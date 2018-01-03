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يوم الخميس 04 جانفي 2018
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كرة اليد: النادي الافريقي ينتدب ظهيرا من النجم
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الأولى
كرة اليد: النادي الافريقي ينتدب ظهيرا من النجم
04 جانفي 2018 | 13:54

تونس- الشروق اون لاين- منير الزوابي: انتدب فريق اكابر النادي الافريقي لكرة اليد ظهيرا ايمن (لاعب يساري) يدعى حسان الذويوي ويبلغ من العمر 23 سنة وامضى له عقدا لمدة 3 مواسم  هذا اللاعب تكون في الاصناف الشابة للنجم الساحلي وتم الحاقه بفريق الاكابر ايضا مع ممدوح سليمان لكنه لم يبرز ولم يلعب كثيرا واكتفى بالتواجد ضمن الفريق كما انه لعب في المنتخبات الشابة الاصاغر والاواسط وهو من جيل بلال العبدلي وانور بن عبد الله وغيرهم.

والسؤال المطروح هل ان اللاعب لديه المؤهلات للعب في الافريقي الذي انتدب منذ شهر تقريبا لاعبا في نفس المركز من الجزائر لملء الفراغ الذي تركه بنور وحسنى في الجهة اليمنى ويبدو ان المشرفين على الفريق لم يقتنعوا كثيرا بمستوى مختار الكوري  في بعض المقابلات الودية التي خاضها الى حد الآن لذلك حاولوا ايجاد منافس له في نفس المركز.

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الأولى
كرة اليد: النادي الافريقي ينتدب ظهيرا من النجم
04 جانفي 2018 | 13:54

تونس- الشروق اون لاين- منير الزوابي: انتدب فريق اكابر النادي الافريقي لكرة اليد ظهيرا ايمن (لاعب يساري) يدعى حسان الذويوي ويبلغ من العمر 23 سنة وامضى له عقدا لمدة 3 مواسم  هذا اللاعب تكون في الاصناف الشابة للنجم الساحلي وتم الحاقه بفريق الاكابر ايضا مع ممدوح سليمان لكنه لم يبرز ولم يلعب كثيرا واكتفى بالتواجد ضمن الفريق كما انه لعب في المنتخبات الشابة الاصاغر والاواسط وهو من جيل بلال العبدلي وانور بن عبد الله وغيرهم.

والسؤال المطروح هل ان اللاعب لديه المؤهلات للعب في الافريقي الذي انتدب منذ شهر تقريبا لاعبا في نفس المركز من الجزائر لملء الفراغ الذي تركه بنور وحسنى في الجهة اليمنى ويبدو ان المشرفين على الفريق لم يقتنعوا كثيرا بمستوى مختار الكوري  في بعض المقابلات الودية التي خاضها الى حد الآن لذلك حاولوا ايجاد منافس له في نفس المركز.

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الدخول إلى المتاحف والمواقع التاريخية والمعالم الأثرية سيكون مجانيّا، في هذا اليوم
04 جانفي 2018 السّاعة 14:52
أعلنت وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، في بلاغ أصدرته اليوم، أن الدخول إلى المتاحف والمواقع التاريخية...
المزيد >>
الزمالك ينهي اتفاقه على ضم حمدي النقاز
04 جانفي 2018 السّاعة 14:36
أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه أنهى الاتفاق مع النجم الساحلي، على ضم الظهير...
المزيد >>
العين - صفاقس: القبض على صاحب محل لتعاطي الرهان الرياضي غير القانوني
04 جانفي 2018 السّاعة 14:22
تمكن مركز الأمن الوطني بالعين ولاية صفاقس يوم 03 جانفي2018 من إلقاء القبض على شخص عمره 26 سنة قاطن بالجهة يستغل...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
في السياسة: لا صداقة دائمة... ولا عداوة دائمة
ما أحوج العالم اليوم الى التكتل في مستوى دول «الجنوب» لمقاومة المغامرات والتدمير والحروب وتفكيك مؤسسات الدول هنا وهناك.
المزيد >>
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