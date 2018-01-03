حسناء هوليود جينيفر غارنر تتحول إلى رجل؟!

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نشرت أمس الممثلة العالمية جينيفر غارن عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها وهي بهيأة رجل بشعر قصير ولحية مما أثار شكوكا وتساؤلات عن حقيقة هذه الصورة.
وعلقت غارنر على الصورة بالقول: «سنة جديدة، أنا جديدة» وأطلقتها بـ"هاشتاغات" عديدة دون أن توضح تفاصيل إضافية وقد أحدثت هذه الصورة جدلا واسعا وبلبلة كبيرة بين محبيها ومتابعيها للبحث عن حقيقتها وذهب البعض إلى أنها أجرت عملية تحول الى رجل.
ونالت الصورة العديد من التعليقات، حيث شبهها البعض بالممثل جيمس فرانكو والبعض الآخر شبهها بالممثل العالمي إيدي ريدماين. ورجحت صحيفة الـ«دايلي ميل» البريطانية أن تعود هذه الصورة الى فيلم تم تصويره سابقا دون معرفة التفاصيل.
نشرت أمس الممثلة العالمية جينيفر غارن عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها وهي بهيأة رجل بشعر قصير ولحية مما أثار شكوكا وتساؤلات عن حقيقة هذه الصورة.
وعلقت غارنر على الصورة بالقول: «سنة جديدة، أنا جديدة» وأطلقتها بـ"هاشتاغات" عديدة دون أن توضح تفاصيل إضافية وقد أحدثت هذه الصورة جدلا واسعا وبلبلة كبيرة بين محبيها ومتابعيها للبحث عن حقيقتها وذهب البعض إلى أنها أجرت عملية تحول الى رجل.
ونالت الصورة العديد من التعليقات، حيث شبهها البعض بالممثل جيمس فرانكو والبعض الآخر شبهها بالممثل العالمي إيدي ريدماين. ورجحت صحيفة الـ«دايلي ميل» البريطانية أن تعود هذه الصورة الى فيلم تم تصويره سابقا دون معرفة التفاصيل.
-
-
14:53السبسي يعلن 2018 سنة التعليم العمومي والصحة العمومية
05 جانفي 2018
-
14:51"اتصالات تونس" تكرّم أعوانها المتقاعدين
05 جانفي 2018
-
14:35تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات أحد أطرافها مفتش عنه في عدة قضايا
05 جانفي 2018
-
-
14:04الكاف: استنفار أمني بعد الاشتباه في دخول عناصر إرهابية إلى المدينة
05 جانفي 2018
-
-
-
13:00رسمي: بعث معهد عالي للبترول والغاز والطاقات المتجددة بتطاوين
05 جانفي 2018
-
12:53صمٌود يفوز بجائزة البنك التٌونسي
05 جانفي 2018
-
12:48اشتباكات مسلحة خلال محاولة السيطرة على معبر رأس جدير من الجانب الليبي
05 جانفي 2018
-
-
11:41مباشر.. إجتماع الأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج
05 جانفي 2018
-
12:30بطاقة إيداع بالسجن ضد شكري الشنيتي
05 جانفي 2018
-
12:18عدم سماع الدعوى في حق سمير الوافي في قضايا شيكات
05 جانفي 2018
-
12:13مطلب استئناف حول الحكم الصادر في حق مروجي اشاعة وفاة رئيس الجمهورية
05 جانفي 2018
-
11:44المنيهلة - أريانة: القبض على عنصر تكفيري يمجّد الإرهاب ويحرّض عليه
05 جانفي 2018
-
11:27الدفاع السعودي يعترض صاروخا حوثيا باتجاه نجران
05 جانفي 2018
-
11:09ساخرون من زوجة ماكرون: تتصرف مثل ماري إنطوانيت
05 جانفي 2018
-
11:05بنزرت: مقتل شاب قرب أحد النزل
05 جانفي 2018