منزل المهيري: فلاح يطلق النار على لصوص سرقوا من زريبته 20 خروفا

القيروان- الشروق أون لاين- جمال الدين الذهبي: تعرض فلاح أصيل المنطقة الريفية "الفلايلية " التابعة لمعتمدية منزل المهيري ولاية القيروان فجر يوم الأربعاء 3 جانفي 2018 إلى عملية سرقة 20 رأسا من الاغنام، من قبل مجهولين هاجموا زريبته وسرقوا الأغنام على متن شاحنة خفيفة كانت ترافقها سيارة على وجه الكراء .

وبالتفطن لهم استنجد الفلاح بابنه الذي جلب معه بندقية الصيد وقام بإطلاق النار على الشاحنة والسيارة اللتان تحصنتا بالفرار وقد نجح في إصابة الباب الخلفي للسيارة مما اجبر سائقها على التوقّف وترك السيارة وسط الطريق والالتحاق بالشاحنة التي فرت وعلى متنها القطيع.

وبإعلام مركز الحرس الوطني تحوّل الأعوان على عين المكان وتم حجز السيارة وتحديد هوية سائقها واتضح أنه لا يملك رخصة سياقة وان السيارة على وجه الكراء بطريقة غير قانونية وقد تمت مباشرة الأبحاث في ملابسات عملية السرقة وتحديد هوية أفراد العصابة .