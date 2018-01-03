صحفي روسي يكذِّب وزارة دفاع بلاده وينشر صوراً للطائرات الـ7 المدمرة في سوريا

-
00:31سعد الصغير يعترف: "فلوسي كلها حرام"
05 جانفي 2018
-
00:02صحفي روسي يكذِّب وزارة دفاع بلاده وينشر صوراً للطائرات الـ7 المدمرة في سوريا
05 جانفي 2018
-
23:30الحزب الدستوري الحر يقترح إحداث "جائزة بورقيبة للسلم والحداثة"
04 جانفي 2018
-
23:13بعد سرقتها من بنزرت: الوحدات الامنية تتمكن من استرجاع سيارة من المروج الرابع
04 جانفي 2018
-
23:03منتخب مصر «الأفضل» فى إفريقيا لعام 2017
04 جانفي 2018
-
22:48مهاجر تونسي في امريكا يقتل طفلتيه داخل السيارة وينتحر(فيديو)
04 جانفي 2018
-
22:31أصغر سجين يروي تفاصيل مشاركته في انتفاضة الخبز في تونس قبل 34 عاماً
04 جانفي 2018
-
22:08كابول: مقتل 11 وإصابة 25 آخرين في هجوم انتحاري
04 جانفي 2018
-
21:54هيئة الحقيقة والكرامة تستمع إلى شهادات عدد من ضحايا ''انتفاضة الخبز 1984''
04 جانفي 2018
-
21:41وزارة النقل تعلن عن استئناف شركة الخطوط الإماراتية لرحلاتها من وإلى تونس
04 جانفي 2018
-
21:27تونس تتجه نحو السماح لطيران الإماراتية بالعودة إلى مطاراتها
04 جانفي 2018
-
21:18سوسة: الكشف عن عصابة مختصة في السطو على المحلات
04 جانفي 2018
-
21:02السودان يستدعي سفيره في مصر
04 جانفي 2018
-
20:47اتفاقية توأمة بين ولايتي توزر والوادي الجزائرية
04 جانفي 2018
-
20:40عاصفة ثلجية تجتاح شرق الولايات المتحدة وتقتل 13 شخصا
04 جانفي 2018
-
20:33بسبب الغاء الاتفاق مع الكوكي: عضو مجلس إدارة الفيصلي يستقيل
04 جانفي 2018
-
20:24كرة قدم: الرابطة تفتح تحقيقًا حول مباراة جرجيس وبن قردان
04 جانفي 2018
-
20:11غزالة: ايقاف أستاذ تورط في سرقة هواتف تلاميذه
04 جانفي 2018
-
20:04مدنين: ارتفاع تصدير مادة الملح من الميناء التجاري بجرجيس
04 جانفي 2018
-
20:01تفكيك شبكة لترويج "الكوكايين" والقبض على عناصرها
04 جانفي 2018
نشر صحفي روسي، الخميس 4 جانفي 2018، صوراً لطائرات روسية بعد ساعات من نفي وزارة الدفاع عن أي استهداف لطائراتها، ويظهر بحسب الصور الضرر واضحاً، الصحفي أشار إلى أن الصور تعود لتلك المقاتلات الـ7 التي استهدفتها قوات المعارضة السورية ليلة رأس السنة في قاعدة حميميم جنوب شرقي اللاذقية بسورية.
وقال رومان سابونكوف Roman Saponkov، الصحفي "العسكري" كما اعتادت صحافة بلاده وصفه، في تعليقه على الصور الثلاث التي نشرها على صفحته بموقع فيسبوك، إن الضرر كان في محركات بعض الطائرات، وذكر بالتفصيل نوعية الطائرات التي استهدفها الهجوم؛ وهي 4 قاذفات من طراز "سوخوي-24"، ومقاتلتان من الطراز "سوخوي-35 إس"، وطائرة نقل من طراز "أنتونوف-72".
وهو الأمر الذي يلتقي مع ما نشرته صحيفة كوميرسانت الروسية الأربعاء 3 جانفي 2018، وأشارت إلى أن ذلك الاستهداف يعتبر أكبر خسارة تتكبدها روسيا في العتاد العسكري منذ أن بدأت حملة الضربات الجوية في خريف عام 2015، ونسبت تلك المعلومات إلى مصدرين عسكريين، دون ذكر اسميهما.
وجاءت صور الصحفي سابونكوف لتضيف جدلاً أكبر على خبر الاستهداف، وخاصة أن وزارة الدفاع الروسية نفت أي معلومات عن تدمير طائرات عسكرية لها في سوريا، واكتفت فقط بالإشارة إلى مقتل عسكريَّين اثنين في هجوم بصواريخ غراد، نفذته فصائل مسلحة ليل 31 ديسمبر 2017.
هذا مع العلم أن الصحيفة الروسية "كوميرسانت" التي نشرت خبر تدمير الطائرات، يملكها الملياردير أليشر أوثمانوف، وهو من أثرياء روسيا أوزبكستاني الأصل، ومعروف بأنه مقرب من الرئيس فلاديميير بوتين.
ولم يخلق خبر تدمير تلك الطائرات جدلاً فقط بين السوريين المعارضين والمؤيدين لنظام بشار الأسد؛ بل حتى بين الروس أيضاً، فقد شكك بعضهم في مصداقية الخبر.
ويبدو ذلك واضحاً من التعليقات التي كتبها روس على صور الصحفي سابونكوف، حيث شكك أحد المعلقين في مصداقية الصور، معتبراً أنه من الصعب للمعارضة الوصول بصواريخها إلى داخل القاعدة.
ليردَّ عليه سابونكوف بقوله: "أقسم أن سبب الضرر هو القصف".
ولم يتبنَّ أي فصيل من فصائل المعارضة السورية تلك العملية بعد، ولكن تداول سوريون معارضون أخباراً عن احتمال أن تكون صواريخ الغراد قد انطلقت من ريف اللاذقية الذي يخضع لفصائل "الجيش الحر".
نشر صحفي روسي، الخميس 4 جانفي 2018، صوراً لطائرات روسية بعد ساعات من نفي وزارة الدفاع عن أي استهداف لطائراتها، ويظهر بحسب الصور الضرر واضحاً، الصحفي أشار إلى أن الصور تعود لتلك المقاتلات الـ7 التي استهدفتها قوات المعارضة السورية ليلة رأس السنة في قاعدة حميميم جنوب شرقي اللاذقية بسورية.
وقال رومان سابونكوف Roman Saponkov، الصحفي "العسكري" كما اعتادت صحافة بلاده وصفه، في تعليقه على الصور الثلاث التي نشرها على صفحته بموقع فيسبوك، إن الضرر كان في محركات بعض الطائرات، وذكر بالتفصيل نوعية الطائرات التي استهدفها الهجوم؛ وهي 4 قاذفات من طراز "سوخوي-24"، ومقاتلتان من الطراز "سوخوي-35 إس"، وطائرة نقل من طراز "أنتونوف-72".
وهو الأمر الذي يلتقي مع ما نشرته صحيفة كوميرسانت الروسية الأربعاء 3 جانفي 2018، وأشارت إلى أن ذلك الاستهداف يعتبر أكبر خسارة تتكبدها روسيا في العتاد العسكري منذ أن بدأت حملة الضربات الجوية في خريف عام 2015، ونسبت تلك المعلومات إلى مصدرين عسكريين، دون ذكر اسميهما.
وجاءت صور الصحفي سابونكوف لتضيف جدلاً أكبر على خبر الاستهداف، وخاصة أن وزارة الدفاع الروسية نفت أي معلومات عن تدمير طائرات عسكرية لها في سوريا، واكتفت فقط بالإشارة إلى مقتل عسكريَّين اثنين في هجوم بصواريخ غراد، نفذته فصائل مسلحة ليل 31 ديسمبر 2017.
هذا مع العلم أن الصحيفة الروسية "كوميرسانت" التي نشرت خبر تدمير الطائرات، يملكها الملياردير أليشر أوثمانوف، وهو من أثرياء روسيا أوزبكستاني الأصل، ومعروف بأنه مقرب من الرئيس فلاديميير بوتين.
ولم يخلق خبر تدمير تلك الطائرات جدلاً فقط بين السوريين المعارضين والمؤيدين لنظام بشار الأسد؛ بل حتى بين الروس أيضاً، فقد شكك بعضهم في مصداقية الخبر.
ويبدو ذلك واضحاً من التعليقات التي كتبها روس على صور الصحفي سابونكوف، حيث شكك أحد المعلقين في مصداقية الصور، معتبراً أنه من الصعب للمعارضة الوصول بصواريخها إلى داخل القاعدة.
ليردَّ عليه سابونكوف بقوله: "أقسم أن سبب الضرر هو القصف".
ولم يتبنَّ أي فصيل من فصائل المعارضة السورية تلك العملية بعد، ولكن تداول سوريون معارضون أخباراً عن احتمال أن تكون صواريخ الغراد قد انطلقت من ريف اللاذقية الذي يخضع لفصائل "الجيش الحر".
-
00:31سعد الصغير يعترف: "فلوسي كلها حرام"
05 جانفي 2018
-
00:02صحفي روسي يكذِّب وزارة دفاع بلاده وينشر صوراً للطائرات الـ7 المدمرة في سوريا
05 جانفي 2018
-
23:30الحزب الدستوري الحر يقترح إحداث "جائزة بورقيبة للسلم والحداثة"
04 جانفي 2018
-
23:13بعد سرقتها من بنزرت: الوحدات الامنية تتمكن من استرجاع سيارة من المروج الرابع
04 جانفي 2018
-
23:03منتخب مصر «الأفضل» فى إفريقيا لعام 2017
04 جانفي 2018
-
22:48مهاجر تونسي في امريكا يقتل طفلتيه داخل السيارة وينتحر(فيديو)
04 جانفي 2018
-
22:31أصغر سجين يروي تفاصيل مشاركته في انتفاضة الخبز في تونس قبل 34 عاماً
04 جانفي 2018
-
22:08كابول: مقتل 11 وإصابة 25 آخرين في هجوم انتحاري
04 جانفي 2018
-
21:54هيئة الحقيقة والكرامة تستمع إلى شهادات عدد من ضحايا ''انتفاضة الخبز 1984''
04 جانفي 2018
-
21:41وزارة النقل تعلن عن استئناف شركة الخطوط الإماراتية لرحلاتها من وإلى تونس
04 جانفي 2018
-
21:27تونس تتجه نحو السماح لطيران الإماراتية بالعودة إلى مطاراتها
04 جانفي 2018
-
21:18سوسة: الكشف عن عصابة مختصة في السطو على المحلات
04 جانفي 2018
-
21:02السودان يستدعي سفيره في مصر
04 جانفي 2018
-
20:47اتفاقية توأمة بين ولايتي توزر والوادي الجزائرية
04 جانفي 2018
-
20:40عاصفة ثلجية تجتاح شرق الولايات المتحدة وتقتل 13 شخصا
04 جانفي 2018
-
20:33بسبب الغاء الاتفاق مع الكوكي: عضو مجلس إدارة الفيصلي يستقيل
04 جانفي 2018
-
20:24كرة قدم: الرابطة تفتح تحقيقًا حول مباراة جرجيس وبن قردان
04 جانفي 2018
-
20:11غزالة: ايقاف أستاذ تورط في سرقة هواتف تلاميذه
04 جانفي 2018
-
20:04مدنين: ارتفاع تصدير مادة الملح من الميناء التجاري بجرجيس
04 جانفي 2018
-
20:01تفكيك شبكة لترويج "الكوكايين" والقبض على عناصرها
04 جانفي 2018