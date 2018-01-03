كرة اليد: النادي الافريقي ينتدب ظهيرا من النجم

تونس- الشروق اون لاين- منير الزوابي: انتدب فريق اكابر النادي الافريقي لكرة اليد ظهيرا ايمن (لاعب يساري) يدعى حسان الذويوي ويبلغ من العمر 23 سنة وامضى له عقدا لمدة 3 مواسم هذا اللاعب تكون في الاصناف الشابة للنجم الساحلي وتم الحاقه بفريق الاكابر ايضا مع ممدوح سليمان لكنه لم يبرز ولم يلعب كثيرا واكتفى بالتواجد ضمن الفريق كما انه لعب في المنتخبات الشابة الاصاغر والاواسط وهو من جيل بلال العبدلي وانور بن عبد الله وغيرهم.

والسؤال المطروح هل ان اللاعب لديه المؤهلات للعب في الافريقي الذي انتدب منذ شهر تقريبا لاعبا في نفس المركز من الجزائر لملء الفراغ الذي تركه بنور وحسنى في الجهة اليمنى ويبدو ان المشرفين على الفريق لم يقتنعوا كثيرا بمستوى مختار الكوري في بعض المقابلات الودية التي خاضها الى حد الآن لذلك حاولوا ايجاد منافس له في نفس المركز.