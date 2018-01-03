12 قتيلا حصيلة انقلاب عبارة في إندونيسيا

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قتل 12 شخصًا إثر انقلاب عبارة قبالة إقليم "سومطرة الجنوبية" في إندونيسيا، بينما لا يزال شخص في عداد المفقودين حسب مسؤول إنقاذ إندونيسي.
وقال رئيس الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ محمد سيوجي، إن العبارة غرقت بعد اضطراب حركة الملاحة البحرية بشكل خطير بينما كانت تبحر من "بانيواسين" الى "باليمبانج" يوم الأربعاء الماضي.
وأضاف أنه تم العثور على قتيلين يوم وقوع الحادث بينما تم انتشال جثث الضحايا العشر الآخرين أمس الخميس وصباح اليوم، عقب عملية بحث، مشيرًا إلى أن شخصًا لا يزال في عداد المفقودين.
قتل 12 شخصًا إثر انقلاب عبارة قبالة إقليم "سومطرة الجنوبية" في إندونيسيا، بينما لا يزال شخص في عداد المفقودين حسب مسؤول إنقاذ إندونيسي.
وقال رئيس الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ محمد سيوجي، إن العبارة غرقت بعد اضطراب حركة الملاحة البحرية بشكل خطير بينما كانت تبحر من "بانيواسين" الى "باليمبانج" يوم الأربعاء الماضي.
وأضاف أنه تم العثور على قتيلين يوم وقوع الحادث بينما تم انتشال جثث الضحايا العشر الآخرين أمس الخميس وصباح اليوم، عقب عملية بحث، مشيرًا إلى أن شخصًا لا يزال في عداد المفقودين.
-
-
14:53السبسي يعلن 2018 سنة التعليم العمومي والصحة العمومية
05 جانفي 2018
-
14:51"اتصالات تونس" تكرّم أعوانها المتقاعدين
05 جانفي 2018
-
14:35تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات أحد أطرافها مفتش عنه في عدة قضايا
05 جانفي 2018
-
-
14:04الكاف: استنفار أمني بعد الاشتباه في دخول عناصر إرهابية إلى المدينة
05 جانفي 2018
-
-
-
13:00رسمي: بعث معهد عالي للبترول والغاز والطاقات المتجددة بتطاوين
05 جانفي 2018
-
12:53صمٌود يفوز بجائزة البنك التٌونسي
05 جانفي 2018
-
12:48اشتباكات مسلحة خلال محاولة السيطرة على معبر رأس جدير من الجانب الليبي
05 جانفي 2018
-
-
11:41مباشر.. إجتماع الأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج
05 جانفي 2018
-
12:30بطاقة إيداع بالسجن ضد شكري الشنيتي
05 جانفي 2018
-
12:18عدم سماع الدعوى في حق سمير الوافي في قضايا شيكات
05 جانفي 2018
-
12:13مطلب استئناف حول الحكم الصادر في حق مروجي اشاعة وفاة رئيس الجمهورية
05 جانفي 2018
-
11:44المنيهلة - أريانة: القبض على عنصر تكفيري يمجّد الإرهاب ويحرّض عليه
05 جانفي 2018
-
11:27الدفاع السعودي يعترض صاروخا حوثيا باتجاه نجران
05 جانفي 2018
-
11:09ساخرون من زوجة ماكرون: تتصرف مثل ماري إنطوانيت
05 جانفي 2018
-
11:05بنزرت: مقتل شاب قرب أحد النزل
05 جانفي 2018