حسناء هوليود جينيفر غارنر تتحول إلى رجل؟!

نشرت أمس الممثلة العالمية جينيفر غارن عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها وهي بهيأة رجل بشعر قصير ولحية مما أثار شكوكا وتساؤلات عن حقيقة هذه الصورة.

وعلقت غارنر على الصورة بالقول: «سنة جديدة، أنا جديدة» وأطلقتها بـ"هاشتاغات" عديدة دون أن توضح تفاصيل إضافية وقد أحدثت هذه الصورة جدلا واسعا وبلبلة كبيرة بين محبيها ومتابعيها للبحث عن حقيقتها وذهب البعض إلى أنها أجرت عملية تحول الى رجل.

ونالت الصورة العديد من التعليقات، حيث شبهها البعض بالممثل جيمس فرانكو والبعض الآخر شبهها بالممثل العالمي إيدي ريدماين. ورجحت صحيفة الـ«دايلي ميل» البريطانية أن تعود هذه الصورة الى فيلم تم تصويره سابقا دون معرفة التفاصيل.