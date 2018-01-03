القيروان: عمال مصنع "الفريب" يقطعون الطريق ويطالبون بصرف أجورهم

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القيروان- الشروق أون لاين- جمال الدين الذهبي: عمد عدد من عمال مصنع الملابس المستعملة "الفريب" المنتصب بالمنطقة الصناعية الباطن القيروان يوم الخميس 4 جانفي 2018 إلى قطع الطريق الرئيسية المؤدية إلى مدينة القيروان وتكديس الحجارة وسطها وإشعال العجلات المطاطية ومنع مستعمليها من المرور في الاتجاهين وذلك احتجاجا على تأخر صرف أجورهم علما وان صاحب هذا المصنع تمّ إيقافه مؤخرا من قبل الوحدات الأمنية تنفيذا لقرار صدر بشأنه عن وزير الداخلية في إطار قانون الطوارئ وتم وضعه تحت الإقامة الجبرية للاشتباه في تورطه في ملفات فساد.
وقد طالب المحتجون السلط الجهوية بالتدخل لفائدتهم وإيجاد حل لصرف مستحقاتهم.
القيروان- الشروق أون لاين- جمال الدين الذهبي: عمد عدد من عمال مصنع الملابس المستعملة "الفريب" المنتصب بالمنطقة الصناعية الباطن القيروان يوم الخميس 4 جانفي 2018 إلى قطع الطريق الرئيسية المؤدية إلى مدينة القيروان وتكديس الحجارة وسطها وإشعال العجلات المطاطية ومنع مستعمليها من المرور في الاتجاهين وذلك احتجاجا على تأخر صرف أجورهم علما وان صاحب هذا المصنع تمّ إيقافه مؤخرا من قبل الوحدات الأمنية تنفيذا لقرار صدر بشأنه عن وزير الداخلية في إطار قانون الطوارئ وتم وضعه تحت الإقامة الجبرية للاشتباه في تورطه في ملفات فساد.
وقد طالب المحتجون السلط الجهوية بالتدخل لفائدتهم وإيجاد حل لصرف مستحقاتهم.
-
15:02دعما للفلسطينيين: 14 جانفي اللقاء الودي مع ترجي فلسطين
04 جانفي 2018
-
-
14:36الزمالك ينهي اتفاقه على ضم حمدي النقاز
04 جانفي 2018
-
14:22العين - صفاقس: القبض على صاحب محل لتعاطي الرهان الرياضي غير القانوني
04 جانفي 2018
-
14:10يوم الأحد.. الدخول إلى المتاحف والمواقع التاريخية والمعالم الأثرية سيكون مجانيّا
04 جانفي 2018
-
13:54كرة اليد: النادي الافريقي ينتدب ظهيرا من النجم
04 جانفي 2018
-
13:28ام العرائس: مسيرة للمطالبة بتحسين الأوضاع التنموية
04 جانفي 2018
-
13:05منزل المهيري: فلاح يطلق النار على لصوص سرقوا من زريبته 20 خروفا
04 جانفي 2018
-
12:47بوحجلة: عمال الحضائر يغلقون مقر البلدية مطالبين بانتدابهم
04 جانفي 2018
-
12:44القيروان: عمال مصنع "الفريب" يقطعون الطريق ويطالبون بصرف أجورهم
04 جانفي 2018
-
12:23الشاهد في افتتاح أشغال الاجتماع الاول للمجلس الاعلى للتصدير: ''التصدير قدرنا''
04 جانفي 2018
-
12:19وزارة التعليم العالي: اضرابات الامتحانات لم تشمل غير 9 بالمائة من المؤسسات
04 جانفي 2018
-
12:16سوسة: القبض على الامرأة التي اعتدت على طفلها بالعنف
04 جانفي 2018
-
12:13ذهيبة: حجز سجائر مهربة بقيمة 137 الف دينار
04 جانفي 2018
-
11:56فرق المراقبة الصحية تحجز أكثر من 36 طنا من الحلويات والدجاج الفاسد
04 جانفي 2018
-
11:47تطاوين: القبض على ليبي بتهمة توريد عملة تونسية خلافا للصيغ القانونية
04 جانفي 2018
-
11:34هيئة الحقيقة والكرامة: اليوم.. جلسة استماع حول "أحداث الخبز"
04 جانفي 2018
-
10:53بالفيديو.. جسم مجهول يشعل سماء كولومبيا
04 جانفي 2018
-
10:39"فورزة تونس" تطالب الحكومة بضمان حق العائلات في زيارة ذويهم المسجونين بالخارج
04 جانفي 2018
-
10:17رئيس كوريا الجنوبية يزور "نساء المتعة"
04 جانفي 2018