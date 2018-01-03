امرأة تخفي جثتي رضيعين بثلاجة لسنوات

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اتهمت امرأة بإخفاء طفلين ميتين في ثلاجة منذ سنوات في واقعة أثارت صدمة بعد اكتشافها في ألمانيا هذا الأسبوع.
وقد تم العثور على الجثتين المجمدتين في منزل السيدة (46 عاماً) في بلدة بيندورف بولاية ساكسونيا أنهالت.
وكان خطيبها السابق قد تقدم بهذه المعلومات الفظيعة للشرطة، وقد أشير للسيدة في وسائل الإعلام بـ"ستيفي أس" التزاماً بالقوانين الألمانية في هذا الإطار.
وعندما هاجمت الشرطة المنزل، وجدت جثتين لطفلين رضيعين مخبأين في الثلاجة.
من جانبه، ذكر المتحدث باسم الشرطة، رالف كارلستدت: "نحن نفترض أن شاغل المنزل هو الأم، ولا يمكننا أن نستبعد وقوع جريمة. سيتم تشريح الجثتين لمعرفة أسباب الوفاة".
وحققت السلطات مع المرأة التي تعيش مع ابنتها سيلينا البالغة من العمر 15 عاماً، ووضعت في الحجز وأطلق سراحها لاحقاً.
وقد اتضح أن المنزل كان للأم لكنها لا تقيم فيه بشكل دائم ويظل مغلقاً أغلب الوقت.
بدوره، قال المدعي العام، هايكه جير: "حتى الآن، هناك شكوك أولية حول ارتكاب جريمة، لكننا ما زلنا لا نعرف ما إذا كان هناك فعلاً جريمة وهذا لا يبرر الاحتجاز".
ووضعت الواقعة الجيران في حالة من عدم التصديق لما تم اكتشافه بالمنزل المجاور لهم.
كما قال صديق ستيفي: "لا أصدق ذلك، فقد كانت صديقة لي لمدة خمس سنوات وفي غاية الطيبة".
اتهمت امرأة بإخفاء طفلين ميتين في ثلاجة منذ سنوات في واقعة أثارت صدمة بعد اكتشافها في ألمانيا هذا الأسبوع.
وقد تم العثور على الجثتين المجمدتين في منزل السيدة (46 عاماً) في بلدة بيندورف بولاية ساكسونيا أنهالت.
وكان خطيبها السابق قد تقدم بهذه المعلومات الفظيعة للشرطة، وقد أشير للسيدة في وسائل الإعلام بـ"ستيفي أس" التزاماً بالقوانين الألمانية في هذا الإطار.
وعندما هاجمت الشرطة المنزل، وجدت جثتين لطفلين رضيعين مخبأين في الثلاجة.
من جانبه، ذكر المتحدث باسم الشرطة، رالف كارلستدت: "نحن نفترض أن شاغل المنزل هو الأم، ولا يمكننا أن نستبعد وقوع جريمة. سيتم تشريح الجثتين لمعرفة أسباب الوفاة".
وحققت السلطات مع المرأة التي تعيش مع ابنتها سيلينا البالغة من العمر 15 عاماً، ووضعت في الحجز وأطلق سراحها لاحقاً.
وقد اتضح أن المنزل كان للأم لكنها لا تقيم فيه بشكل دائم ويظل مغلقاً أغلب الوقت.
بدوره، قال المدعي العام، هايكه جير: "حتى الآن، هناك شكوك أولية حول ارتكاب جريمة، لكننا ما زلنا لا نعرف ما إذا كان هناك فعلاً جريمة وهذا لا يبرر الاحتجاز".
ووضعت الواقعة الجيران في حالة من عدم التصديق لما تم اكتشافه بالمنزل المجاور لهم.
كما قال صديق ستيفي: "لا أصدق ذلك، فقد كانت صديقة لي لمدة خمس سنوات وفي غاية الطيبة".
-
-
14:53السبسي يعلن 2018 سنة التعليم العمومي والصحة العمومية
05 جانفي 2018
-
14:51"اتصالات تونس" تكرّم أعوانها المتقاعدين
05 جانفي 2018
-
14:35تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات أحد أطرافها مفتش عنه في عدة قضايا
05 جانفي 2018
-
-
14:04الكاف: استنفار أمني بعد الاشتباه في دخول عناصر إرهابية إلى المدينة
05 جانفي 2018
-
-
-
13:00رسمي: بعث معهد عالي للبترول والغاز والطاقات المتجددة بتطاوين
05 جانفي 2018
-
12:53صمٌود يفوز بجائزة البنك التٌونسي
05 جانفي 2018
-
12:48اشتباكات مسلحة خلال محاولة السيطرة على معبر رأس جدير من الجانب الليبي
05 جانفي 2018
-
-
11:41مباشر.. إجتماع الأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج
05 جانفي 2018
-
12:30بطاقة إيداع بالسجن ضد شكري الشنيتي
05 جانفي 2018
-
12:18عدم سماع الدعوى في حق سمير الوافي في قضايا شيكات
05 جانفي 2018
-
12:13مطلب استئناف حول الحكم الصادر في حق مروجي اشاعة وفاة رئيس الجمهورية
05 جانفي 2018
-
11:44المنيهلة - أريانة: القبض على عنصر تكفيري يمجّد الإرهاب ويحرّض عليه
05 جانفي 2018
-
11:27الدفاع السعودي يعترض صاروخا حوثيا باتجاه نجران
05 جانفي 2018
-
11:09ساخرون من زوجة ماكرون: تتصرف مثل ماري إنطوانيت
05 جانفي 2018
-
11:05بنزرت: مقتل شاب قرب أحد النزل
05 جانفي 2018