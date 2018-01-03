نهاية أزمة أعوان المالية: كل التفاصيل عن الاتفاق بين الاتحاد والوزارة

تونس ـ الشروق:

بعد جلسات من التفاوض أمضى الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل منعم عميرة على اتفاق مع وزير المالية رضا شلغوم بحضور جامعة المالية بالاتحاد.

الاتفاق يستجيب لمطالب اعوان المالية العاملين في مختلف المصالح المركزية والخارجية واعون الجباية و المحاسبة العمومية والاستخلاص. وينص على اعداد مشروع الامر الحكومي المنظم لسلك اعوان الجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص على ان يشمل السلك الخاص المذكور كافة الأعوان دون استثناء العاملين بالمصالح المركزية والخارجية للإدارات العامة المعنية.

كما تم الاتفاق على اعداد مشروع الامر الحكومي المنظم للهيئة العامة للجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص استئناسا بافضل التجارب الدولية في المجال.

وتتولى لجنة مشتركة بين الطرفين الاداري والنقابي اعداد مشروعي الامرين وتنهي أعمالها قبل متوفى شهر فيفري 2018. وتتعهد الوزارة بإتمام الإجراءات القانونية بخصوص احالة مشروع الامر الحكومي المتعلق بمراجعة طريقة احتساب منحة الإجراءات والتبليغ لعدول الخزينة وكذلك مشروع الامر المتعلق بتكوين عدول الخزينة بالمدرسة الوطنية للمالية الى رئاسة الحكومة قبل موفى شهر جانفي الجاري.

وتم الاتفاق على إصدار بقية نتائج المناظرات الداخلية للترقية بعنوان سنة 2016 قبل نهاية شهر جانفي 2018 وضبط الشروط والمقاييس الموضوعية لإلحاق المحاسبين العموميين بالمراكز الديبلوماسية والقنصلية في الخارج في جميع مراحله عبر جلسة عمل تنعقد مع الادارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص خلال شهر جانفي الجاري. وتم الاتفاق على مسائل تهم تعاونية اعوان المالية ومقاييس الترقيات وأجال صدورها.





سفيان الأسود