نابل: الكشف عن عصابة مختصة في تزوير العملة يقودها ممرض يعمل بمستشفى الطاهر المعموري

تمكنت وحدات فرقة شرطة النجدة بنابل فجر اليوم الجمعة من الكشف عن عصابة مختصة في تزوير العملة من فئة 10 د و20 د متكونة من شابين وفتاتين أصيلي الجهة في العشرينات من العمر وذلك على اثر نصب كمين محكم لهم ومداهمة منزلهم الكائن بنابل المدينة حيث تم العثور على مجموعة من الوسائل المستعملة في عملية التدليس ومبلغ مالي يقدر بحوالي 350د.

وحسب ما اكده مصدر موثوق للشروق اون لاين فقد ثبت بعد التحريات الأولية مع المجموعة ان رئيس العصابة هو احد الممرضين العاملين بالمستشفى الجهوي بنابل

فاطمة بن عثمان