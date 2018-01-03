يوم الأحد.. الدخول إلى المتاحف والمواقع التاريخية والمعالم الأثرية سيكون مجانيّا

أعلنت وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، في بلاغ أصدرته اليوم، أن الدخول إلى المتاحف والمواقع التاريخية والمعالم الأثرية سيكون مجانيّا، وذلك يوم الأحد 7 جانفي الجاري.

ويخوّل لكافة التونسيين وكذلك الأجانب المقيمين بتونس زيارة هذه المواقع للإطلاع على هذا المخزون التراثي الوطني، بعد الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية أو بطاقة الإقامة.

وتشمل قائمة المتاحف والمعالم التاريخية والمعالم الأثرية المفتوحة للزيارة، حوالي 53 فضاء على غرار المتحف الوطني بباردو ومتحف قرطاج وحمامات أنطونيوس والمنازل الرومانية والملعب الروماني وطوفات صلامبو والمسرح الروماني بقرطاج، فضلا عن فسقية الأغالبة وجامع عقبة بن نافع ومقام سيدي الصحبي بالقيروان.

كما سيكون الدخول مجانيا بالنسبة إلى متحف وقصر الجم بولاية المهدية ومتحف سوسة الأثري ومتحف الحبيب بورقيبة بقصر صقانس ورباط المنستير.

والشأن نفسه في ما يتعلق بموقع أوذنة الأثري (ولاية بن عروس) ومتحف كركوان الأثري وبرج الحمامات ومتحف نابل وموقع مغاور الهوارية وبرج قليبية بولاية نابل.

وستسقبل مواقع ومتحف سبيطلة الأثري من ولاية القصرين وموقع تبربو ماجوس (زغوان) وموقع بلاريجيا (جندوبة) ومتحف العادات والتقاليد بالكاف وموقع جكتيس بوغرارة (مدنين) ومتحفي قفصة ودوز ووغيرها من المعالم الأثرية زاريها مجانا، بهذه المناسبة.

وذكّرت وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، في ذات البلاغ، بمجانية زيارة هذه المعالم أيام العطل الرسمية وأول يوم أحد من كل شهر، إلى جانب يوم 18 أفريل (اليوم العالمي للمواقع الأثرية) ويوم 18 ماي (اليوم العالمي للمتاحف (.