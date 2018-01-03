بوحجلة: عمال الحضائر يغلقون مقر البلدية مطالبين بانتدابهم

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القيروان- الشروق أون لاين- أيمن محرزي: قام يوم الخميس 04 جانفي 2018، عدد من عملة الحضائر ببلدية بوحجلة، بغلق مقر البلدية للمطالبة بتسوية وضعيتهم المهنية و المتعلقة بانتدابهم مؤكدين أن الوالي أعلمهم أنه راسل رئاسة الحكومة مؤخرا حتى يتسنى له الإمضاء في عقود عملهم المقدرة ب 17 عقدا و إدراجهم في الصنف الثالث. و قد انتهت المهلة التي تم الاتفاق عليها دون الإمضاء على عقود الشغل. هذا و طالب المحتجون السلط الجهوية بتسوية وضعيتهم المهنية و الإمضاء في عقود عملهم.
القيروان- الشروق أون لاين- أيمن محرزي: قام يوم الخميس 04 جانفي 2018، عدد من عملة الحضائر ببلدية بوحجلة، بغلق مقر البلدية للمطالبة بتسوية وضعيتهم المهنية و المتعلقة بانتدابهم مؤكدين أن الوالي أعلمهم أنه راسل رئاسة الحكومة مؤخرا حتى يتسنى له الإمضاء في عقود عملهم المقدرة ب 17 عقدا و إدراجهم في الصنف الثالث. و قد انتهت المهلة التي تم الاتفاق عليها دون الإمضاء على عقود الشغل. هذا و طالب المحتجون السلط الجهوية بتسوية وضعيتهم المهنية و الإمضاء في عقود عملهم.
-
15:02دعما للفلسطينيين: 14 جانفي اللقاء الودي مع ترجي فلسطين
04 جانفي 2018
-
-
14:36الزمالك ينهي اتفاقه على ضم حمدي النقاز
04 جانفي 2018
-
14:22العين - صفاقس: القبض على صاحب محل لتعاطي الرهان الرياضي غير القانوني
04 جانفي 2018
-
14:10يوم الأحد.. الدخول إلى المتاحف والمواقع التاريخية والمعالم الأثرية سيكون مجانيّا
04 جانفي 2018
-
13:54كرة اليد: النادي الافريقي ينتدب ظهيرا من النجم
04 جانفي 2018
-
13:28ام العرائس: مسيرة للمطالبة بتحسين الأوضاع التنموية
04 جانفي 2018
-
13:05منزل المهيري: فلاح يطلق النار على لصوص سرقوا من زريبته 20 خروفا
04 جانفي 2018
-
12:47بوحجلة: عمال الحضائر يغلقون مقر البلدية مطالبين بانتدابهم
04 جانفي 2018
-
12:44القيروان: عمال مصنع "الفريب" يقطعون الطريق ويطالبون بصرف أجورهم
04 جانفي 2018
-
12:23الشاهد في افتتاح أشغال الاجتماع الاول للمجلس الاعلى للتصدير: ''التصدير قدرنا''
04 جانفي 2018
-
12:19وزارة التعليم العالي: اضرابات الامتحانات لم تشمل غير 9 بالمائة من المؤسسات
04 جانفي 2018
-
12:16سوسة: القبض على الامرأة التي اعتدت على طفلها بالعنف
04 جانفي 2018
-
12:13ذهيبة: حجز سجائر مهربة بقيمة 137 الف دينار
04 جانفي 2018
-
11:56فرق المراقبة الصحية تحجز أكثر من 36 طنا من الحلويات والدجاج الفاسد
04 جانفي 2018
-
11:47تطاوين: القبض على ليبي بتهمة توريد عملة تونسية خلافا للصيغ القانونية
04 جانفي 2018
-
11:34هيئة الحقيقة والكرامة: اليوم.. جلسة استماع حول "أحداث الخبز"
04 جانفي 2018
-
10:53بالفيديو.. جسم مجهول يشعل سماء كولومبيا
04 جانفي 2018
-
10:39"فورزة تونس" تطالب الحكومة بضمان حق العائلات في زيارة ذويهم المسجونين بالخارج
04 جانفي 2018
-
10:17رئيس كوريا الجنوبية يزور "نساء المتعة"
04 جانفي 2018