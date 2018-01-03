العين - صفاقس: القبض على صاحب محل لتعاطي الرهان الرياضي غير القانوني

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تمكن مركز الأمن الوطني بالعين ولاية صفاقس يوم 03 جانفي2018 من إلقاء القبض على شخص عمره 26 سنة قاطن بالجهة يستغل محلا لتعاطي الرهانات الرياضية بصورة غير قانونية وحجز مبلغ مالي متأت من عائداتها قدره 390 دينار وحجز آلة طباعة وجهاز إعلامية.