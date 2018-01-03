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يوم الخميس 04 جانفي 2018
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ام العرائس: مسيرة للمطالبة بتحسين الأوضاع التنموية
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شروق الجهات
ام العرائس: مسيرة للمطالبة بتحسين الأوضاع التنموية
04 جانفي 2018 | 13:28

قفصة- الشروق أون لاين-عبد الملك زعلاني: شهدت مدينة ام العرائس صباح اليوم تحركات احتجاجية تمثلت في وقفة احتجاجية أمام دار الثقافة تلتها مسيرة سلمية جابت الشوارع الرئيسية للمدينة وقد رفع المحتجون عديد الشعارات المتضمنة لمطالب لم تحقق منها تحسين البنية التحتية وتقريب الخدمات للمواطن من خلال أحداث فروع لمؤسسات ادارية في مجال الخدمات وتحسين القطاع الصحي خاصة بعد حادثة الوفاة المسترابة لأحد شباب المدينة مؤخرا بالمستشفى المحلي كما  طالب المشاركون في المسيرة بتدعيم وتحسين خدمات النقل والاهتمام  بالوضع الأمني وتفعيل كل المشاريع العمومية المعطلة وللاشارة فإن هذا التحرك الاحتجاجي جاء على اثر دعوة من مكونات المجتمع المدني وأصحاب الشهائد من خريجي التعليم العالي. 

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ام العرائس: مسيرة للمطالبة بتحسين الأوضاع التنموية
04 جانفي 2018 | 13:28

قفصة- الشروق أون لاين-عبد الملك زعلاني: شهدت مدينة ام العرائس صباح اليوم تحركات احتجاجية تمثلت في وقفة احتجاجية أمام دار الثقافة تلتها مسيرة سلمية جابت الشوارع الرئيسية للمدينة وقد رفع المحتجون عديد الشعارات المتضمنة لمطالب لم تحقق منها تحسين البنية التحتية وتقريب الخدمات للمواطن من خلال أحداث فروع لمؤسسات ادارية في مجال الخدمات وتحسين القطاع الصحي خاصة بعد حادثة الوفاة المسترابة لأحد شباب المدينة مؤخرا بالمستشفى المحلي كما  طالب المشاركون في المسيرة بتدعيم وتحسين خدمات النقل والاهتمام  بالوضع الأمني وتفعيل كل المشاريع العمومية المعطلة وللاشارة فإن هذا التحرك الاحتجاجي جاء على اثر دعوة من مكونات المجتمع المدني وأصحاب الشهائد من خريجي التعليم العالي. 

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قفصة- الشروق أون لاين-عبد الملك زعلاني: شهدت مدينة ام العرائس صباح اليوم تحركات احتجاجية تمثلت في وقفة...
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بوحجلة: عمال الحضائر يغلقون مقر البلدية مطالبين بانتدابهم
04 جانفي 2018 السّاعة 12:47
القيروان- الشروق أون لاين- أيمن محرزي: قام يوم الخميس 04 جانفي 2018، عدد من عملة الحضائر ببلدية بوحجلة، بغلق...
المزيد >>
القيروان: عمال مصنع "الفريب" يقطعون الطريق ويطالبون بصرف أجورهم
04 جانفي 2018 السّاعة 12:44
القيروان- الشروق أون لاين- جمال الدين الذهبي: عمد عدد من عمال مصنع الملابس المستعملة "الفريب" المنتصب...
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سوسة: حجز كمية من الدجاج والمرطبات‎
03 جانفي 2018 السّاعة 23:35
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فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
في السياسة: لا صداقة دائمة... ولا عداوة دائمة
ما أحوج العالم اليوم الى التكتل في مستوى دول «الجنوب» لمقاومة المغامرات والتدمير والحروب وتفكيك مؤسسات الدول هنا وهناك.
المزيد >>
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