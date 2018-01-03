الدفاع السعودي يعترض صاروخا حوثيا باتجاه نجران

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اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي، الجمعة، صاروخا بالستيا أطلق من اليمن باتجاه مدينة نجران، وفق "سكاي نيوز عربية".
وأعلن الحوثيون إطلاق الصاروخ عبر قناة "المسيرة" التلفزيونية التابعة لهم، فيما أكد تلفزيون "الإخبارية" السعودي على حسابه على "تويتر" أن "قوات الدفاع الجوي اعترضت صاروخا بالستيا فوق نجران".
ودأب المتمردون الحوثيون على إطلاق صواريخ باليستية بشكل متزايد، في ظل تزويد إيران للميليشيات المتمردة بمنصات إطلاق هذا النوع من الصواريخ.
واعترضت منظومة الدفاعات الجوية التابعة للتحالف العربي صواريخ عدة في السابق، أعقبها قصف جوي لمنصات الإطلاق داخل الأراضي اليمنية.
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، في 20 ديسمبر الماضي، إن صاروخا أطلقته ميليشيات الحوثي الإيرانية على العاصمة السعودية الرياض "يحمل جميع بصمات هجمات سابقة باستخدام أسلحة قدمتها إيران".
وأضافت هيلي، خلال جلسة لمجلس الأمن لمناقشة مدى التزام إيران بالاتفاق النووي، أن الصواريخ التي تسقط على السعودية مصدرها إيران، وثمة أدلة عديدة تثبت تورط إيران بتهريب الأسلحة والصواريخ للحوثيين.
اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي، الجمعة، صاروخا بالستيا أطلق من اليمن باتجاه مدينة نجران، وفق "سكاي نيوز عربية".
وأعلن الحوثيون إطلاق الصاروخ عبر قناة "المسيرة" التلفزيونية التابعة لهم، فيما أكد تلفزيون "الإخبارية" السعودي على حسابه على "تويتر" أن "قوات الدفاع الجوي اعترضت صاروخا بالستيا فوق نجران".
ودأب المتمردون الحوثيون على إطلاق صواريخ باليستية بشكل متزايد، في ظل تزويد إيران للميليشيات المتمردة بمنصات إطلاق هذا النوع من الصواريخ.
واعترضت منظومة الدفاعات الجوية التابعة للتحالف العربي صواريخ عدة في السابق، أعقبها قصف جوي لمنصات الإطلاق داخل الأراضي اليمنية.
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، في 20 ديسمبر الماضي، إن صاروخا أطلقته ميليشيات الحوثي الإيرانية على العاصمة السعودية الرياض "يحمل جميع بصمات هجمات سابقة باستخدام أسلحة قدمتها إيران".
وأضافت هيلي، خلال جلسة لمجلس الأمن لمناقشة مدى التزام إيران بالاتفاق النووي، أن الصواريخ التي تسقط على السعودية مصدرها إيران، وثمة أدلة عديدة تثبت تورط إيران بتهريب الأسلحة والصواريخ للحوثيين.
-
-
14:53السبسي يعلن 2018 سنة التعليم العمومي والصحة العمومية
05 جانفي 2018
-
14:51"اتصالات تونس" تكرّم أعوانها المتقاعدين
05 جانفي 2018
-
14:35تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات أحد أطرافها مفتش عنه في عدة قضايا
05 جانفي 2018
-
-
14:04الكاف: استنفار أمني بعد الاشتباه في دخول عناصر إرهابية إلى المدينة
05 جانفي 2018
-
-
-
13:00رسمي: بعث معهد عالي للبترول والغاز والطاقات المتجددة بتطاوين
05 جانفي 2018
-
12:53صمٌود يفوز بجائزة البنك التٌونسي
05 جانفي 2018
-
12:48اشتباكات مسلحة خلال محاولة السيطرة على معبر رأس جدير من الجانب الليبي
05 جانفي 2018
-
-
11:41مباشر.. إجتماع الأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج
05 جانفي 2018
-
12:30بطاقة إيداع بالسجن ضد شكري الشنيتي
05 جانفي 2018
-
12:18عدم سماع الدعوى في حق سمير الوافي في قضايا شيكات
05 جانفي 2018
-
12:13مطلب استئناف حول الحكم الصادر في حق مروجي اشاعة وفاة رئيس الجمهورية
05 جانفي 2018
-
11:44المنيهلة - أريانة: القبض على عنصر تكفيري يمجّد الإرهاب ويحرّض عليه
05 جانفي 2018
-
11:27الدفاع السعودي يعترض صاروخا حوثيا باتجاه نجران
05 جانفي 2018
-
11:09ساخرون من زوجة ماكرون: تتصرف مثل ماري إنطوانيت
05 جانفي 2018
-
11:05بنزرت: مقتل شاب قرب أحد النزل
05 جانفي 2018