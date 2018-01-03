القيروان: عمال مصنع "الفريب" يقطعون الطريق ويطالبون بصرف أجورهم

القيروان- الشروق أون لاين- جمال الدين الذهبي: عمد عدد من عمال مصنع الملابس المستعملة "الفريب" المنتصب بالمنطقة الصناعية الباطن القيروان يوم الخميس 4 جانفي 2018 إلى قطع الطريق الرئيسية المؤدية إلى مدينة القيروان وتكديس الحجارة وسطها وإشعال العجلات المطاطية ومنع مستعمليها من المرور في الاتجاهين وذلك احتجاجا على تأخر صرف أجورهم علما وان صاحب هذا المصنع تمّ إيقافه مؤخرا من قبل الوحدات الأمنية تنفيذا لقرار صدر بشأنه عن وزير الداخلية في إطار قانون الطوارئ وتم وضعه تحت الإقامة الجبرية للاشتباه في تورطه في ملفات فساد.

وقد طالب المحتجون السلط الجهوية بالتدخل لفائدتهم وإيجاد حل لصرف مستحقاتهم.