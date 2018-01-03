النفيضة: وصول طائرة مُحَمّلة بمُرحّلين من إيطاليا

الشروق أون لاين ـ مكتب الساحل ـ مكرم السعيدي: حطت عيشة أمس الخميس في مطار النفيضة الحمامات الدولي طائرة قادمة من إيطاليا محملة بقرابة 30 مرحلا من طرف السلطات الإيطالية بعد عدم حصولهم على وثائق قانونية تخول لهم الإقامة هناك حيث تم تمرير بطاقات هوياتهم على الناظم الآلي ليتبين أن منهم 4 أشخاص صادرة بشأنهم مناشير تفتيش لدى مختلف الوحدات الأمنية بعد أن تعلقت بهم جملة من القضايا.

وتجدر الإشارة إلى عملية ترحيل التونسيين المقيمين بطريقة غير شرعية متواصلة من طرف السلطات الإيطالية.