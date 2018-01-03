سعد الصغير يعترف: "فلوسي كلها حرام"

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كشف الفنان المصري سعد الصغير، أنه ظل يعمل في شارع الهرم ويحيي حفلات رأس السنة، ويتقاضى أجره من أموال بيع الخمور للزبائن.
وقال الصغير خلال لقائه في برنامج "صبايا الخير" مع الإعلامية ريهام سعيد، عبر قناة النهار المصرية: "إن أجره من حفلاته الغنائية بكباريهات شارع الهرم حرام، وأنه ظل يعمل 4 سنوات في شارع الهرم ويتقاضى أجره من أموال بيع الخمور للزبائن، ولذا أشعر أن أموالي كلها حرام".
وأشار الصغير الى أن "الفنان حمادة هلال توقف عن إحياء حفلات رأس السنة والكريسماس، ويحيي الأفراح فقط".
كشف الفنان المصري سعد الصغير، أنه ظل يعمل في شارع الهرم ويحيي حفلات رأس السنة، ويتقاضى أجره من أموال بيع الخمور للزبائن.
وقال الصغير خلال لقائه في برنامج "صبايا الخير" مع الإعلامية ريهام سعيد، عبر قناة النهار المصرية: "إن أجره من حفلاته الغنائية بكباريهات شارع الهرم حرام، وأنه ظل يعمل 4 سنوات في شارع الهرم ويتقاضى أجره من أموال بيع الخمور للزبائن، ولذا أشعر أن أموالي كلها حرام".
وأشار الصغير الى أن "الفنان حمادة هلال توقف عن إحياء حفلات رأس السنة والكريسماس، ويحيي الأفراح فقط".
-
00:31سعد الصغير يعترف: "فلوسي كلها حرام"
05 جانفي 2018
-
00:02صحفي روسي يكذِّب وزارة دفاع بلاده وينشر صوراً للطائرات الـ7 المدمرة في سوريا
05 جانفي 2018
-
23:30الحزب الدستوري الحر يقترح إحداث "جائزة بورقيبة للسلم والحداثة"
04 جانفي 2018
-
23:13بعد سرقتها من بنزرت: الوحدات الامنية تتمكن من استرجاع سيارة من المروج الرابع
04 جانفي 2018
-
23:03منتخب مصر «الأفضل» فى إفريقيا لعام 2017
04 جانفي 2018
-
22:48مهاجر تونسي في امريكا يقتل طفلتيه داخل السيارة وينتحر(فيديو)
04 جانفي 2018
-
22:31أصغر سجين يروي تفاصيل مشاركته في انتفاضة الخبز في تونس قبل 34 عاماً
04 جانفي 2018
-
22:08كابول: مقتل 11 وإصابة 25 آخرين في هجوم انتحاري
04 جانفي 2018
-
21:54هيئة الحقيقة والكرامة تستمع إلى شهادات عدد من ضحايا ''انتفاضة الخبز 1984''
04 جانفي 2018
-
21:41وزارة النقل تعلن عن استئناف شركة الخطوط الإماراتية لرحلاتها من وإلى تونس
04 جانفي 2018
-
21:27تونس تتجه نحو السماح لطيران الإماراتية بالعودة إلى مطاراتها
04 جانفي 2018
-
21:18سوسة: الكشف عن عصابة مختصة في السطو على المحلات
04 جانفي 2018
-
21:02السودان يستدعي سفيره في مصر
04 جانفي 2018
-
20:47اتفاقية توأمة بين ولايتي توزر والوادي الجزائرية
04 جانفي 2018
-
20:40عاصفة ثلجية تجتاح شرق الولايات المتحدة وتقتل 13 شخصا
04 جانفي 2018
-
20:33بسبب الغاء الاتفاق مع الكوكي: عضو مجلس إدارة الفيصلي يستقيل
04 جانفي 2018
-
20:24كرة قدم: الرابطة تفتح تحقيقًا حول مباراة جرجيس وبن قردان
04 جانفي 2018
-
20:11غزالة: ايقاف أستاذ تورط في سرقة هواتف تلاميذه
04 جانفي 2018
-
20:04مدنين: ارتفاع تصدير مادة الملح من الميناء التجاري بجرجيس
04 جانفي 2018
-
20:01تفكيك شبكة لترويج "الكوكايين" والقبض على عناصرها
04 جانفي 2018