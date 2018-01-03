عدم سماع الدعوى في حق سمير الوافي في قضايا شيكات

تونس- الشروق اونلاين- ايمان بن عزيزة: قضت اليوم الدائرة المختصة في قضايا الشيكات بمحكمة الاستئناف بتونس بعدم سماع الدعوى في حق الإعلامي سمير الوافي و ذلك بموجب الخلاص.

وقد تعلقت بالوافي 4 قضايا في إصدار شيك دون رصيد.

ويذكر ان محكمة أريانة الابتدائية كانت قد قضت بسجن سمير الوافي مدة 20 سنة و قد تم استئناف الحكم و قدم محاميه أمس ما يفيد خلاص أصل الدين.