منزل المهيري: فلاح يطلق النار على لصوص سرقوا من زريبته 20 خروفا

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القيروان- الشروق أون لاين- جمال الدين الذهبي: تعرض فلاح أصيل المنطقة الريفية "الفلايلية " التابعة لمعتمدية منزل المهيري ولاية القيروان فجر يوم الأربعاء 3 جانفي 2018 إلى عملية سرقة 20 رأسا من الاغنام، من قبل مجهولين هاجموا زريبته وسرقوا الأغنام على متن شاحنة خفيفة كانت ترافقها سيارة على وجه الكراء .
وبالتفطن لهم استنجد الفلاح بابنه الذي جلب معه بندقية الصيد وقام بإطلاق النار على الشاحنة والسيارة اللتان تحصنتا بالفرار وقد نجح في إصابة الباب الخلفي للسيارة مما اجبر سائقها على التوقّف وترك السيارة وسط الطريق والالتحاق بالشاحنة التي فرت وعلى متنها القطيع.
وبإعلام مركز الحرس الوطني تحوّل الأعوان على عين المكان وتم حجز السيارة وتحديد هوية سائقها واتضح أنه لا يملك رخصة سياقة وان السيارة على وجه الكراء بطريقة غير قانونية وقد تمت مباشرة الأبحاث في ملابسات عملية السرقة وتحديد هوية أفراد العصابة .
القيروان- الشروق أون لاين- جمال الدين الذهبي: تعرض فلاح أصيل المنطقة الريفية "الفلايلية " التابعة لمعتمدية منزل المهيري ولاية القيروان فجر يوم الأربعاء 3 جانفي 2018 إلى عملية سرقة 20 رأسا من الاغنام، من قبل مجهولين هاجموا زريبته وسرقوا الأغنام على متن شاحنة خفيفة كانت ترافقها سيارة على وجه الكراء .
وبالتفطن لهم استنجد الفلاح بابنه الذي جلب معه بندقية الصيد وقام بإطلاق النار على الشاحنة والسيارة اللتان تحصنتا بالفرار وقد نجح في إصابة الباب الخلفي للسيارة مما اجبر سائقها على التوقّف وترك السيارة وسط الطريق والالتحاق بالشاحنة التي فرت وعلى متنها القطيع.
وبإعلام مركز الحرس الوطني تحوّل الأعوان على عين المكان وتم حجز السيارة وتحديد هوية سائقها واتضح أنه لا يملك رخصة سياقة وان السيارة على وجه الكراء بطريقة غير قانونية وقد تمت مباشرة الأبحاث في ملابسات عملية السرقة وتحديد هوية أفراد العصابة .
-
15:02دعما للفلسطينيين: 14 جانفي اللقاء الودي مع ترجي فلسطين
04 جانفي 2018
-
-
14:36الزمالك ينهي اتفاقه على ضم حمدي النقاز
04 جانفي 2018
-
14:22العين - صفاقس: القبض على صاحب محل لتعاطي الرهان الرياضي غير القانوني
04 جانفي 2018
-
14:10يوم الأحد.. الدخول إلى المتاحف والمواقع التاريخية والمعالم الأثرية سيكون مجانيّا
04 جانفي 2018
-
13:54كرة اليد: النادي الافريقي ينتدب ظهيرا من النجم
04 جانفي 2018
-
13:28ام العرائس: مسيرة للمطالبة بتحسين الأوضاع التنموية
04 جانفي 2018
-
13:05منزل المهيري: فلاح يطلق النار على لصوص سرقوا من زريبته 20 خروفا
04 جانفي 2018
-
12:47بوحجلة: عمال الحضائر يغلقون مقر البلدية مطالبين بانتدابهم
04 جانفي 2018
-
12:44القيروان: عمال مصنع "الفريب" يقطعون الطريق ويطالبون بصرف أجورهم
04 جانفي 2018
-
12:23الشاهد في افتتاح أشغال الاجتماع الاول للمجلس الاعلى للتصدير: ''التصدير قدرنا''
04 جانفي 2018
-
12:19وزارة التعليم العالي: اضرابات الامتحانات لم تشمل غير 9 بالمائة من المؤسسات
04 جانفي 2018
-
12:16سوسة: القبض على الامرأة التي اعتدت على طفلها بالعنف
04 جانفي 2018
-
12:13ذهيبة: حجز سجائر مهربة بقيمة 137 الف دينار
04 جانفي 2018
-
11:56فرق المراقبة الصحية تحجز أكثر من 36 طنا من الحلويات والدجاج الفاسد
04 جانفي 2018
-
11:47تطاوين: القبض على ليبي بتهمة توريد عملة تونسية خلافا للصيغ القانونية
04 جانفي 2018
-
11:34هيئة الحقيقة والكرامة: اليوم.. جلسة استماع حول "أحداث الخبز"
04 جانفي 2018
-
10:53بالفيديو.. جسم مجهول يشعل سماء كولومبيا
04 جانفي 2018
-
10:39"فورزة تونس" تطالب الحكومة بضمان حق العائلات في زيارة ذويهم المسجونين بالخارج
04 جانفي 2018
-
10:17رئيس كوريا الجنوبية يزور "نساء المتعة"
04 جانفي 2018