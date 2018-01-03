تلميذ يقتل مدير مدرسته خوفا من فضحه!

أقدم تلميذ تركي على إطلاق الرصاص على مدير مدرسته البالغ من العمر 47 عاما حيث أرداه قتيلاً، قبل أيام من اجتماع أولياء الأمور خوفاً من «فضحه» أمام أهله بسبب التدخين وتركه شعره طويلا دون قصه.

وحسب ما كشفته كاميرات المراقبة، ظهر مدير المدرسة الثانوية أيهان كوكمان الذي يعمل في المدرسة منذ 3 أعوام في مكتبه وهو يصرخ قائلاً «ماذا يحدث يا بني؟»، في الوقت الذي سارع الطالب برميه بالرصاص وأوقعه أرضاً بعملية لم تتجاوز الـ17 ثانية.

وبعد إقدامه على فعلته غادر الطالب المدرسة برفقة صديقه الذي كان بانتظاره على دراجة نارية بينما سارعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لإنقاذ المدير، لكنه فارق الحياة قبل أن يصل المستشفى تاركاً خلفه عائلة مكونة من زوجة وطفلَين.