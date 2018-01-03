يوم الأحد.. الدخول إلى المتاحف والمواقع التاريخية والمعالم الأثرية سيكون مجانيّا

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أعلنت وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، في بلاغ أصدرته اليوم، أن الدخول إلى المتاحف والمواقع التاريخية والمعالم الأثرية سيكون مجانيّا، وذلك يوم الأحد 7 جانفي الجاري.
ويخوّل لكافة التونسيين وكذلك الأجانب المقيمين بتونس زيارة هذه المواقع للإطلاع على هذا المخزون التراثي الوطني، بعد الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية أو بطاقة الإقامة.
وتشمل قائمة المتاحف والمعالم التاريخية والمعالم الأثرية المفتوحة للزيارة، حوالي 53 فضاء على غرار المتحف الوطني بباردو ومتحف قرطاج وحمامات أنطونيوس والمنازل الرومانية والملعب الروماني وطوفات صلامبو والمسرح الروماني بقرطاج، فضلا عن فسقية الأغالبة وجامع عقبة بن نافع ومقام سيدي الصحبي بالقيروان.
كما سيكون الدخول مجانيا بالنسبة إلى متحف وقصر الجم بولاية المهدية ومتحف سوسة الأثري ومتحف الحبيب بورقيبة بقصر صقانس ورباط المنستير.
والشأن نفسه في ما يتعلق بموقع أوذنة الأثري (ولاية بن عروس) ومتحف كركوان الأثري وبرج الحمامات ومتحف نابل وموقع مغاور الهوارية وبرج قليبية بولاية نابل.
وستسقبل مواقع ومتحف سبيطلة الأثري من ولاية القصرين وموقع تبربو ماجوس (زغوان) وموقع بلاريجيا (جندوبة) ومتحف العادات والتقاليد بالكاف وموقع جكتيس بوغرارة (مدنين) ومتحفي قفصة ودوز ووغيرها من المعالم الأثرية زاريها مجانا، بهذه المناسبة.
وذكّرت وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، في ذات البلاغ، بمجانية زيارة هذه المعالم أيام العطل الرسمية وأول يوم أحد من كل شهر، إلى جانب يوم 18 أفريل (اليوم العالمي للمواقع الأثرية) ويوم 18 ماي (اليوم العالمي للمتاحف (.
أعلنت وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، في بلاغ أصدرته اليوم، أن الدخول إلى المتاحف والمواقع التاريخية والمعالم الأثرية سيكون مجانيّا، وذلك يوم الأحد 7 جانفي الجاري.
ويخوّل لكافة التونسيين وكذلك الأجانب المقيمين بتونس زيارة هذه المواقع للإطلاع على هذا المخزون التراثي الوطني، بعد الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية أو بطاقة الإقامة.
وتشمل قائمة المتاحف والمعالم التاريخية والمعالم الأثرية المفتوحة للزيارة، حوالي 53 فضاء على غرار المتحف الوطني بباردو ومتحف قرطاج وحمامات أنطونيوس والمنازل الرومانية والملعب الروماني وطوفات صلامبو والمسرح الروماني بقرطاج، فضلا عن فسقية الأغالبة وجامع عقبة بن نافع ومقام سيدي الصحبي بالقيروان.
كما سيكون الدخول مجانيا بالنسبة إلى متحف وقصر الجم بولاية المهدية ومتحف سوسة الأثري ومتحف الحبيب بورقيبة بقصر صقانس ورباط المنستير.
والشأن نفسه في ما يتعلق بموقع أوذنة الأثري (ولاية بن عروس) ومتحف كركوان الأثري وبرج الحمامات ومتحف نابل وموقع مغاور الهوارية وبرج قليبية بولاية نابل.
وستسقبل مواقع ومتحف سبيطلة الأثري من ولاية القصرين وموقع تبربو ماجوس (زغوان) وموقع بلاريجيا (جندوبة) ومتحف العادات والتقاليد بالكاف وموقع جكتيس بوغرارة (مدنين) ومتحفي قفصة ودوز ووغيرها من المعالم الأثرية زاريها مجانا، بهذه المناسبة.
وذكّرت وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، في ذات البلاغ، بمجانية زيارة هذه المعالم أيام العطل الرسمية وأول يوم أحد من كل شهر، إلى جانب يوم 18 أفريل (اليوم العالمي للمواقع الأثرية) ويوم 18 ماي (اليوم العالمي للمتاحف (.
-
15:02دعما للفلسطينيين: 14 جانفي اللقاء الودي مع ترجي فلسطين
04 جانفي 2018
-
-
14:36الزمالك ينهي اتفاقه على ضم حمدي النقاز
04 جانفي 2018
-
14:22العين - صفاقس: القبض على صاحب محل لتعاطي الرهان الرياضي غير القانوني
04 جانفي 2018
-
14:10يوم الأحد.. الدخول إلى المتاحف والمواقع التاريخية والمعالم الأثرية سيكون مجانيّا
04 جانفي 2018
-
13:54كرة اليد: النادي الافريقي ينتدب ظهيرا من النجم
04 جانفي 2018
-
13:28ام العرائس: مسيرة للمطالبة بتحسين الأوضاع التنموية
04 جانفي 2018
-
13:05منزل المهيري: فلاح يطلق النار على لصوص سرقوا من زريبته 20 خروفا
04 جانفي 2018
-
12:47بوحجلة: عمال الحضائر يغلقون مقر البلدية مطالبين بانتدابهم
04 جانفي 2018
-
12:44القيروان: عمال مصنع "الفريب" يقطعون الطريق ويطالبون بصرف أجورهم
04 جانفي 2018
-
12:23الشاهد في افتتاح أشغال الاجتماع الاول للمجلس الاعلى للتصدير: ''التصدير قدرنا''
04 جانفي 2018
-
12:19وزارة التعليم العالي: اضرابات الامتحانات لم تشمل غير 9 بالمائة من المؤسسات
04 جانفي 2018
-
12:16سوسة: القبض على الامرأة التي اعتدت على طفلها بالعنف
04 جانفي 2018
-
12:13ذهيبة: حجز سجائر مهربة بقيمة 137 الف دينار
04 جانفي 2018
-
11:56فرق المراقبة الصحية تحجز أكثر من 36 طنا من الحلويات والدجاج الفاسد
04 جانفي 2018
-
11:47تطاوين: القبض على ليبي بتهمة توريد عملة تونسية خلافا للصيغ القانونية
04 جانفي 2018
-
11:34هيئة الحقيقة والكرامة: اليوم.. جلسة استماع حول "أحداث الخبز"
04 جانفي 2018
-
10:53بالفيديو.. جسم مجهول يشعل سماء كولومبيا
04 جانفي 2018
-
10:39"فورزة تونس" تطالب الحكومة بضمان حق العائلات في زيارة ذويهم المسجونين بالخارج
04 جانفي 2018
-
10:17رئيس كوريا الجنوبية يزور "نساء المتعة"
04 جانفي 2018