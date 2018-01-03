ساخرون من زوجة ماكرون: تتصرف مثل ماري إنطوانيت

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تعرضت بريجيت زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى السخرية بسبب كسر بروتوكول سائد في الأوساط الرئاسية الفرنسية. ويفرض البروتوكول على السيدة الأولى أن تقف خلف الرئيس وليس إلى جانبه ولا أمامه، وقال منتقدوها بسخرية إنها تتصرف كملكة فرنسا ماري إنطوانيت التي حكمت البلاد قبل الثورة الفرنسية.
وبعد 8 أشهر من انتخاب زوجها رئيسا لفرنسا، يبدو أن السيدة الأولى ترفض بشكل قاطع أن تكون في مكان متراجع عن زوجها. ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن بريجيت قولها لإذاعة فرنسية إن «المرأة لا يجب أن تكون في الخلف» مشيرة إلى البروتوكول القديم الذي لا يزال سائدا في فرنسا.
وقال أحد المنتقدين لصحيفة الـ«تايمز» البريطانية «أصبح أكيدا الآن، إنها (بريجيت ماكرون) ليست منتخبة، وهي تعتبر نفسها ملكة فرنسا.»لكن بريجيت ماكرون لم تعدم المدافعين عنها، إذ اعتبر البعض أن ما تتعرض اليه يندرج في إطار التمييز الجنسي.
تعرضت بريجيت زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى السخرية بسبب كسر بروتوكول سائد في الأوساط الرئاسية الفرنسية. ويفرض البروتوكول على السيدة الأولى أن تقف خلف الرئيس وليس إلى جانبه ولا أمامه، وقال منتقدوها بسخرية إنها تتصرف كملكة فرنسا ماري إنطوانيت التي حكمت البلاد قبل الثورة الفرنسية.
وبعد 8 أشهر من انتخاب زوجها رئيسا لفرنسا، يبدو أن السيدة الأولى ترفض بشكل قاطع أن تكون في مكان متراجع عن زوجها. ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن بريجيت قولها لإذاعة فرنسية إن «المرأة لا يجب أن تكون في الخلف» مشيرة إلى البروتوكول القديم الذي لا يزال سائدا في فرنسا.
وقال أحد المنتقدين لصحيفة الـ«تايمز» البريطانية «أصبح أكيدا الآن، إنها (بريجيت ماكرون) ليست منتخبة، وهي تعتبر نفسها ملكة فرنسا.»لكن بريجيت ماكرون لم تعدم المدافعين عنها، إذ اعتبر البعض أن ما تتعرض اليه يندرج في إطار التمييز الجنسي.
-
-
14:53السبسي يعلن 2018 سنة التعليم العمومي والصحة العمومية
05 جانفي 2018
-
14:51"اتصالات تونس" تكرّم أعوانها المتقاعدين
05 جانفي 2018
-
14:35تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات أحد أطرافها مفتش عنه في عدة قضايا
05 جانفي 2018
-
-
14:04الكاف: استنفار أمني بعد الاشتباه في دخول عناصر إرهابية إلى المدينة
05 جانفي 2018
-
-
-
13:00رسمي: بعث معهد عالي للبترول والغاز والطاقات المتجددة بتطاوين
05 جانفي 2018
-
12:53صمٌود يفوز بجائزة البنك التٌونسي
05 جانفي 2018
-
12:48اشتباكات مسلحة خلال محاولة السيطرة على معبر رأس جدير من الجانب الليبي
05 جانفي 2018
-
-
11:41مباشر.. إجتماع الأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج
05 جانفي 2018
-
12:30بطاقة إيداع بالسجن ضد شكري الشنيتي
05 جانفي 2018
-
12:18عدم سماع الدعوى في حق سمير الوافي في قضايا شيكات
05 جانفي 2018
-
12:13مطلب استئناف حول الحكم الصادر في حق مروجي اشاعة وفاة رئيس الجمهورية
05 جانفي 2018
-
11:44المنيهلة - أريانة: القبض على عنصر تكفيري يمجّد الإرهاب ويحرّض عليه
05 جانفي 2018
-
11:27الدفاع السعودي يعترض صاروخا حوثيا باتجاه نجران
05 جانفي 2018
-
11:09ساخرون من زوجة ماكرون: تتصرف مثل ماري إنطوانيت
05 جانفي 2018
-
11:05بنزرت: مقتل شاب قرب أحد النزل
05 جانفي 2018