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يوم الخميس 04 جانفي 2018
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القيروان: عمال مصنع "الفريب" يقطعون الطريق ويطالبون بصرف أجورهم
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الأولى
القيروان: عمال مصنع "الفريب" يقطعون الطريق ويطالبون بصرف أجورهم
04 جانفي 2018 | 12:44

القيروان- الشروق أون لاين- جمال الدين الذهبي: عمد عدد من عمال مصنع الملابس المستعملة  "الفريب" المنتصب بالمنطقة الصناعية الباطن القيروان يوم الخميس 4 جانفي 2018 إلى قطع الطريق الرئيسية المؤدية إلى مدينة القيروان وتكديس الحجارة وسطها وإشعال العجلات المطاطية  ومنع مستعمليها من المرور في الاتجاهين وذلك  احتجاجا على تأخر صرف أجورهم  علما وان صاحب هذا المصنع تمّ إيقافه مؤخرا من قبل الوحدات الأمنية تنفيذا لقرار صدر بشأنه عن  وزير الداخلية في إطار قانون الطوارئ وتم وضعه تحت الإقامة الجبرية للاشتباه في تورطه في ملفات فساد.

وقد طالب المحتجون  السلط الجهوية بالتدخل لفائدتهم وإيجاد حل لصرف مستحقاتهم.

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القيروان: عمال مصنع "الفريب" يقطعون الطريق ويطالبون بصرف أجورهم
04 جانفي 2018 | 12:44

القيروان- الشروق أون لاين- جمال الدين الذهبي: عمد عدد من عمال مصنع الملابس المستعملة  "الفريب" المنتصب بالمنطقة الصناعية الباطن القيروان يوم الخميس 4 جانفي 2018 إلى قطع الطريق الرئيسية المؤدية إلى مدينة القيروان وتكديس الحجارة وسطها وإشعال العجلات المطاطية  ومنع مستعمليها من المرور في الاتجاهين وذلك  احتجاجا على تأخر صرف أجورهم  علما وان صاحب هذا المصنع تمّ إيقافه مؤخرا من قبل الوحدات الأمنية تنفيذا لقرار صدر بشأنه عن  وزير الداخلية في إطار قانون الطوارئ وتم وضعه تحت الإقامة الجبرية للاشتباه في تورطه في ملفات فساد.

وقد طالب المحتجون  السلط الجهوية بالتدخل لفائدتهم وإيجاد حل لصرف مستحقاتهم.

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دعما للفلسطينيين: 14 جانفي اللقاء الودي مع ترجي فلسطين
04 جانفي 2018 السّاعة 15:02
الشروق اون لاين – مراد الخترشي: أكد الترجي الرياضي عبر موقعه الرسمي عن تلقيه الموافقة الرسمية من ادارة الحي...
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الدخول إلى المتاحف والمواقع التاريخية والمعالم الأثرية سيكون مجانيّا، في هذا اليوم
04 جانفي 2018 السّاعة 14:52
أعلنت وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، في بلاغ أصدرته اليوم، أن الدخول إلى المتاحف والمواقع التاريخية...
المزيد >>
الزمالك ينهي اتفاقه على ضم حمدي النقاز
04 جانفي 2018 السّاعة 14:36
أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه أنهى الاتفاق مع النجم الساحلي، على ضم الظهير...
المزيد >>
العين - صفاقس: القبض على صاحب محل لتعاطي الرهان الرياضي غير القانوني
04 جانفي 2018 السّاعة 14:22
تمكن مركز الأمن الوطني بالعين ولاية صفاقس يوم 03 جانفي2018 من إلقاء القبض على شخص عمره 26 سنة قاطن بالجهة يستغل...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
في السياسة: لا صداقة دائمة... ولا عداوة دائمة
ما أحوج العالم اليوم الى التكتل في مستوى دول «الجنوب» لمقاومة المغامرات والتدمير والحروب وتفكيك مؤسسات الدول هنا وهناك.
المزيد >>
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