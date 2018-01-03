بوحجلة: عمال الحضائر يغلقون مقر البلدية مطالبين بانتدابهم

القيروان- الشروق أون لاين- أيمن محرزي: قام يوم الخميس 04 جانفي 2018، عدد من عملة الحضائر ببلدية بوحجلة، بغلق مقر البلدية للمطالبة بتسوية وضعيتهم المهنية و المتعلقة بانتدابهم مؤكدين أن الوالي أعلمهم أنه راسل رئاسة الحكومة مؤخرا حتى يتسنى له الإمضاء في عقود عملهم المقدرة ب 17 عقدا و إدراجهم في الصنف الثالث. و قد انتهت المهلة التي تم الاتفاق عليها دون الإمضاء على عقود الشغل. هذا و طالب المحتجون السلط الجهوية بتسوية وضعيتهم المهنية و الإمضاء في عقود عملهم.