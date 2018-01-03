الشاهد في افتتاح أشغال الاجتماع الاول للمجلس الاعلى للتصدير: ''التصدير قدرنا''

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اعتبر رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن التصدير أصبح أولوية مطلقة بالنسبة إلى تونس وقال في كلمة ألقاها، اليوم الخميس، بمناسبة افتتاح أشغال الإجتماع الأول للمجلس الأعلى للتصدير بمركز النهوض بالصادرات، إن "التصدير قدرنا".
وأضاف الشاهد الذي يترأس المجلس الأعلى للتصدير، أن التصدير يمثل ثلث الناتج القومي الخام للبلاد وأن نسبة النمو التي حققها في سنة 2017 ، أي 1ر4 بالمائة لاتزال دون المستوى المأمول و"على كل الأطراف المساهمة في الإرتقاء بها إلى مستويات أرفع بإتجاه الحد من العجز التجاري للبلاد وفي سبيل الرفع من قيمة الدينار وإعادة التوازنات المالية الكبرى".
ويعقد المجلس اجتماعه الاول في الوقت الذي بلغ فيه العجز التجاري لتونس مستوى قياسيا حسب أحدث وثيقة تحليلية للوضع الاقتصادي صدرت عن البنك المركزي التونسي (28 ديسمبر 2017).
وأكدت هذه الوثيقة أن العجز التجاري قد تفاقم موفى نوفمبر 2017 ليبلغ 362 14 مليون دينار مقابل 628 11 مليون دينار في نفس الفترة من سنة 2016 كما تطور إجمالي الواردات بنسبة 19،2 بالمائة، بنسق أسرع من الصادرات (17.3 بالمائة) وسيعمل المجلس في إجتماعه الأول، حسب قول الشاهد، على تحديد إستراتيجية وطنية للتصدير ويلتزم بمتابعة تنفيذ القرارات المتخذة في هذا الشأن في إطار اجتماعاته القادمة والمقررة كل ستة أشهر حسب الأمر الحكومي الذي أحدث بمقتضاه.
وانطلقت أشغال اجتماع المجلس بحضور الوزراء الأعضاء (حوالي 13 وزيرا) إلى جانب بقية الأعضاء وهم محافظ البنك المركزي التونسي، الأمين العام للإتحاد التونسي للشغل، رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية و رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
وسيناقش الحاضرون دفعة من الإجراءات للنهوض بالتصدير تشمل 20 قرارا تتعلق بدعم المناخ العام للتصدير و إزالة المعوقات التي تعترض المصدرين فضلا عن وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي و الإداري لبنية التصدير.
وكانت تونس احدثت بمقتضى امر رئاسي مؤرخ في 27 نوفمبر 2000 المجلس الاعلى للتصدير والاستثمار والذي يتولى نفس مهام المجلس الحالي.
وتعول حكومة الشاهاد، حاليا، على دفع التصدير لانعاش الاقتصاد بالتزامن مع عوامل تنموية اخرى لتحفيز المستثمرين نحو الوجهة التونسية.
ويهدف المجلس الأعلى للتصدير إجمالا إلى المساهمة في تحسين قدرة الإقتصاد الوطني على تنمية طاقته التصديرية وتفعيل المسؤولية المشتركة لكافة الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية بالتصدير إضافة إلى متابعة تنفيذ الخطط و القرارات المعلنة.
وقد ابرمت تونس في 2014، اتفاقا مع البنك العالمي لتمويل البرنامج الثالث لتنمية الصادرات (بقيمة 3,36 مليون اورو)، والذي تمتد فترة انجازه من سنة 2015 الى سنة 2021.
ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الدخول الأسواق الخارجية ودعم الهياكل المعنية بتنمية الصادرات وتعزيز تنافسية المصدرين التونسيين وتشجيع نشر الابتكار لزيادة الصادرات وتنويعها.
اعتبر رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن التصدير أصبح أولوية مطلقة بالنسبة إلى تونس وقال في كلمة ألقاها، اليوم الخميس، بمناسبة افتتاح أشغال الإجتماع الأول للمجلس الأعلى للتصدير بمركز النهوض بالصادرات، إن "التصدير قدرنا".
وأضاف الشاهد الذي يترأس المجلس الأعلى للتصدير، أن التصدير يمثل ثلث الناتج القومي الخام للبلاد وأن نسبة النمو التي حققها في سنة 2017 ، أي 1ر4 بالمائة لاتزال دون المستوى المأمول و"على كل الأطراف المساهمة في الإرتقاء بها إلى مستويات أرفع بإتجاه الحد من العجز التجاري للبلاد وفي سبيل الرفع من قيمة الدينار وإعادة التوازنات المالية الكبرى".
ويعقد المجلس اجتماعه الاول في الوقت الذي بلغ فيه العجز التجاري لتونس مستوى قياسيا حسب أحدث وثيقة تحليلية للوضع الاقتصادي صدرت عن البنك المركزي التونسي (28 ديسمبر 2017).
وأكدت هذه الوثيقة أن العجز التجاري قد تفاقم موفى نوفمبر 2017 ليبلغ 362 14 مليون دينار مقابل 628 11 مليون دينار في نفس الفترة من سنة 2016 كما تطور إجمالي الواردات بنسبة 19،2 بالمائة، بنسق أسرع من الصادرات (17.3 بالمائة) وسيعمل المجلس في إجتماعه الأول، حسب قول الشاهد، على تحديد إستراتيجية وطنية للتصدير ويلتزم بمتابعة تنفيذ القرارات المتخذة في هذا الشأن في إطار اجتماعاته القادمة والمقررة كل ستة أشهر حسب الأمر الحكومي الذي أحدث بمقتضاه.
وانطلقت أشغال اجتماع المجلس بحضور الوزراء الأعضاء (حوالي 13 وزيرا) إلى جانب بقية الأعضاء وهم محافظ البنك المركزي التونسي، الأمين العام للإتحاد التونسي للشغل، رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية و رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
وسيناقش الحاضرون دفعة من الإجراءات للنهوض بالتصدير تشمل 20 قرارا تتعلق بدعم المناخ العام للتصدير و إزالة المعوقات التي تعترض المصدرين فضلا عن وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي و الإداري لبنية التصدير.
وكانت تونس احدثت بمقتضى امر رئاسي مؤرخ في 27 نوفمبر 2000 المجلس الاعلى للتصدير والاستثمار والذي يتولى نفس مهام المجلس الحالي.
وتعول حكومة الشاهاد، حاليا، على دفع التصدير لانعاش الاقتصاد بالتزامن مع عوامل تنموية اخرى لتحفيز المستثمرين نحو الوجهة التونسية.
ويهدف المجلس الأعلى للتصدير إجمالا إلى المساهمة في تحسين قدرة الإقتصاد الوطني على تنمية طاقته التصديرية وتفعيل المسؤولية المشتركة لكافة الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية بالتصدير إضافة إلى متابعة تنفيذ الخطط و القرارات المعلنة.
وقد ابرمت تونس في 2014، اتفاقا مع البنك العالمي لتمويل البرنامج الثالث لتنمية الصادرات (بقيمة 3,36 مليون اورو)، والذي تمتد فترة انجازه من سنة 2015 الى سنة 2021.
ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الدخول الأسواق الخارجية ودعم الهياكل المعنية بتنمية الصادرات وتعزيز تنافسية المصدرين التونسيين وتشجيع نشر الابتكار لزيادة الصادرات وتنويعها.
-
15:02دعما للفلسطينيين: 14 جانفي اللقاء الودي مع ترجي فلسطين
04 جانفي 2018
-
-
14:36الزمالك ينهي اتفاقه على ضم حمدي النقاز
04 جانفي 2018
-
14:22العين - صفاقس: القبض على صاحب محل لتعاطي الرهان الرياضي غير القانوني
04 جانفي 2018
-
14:10يوم الأحد.. الدخول إلى المتاحف والمواقع التاريخية والمعالم الأثرية سيكون مجانيّا
04 جانفي 2018
-
13:54كرة اليد: النادي الافريقي ينتدب ظهيرا من النجم
04 جانفي 2018
-
13:28ام العرائس: مسيرة للمطالبة بتحسين الأوضاع التنموية
04 جانفي 2018
-
13:05منزل المهيري: فلاح يطلق النار على لصوص سرقوا من زريبته 20 خروفا
04 جانفي 2018
-
12:47بوحجلة: عمال الحضائر يغلقون مقر البلدية مطالبين بانتدابهم
04 جانفي 2018
-
12:44القيروان: عمال مصنع "الفريب" يقطعون الطريق ويطالبون بصرف أجورهم
04 جانفي 2018
-
12:23الشاهد في افتتاح أشغال الاجتماع الاول للمجلس الاعلى للتصدير: ''التصدير قدرنا''
04 جانفي 2018
-
12:19وزارة التعليم العالي: اضرابات الامتحانات لم تشمل غير 9 بالمائة من المؤسسات
04 جانفي 2018
-
12:16سوسة: القبض على الامرأة التي اعتدت على طفلها بالعنف
04 جانفي 2018
-
12:13ذهيبة: حجز سجائر مهربة بقيمة 137 الف دينار
04 جانفي 2018
-
11:56فرق المراقبة الصحية تحجز أكثر من 36 طنا من الحلويات والدجاج الفاسد
04 جانفي 2018
-
11:47تطاوين: القبض على ليبي بتهمة توريد عملة تونسية خلافا للصيغ القانونية
04 جانفي 2018
-
11:34هيئة الحقيقة والكرامة: اليوم.. جلسة استماع حول "أحداث الخبز"
04 جانفي 2018
-
10:53بالفيديو.. جسم مجهول يشعل سماء كولومبيا
04 جانفي 2018
-
10:39"فورزة تونس" تطالب الحكومة بضمان حق العائلات في زيارة ذويهم المسجونين بالخارج
04 جانفي 2018
-
10:17رئيس كوريا الجنوبية يزور "نساء المتعة"
04 جانفي 2018