ام العرائس: مسيرة للمطالبة بتحسين الأوضاع التنموية

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قفصة- الشروق أون لاين-عبد الملك زعلاني: شهدت مدينة ام العرائس صباح اليوم تحركات احتجاجية تمثلت في وقفة احتجاجية أمام دار الثقافة تلتها مسيرة سلمية جابت الشوارع الرئيسية للمدينة وقد رفع المحتجون عديد الشعارات المتضمنة لمطالب لم تحقق منها تحسين البنية التحتية وتقريب الخدمات للمواطن من خلال أحداث فروع لمؤسسات ادارية في مجال الخدمات وتحسين القطاع الصحي خاصة بعد حادثة الوفاة المسترابة لأحد شباب المدينة مؤخرا بالمستشفى المحلي كما طالب المشاركون في المسيرة بتدعيم وتحسين خدمات النقل والاهتمام بالوضع الأمني وتفعيل كل المشاريع العمومية المعطلة وللاشارة فإن هذا التحرك الاحتجاجي جاء على اثر دعوة من مكونات المجتمع المدني وأصحاب الشهائد من خريجي التعليم العالي.
قفصة- الشروق أون لاين-عبد الملك زعلاني: شهدت مدينة ام العرائس صباح اليوم تحركات احتجاجية تمثلت في وقفة احتجاجية أمام دار الثقافة تلتها مسيرة سلمية جابت الشوارع الرئيسية للمدينة وقد رفع المحتجون عديد الشعارات المتضمنة لمطالب لم تحقق منها تحسين البنية التحتية وتقريب الخدمات للمواطن من خلال أحداث فروع لمؤسسات ادارية في مجال الخدمات وتحسين القطاع الصحي خاصة بعد حادثة الوفاة المسترابة لأحد شباب المدينة مؤخرا بالمستشفى المحلي كما طالب المشاركون في المسيرة بتدعيم وتحسين خدمات النقل والاهتمام بالوضع الأمني وتفعيل كل المشاريع العمومية المعطلة وللاشارة فإن هذا التحرك الاحتجاجي جاء على اثر دعوة من مكونات المجتمع المدني وأصحاب الشهائد من خريجي التعليم العالي.
-
15:02دعما للفلسطينيين: 14 جانفي اللقاء الودي مع ترجي فلسطين
04 جانفي 2018
-
-
14:36الزمالك ينهي اتفاقه على ضم حمدي النقاز
04 جانفي 2018
-
14:22العين - صفاقس: القبض على صاحب محل لتعاطي الرهان الرياضي غير القانوني
04 جانفي 2018
-
14:10يوم الأحد.. الدخول إلى المتاحف والمواقع التاريخية والمعالم الأثرية سيكون مجانيّا
04 جانفي 2018
-
13:54كرة اليد: النادي الافريقي ينتدب ظهيرا من النجم
04 جانفي 2018
-
13:28ام العرائس: مسيرة للمطالبة بتحسين الأوضاع التنموية
04 جانفي 2018
-
13:05منزل المهيري: فلاح يطلق النار على لصوص سرقوا من زريبته 20 خروفا
04 جانفي 2018
-
12:47بوحجلة: عمال الحضائر يغلقون مقر البلدية مطالبين بانتدابهم
04 جانفي 2018
-
12:44القيروان: عمال مصنع "الفريب" يقطعون الطريق ويطالبون بصرف أجورهم
04 جانفي 2018
-
12:23الشاهد في افتتاح أشغال الاجتماع الاول للمجلس الاعلى للتصدير: ''التصدير قدرنا''
04 جانفي 2018
-
12:19وزارة التعليم العالي: اضرابات الامتحانات لم تشمل غير 9 بالمائة من المؤسسات
04 جانفي 2018
-
12:16سوسة: القبض على الامرأة التي اعتدت على طفلها بالعنف
04 جانفي 2018
-
12:13ذهيبة: حجز سجائر مهربة بقيمة 137 الف دينار
04 جانفي 2018
-
11:56فرق المراقبة الصحية تحجز أكثر من 36 طنا من الحلويات والدجاج الفاسد
04 جانفي 2018
-
11:47تطاوين: القبض على ليبي بتهمة توريد عملة تونسية خلافا للصيغ القانونية
04 جانفي 2018
-
11:34هيئة الحقيقة والكرامة: اليوم.. جلسة استماع حول "أحداث الخبز"
04 جانفي 2018
-
10:53بالفيديو.. جسم مجهول يشعل سماء كولومبيا
04 جانفي 2018
-
10:39"فورزة تونس" تطالب الحكومة بضمان حق العائلات في زيارة ذويهم المسجونين بالخارج
04 جانفي 2018
-
10:17رئيس كوريا الجنوبية يزور "نساء المتعة"
04 جانفي 2018