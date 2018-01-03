ام العرائس: مسيرة للمطالبة بتحسين الأوضاع التنموية

قفصة- الشروق أون لاين-عبد الملك زعلاني: شهدت مدينة ام العرائس صباح اليوم تحركات احتجاجية تمثلت في وقفة احتجاجية أمام دار الثقافة تلتها مسيرة سلمية جابت الشوارع الرئيسية للمدينة وقد رفع المحتجون عديد الشعارات المتضمنة لمطالب لم تحقق منها تحسين البنية التحتية وتقريب الخدمات للمواطن من خلال أحداث فروع لمؤسسات ادارية في مجال الخدمات وتحسين القطاع الصحي خاصة بعد حادثة الوفاة المسترابة لأحد شباب المدينة مؤخرا بالمستشفى المحلي كما طالب المشاركون في المسيرة بتدعيم وتحسين خدمات النقل والاهتمام بالوضع الأمني وتفعيل كل المشاريع العمومية المعطلة وللاشارة فإن هذا التحرك الاحتجاجي جاء على اثر دعوة من مكونات المجتمع المدني وأصحاب الشهائد من خريجي التعليم العالي.