 سنة التعليم العمومي والصحة العمومية
05 جانفي 2018 السّاعة 14:53
قرطاج -الشروق اون لاين - فاضل الطياشي: صرح الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي منذ...المزيد >>
"اتصالات تونس" تكرّم أعوانها المتقاعدين
05 جانفي 2018 السّاعة 14:51
تونس- الشروق أون لاين: قامت صباح اليوم الجمعة 5 جانفي شركة اتصالات تونس بتكريم 179 اطارا وعونا من متقاعدي...المزيد >>
تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات أحد أطرافها مفتش عنه في عدة قضايا
05 جانفي 2018 السّاعة 14:35
تمكنت يوم امس 2018 الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بمشاركة فريق تابع لمصلحة الطريق...المزيد >>
-
-
14:53السبسي يعلن 2018 سنة التعليم العمومي والصحة العمومية
05 جانفي 2018
-
14:51"اتصالات تونس" تكرّم أعوانها المتقاعدين
05 جانفي 2018
-
14:35تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات أحد أطرافها مفتش عنه في عدة قضايا
05 جانفي 2018
-
-
14:04الكاف: استنفار أمني بعد الاشتباه في دخول عناصر إرهابية إلى المدينة
05 جانفي 2018
-
-
-
13:00رسمي: بعث معهد عالي للبترول والغاز والطاقات المتجددة بتطاوين
05 جانفي 2018
-
12:53صمٌود يفوز بجائزة البنك التٌونسي
05 جانفي 2018
-
12:48اشتباكات مسلحة خلال محاولة السيطرة على معبر رأس جدير من الجانب الليبي
05 جانفي 2018
-
-
11:41مباشر.. إجتماع الأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج
05 جانفي 2018
-
12:30بطاقة إيداع بالسجن ضد شكري الشنيتي
05 جانفي 2018
-
12:18عدم سماع الدعوى في حق سمير الوافي في قضايا شيكات
05 جانفي 2018
-
12:13مطلب استئناف حول الحكم الصادر في حق مروجي اشاعة وفاة رئيس الجمهورية
05 جانفي 2018
-
11:44المنيهلة - أريانة: القبض على عنصر تكفيري يمجّد الإرهاب ويحرّض عليه
05 جانفي 2018
-
11:27الدفاع السعودي يعترض صاروخا حوثيا باتجاه نجران
05 جانفي 2018
-
11:09ساخرون من زوجة ماكرون: تتصرف مثل ماري إنطوانيت
05 جانفي 2018
-
11:05بنزرت: مقتل شاب قرب أحد النزل
05 جانفي 2018
نورالدين بالطيبالانتخابات البلدية... الفرصة الأخيرة للأحزاب
ستشكل الانتخابات البلدية التي يفترض تنظيمها في شهر ماي القادم الفرصة الاخيرة للاحزاب لاستعادة ثقة المواطن الذي أعرض عن الاحزاب بل عن الشأن السياسي بعد خيبته وفقدانه للثقة في كل...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة