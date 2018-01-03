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يوم الخميس 04 جانفي 2018
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منزل المهيري: فلاح يطلق النار على لصوص سرقوا من زريبته 20 خروفا
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الأولى
منزل المهيري: فلاح يطلق النار على لصوص سرقوا من زريبته 20 خروفا
04 جانفي 2018 | 13:05

القيروان- الشروق أون لاين- جمال الدين الذهبي: تعرض فلاح أصيل المنطقة الريفية "الفلايلية " التابعة لمعتمدية منزل المهيري ولاية القيروان فجر يوم الأربعاء 3 جانفي  2018 إلى عملية سرقة 20 رأسا من الاغنام، من قبل مجهولين هاجموا زريبته وسرقوا الأغنام على متن شاحنة خفيفة كانت ترافقها سيارة على وجه الكراء .

 وبالتفطن لهم  استنجد الفلاح بابنه الذي جلب معه بندقية الصيد وقام بإطلاق النار على الشاحنة والسيارة اللتان تحصنتا بالفرار وقد نجح في إصابة الباب الخلفي للسيارة مما اجبر سائقها على التوقّف وترك السيارة وسط الطريق والالتحاق بالشاحنة  التي فرت وعلى متنها القطيع.

وبإعلام مركز الحرس الوطني تحوّل الأعوان  على عين المكان وتم حجز السيارة وتحديد هوية سائقها  واتضح  أنه لا يملك رخصة سياقة وان السيارة على وجه الكراء بطريقة غير قانونية وقد تمت مباشرة الأبحاث  في ملابسات عملية السرقة وتحديد هوية أفراد العصابة .

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الأولى
منزل المهيري: فلاح يطلق النار على لصوص سرقوا من زريبته 20 خروفا
04 جانفي 2018 | 13:05

القيروان- الشروق أون لاين- جمال الدين الذهبي: تعرض فلاح أصيل المنطقة الريفية "الفلايلية " التابعة لمعتمدية منزل المهيري ولاية القيروان فجر يوم الأربعاء 3 جانفي  2018 إلى عملية سرقة 20 رأسا من الاغنام، من قبل مجهولين هاجموا زريبته وسرقوا الأغنام على متن شاحنة خفيفة كانت ترافقها سيارة على وجه الكراء .

 وبالتفطن لهم  استنجد الفلاح بابنه الذي جلب معه بندقية الصيد وقام بإطلاق النار على الشاحنة والسيارة اللتان تحصنتا بالفرار وقد نجح في إصابة الباب الخلفي للسيارة مما اجبر سائقها على التوقّف وترك السيارة وسط الطريق والالتحاق بالشاحنة  التي فرت وعلى متنها القطيع.

وبإعلام مركز الحرس الوطني تحوّل الأعوان  على عين المكان وتم حجز السيارة وتحديد هوية سائقها  واتضح  أنه لا يملك رخصة سياقة وان السيارة على وجه الكراء بطريقة غير قانونية وقد تمت مباشرة الأبحاث  في ملابسات عملية السرقة وتحديد هوية أفراد العصابة .

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04 جانفي 2018 السّاعة 14:36
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04 جانفي 2018 السّاعة 14:22
تمكن مركز الأمن الوطني بالعين ولاية صفاقس يوم 03 جانفي2018 من إلقاء القبض على شخص عمره 26 سنة قاطن بالجهة يستغل...
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فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
في السياسة: لا صداقة دائمة... ولا عداوة دائمة
ما أحوج العالم اليوم الى التكتل في مستوى دول «الجنوب» لمقاومة المغامرات والتدمير والحروب وتفكيك مؤسسات الدول هنا وهناك.
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