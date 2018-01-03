سعد الصغير يعترف: "فلوسي كلها حرام"

كشف الفنان المصري سعد الصغير، أنه ظل يعمل في شارع الهرم ويحيي حفلات رأس السنة، ويتقاضى أجره من أموال بيع الخمور للزبائن.

وقال الصغير خلال لقائه في برنامج "صبايا الخير" مع الإعلامية ريهام سعيد، عبر قناة النهار المصرية: "إن أجره من حفلاته الغنائية بكباريهات شارع الهرم حرام، وأنه ظل يعمل 4 سنوات في شارع الهرم ويتقاضى أجره من أموال بيع الخمور للزبائن، ولذا أشعر أن أموالي كلها حرام".

وأشار الصغير الى أن "الفنان حمادة هلال توقف عن إحياء حفلات رأس السنة والكريسماس، ويحيي الأفراح فقط".