وزارة التعليم العالي: اضرابات الامتحانات لم تشمل غير 9 بالمائة من المؤسسات

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تونس- الشروق أون لاين-ابتسام: أكدت مصادر مطلعة من وزارة التعليم العالي أن الاضطرابات التي حصلت في بعض امتحانات الدورة الرئيسية للسداسي الأول، على إثر دعوة مجموعة من الأساتذة إلى إضراب إداري متمثل في حجب مواضيع الامتحانات، لا تخص الا 17 مؤسسة جامعية، أي اقل من 9٪ من مجموع المؤسسات.
وقد تقررت إعادة برمجة رزنامة الامتحانات في هذه المؤسسات حتى يتمكن الطلبة من إجراء اختباراتهم في أحسن الظروف.
وان تتفهم الوزارة مشروعية التعبير عن الصعوبات التي يمر بها المدرس الباحث، تشكر اغلب المدرسين مثمنة تحليهم بروح المسؤولية وتجنبهم للجز بالطلبة في تحركاتهم.
كما تؤكد الوزارة أنها تسعى إلى التحسين التدريجي للوضع المادي للجامعيين ولظروف عملهم رغم صعوبة الوضعية المالية التي تمر بها البلاد.
تونس- الشروق أون لاين-ابتسام: أكدت مصادر مطلعة من وزارة التعليم العالي أن الاضطرابات التي حصلت في بعض امتحانات الدورة الرئيسية للسداسي الأول، على إثر دعوة مجموعة من الأساتذة إلى إضراب إداري متمثل في حجب مواضيع الامتحانات، لا تخص الا 17 مؤسسة جامعية، أي اقل من 9٪ من مجموع المؤسسات.
وقد تقررت إعادة برمجة رزنامة الامتحانات في هذه المؤسسات حتى يتمكن الطلبة من إجراء اختباراتهم في أحسن الظروف.
وان تتفهم الوزارة مشروعية التعبير عن الصعوبات التي يمر بها المدرس الباحث، تشكر اغلب المدرسين مثمنة تحليهم بروح المسؤولية وتجنبهم للجز بالطلبة في تحركاتهم.
كما تؤكد الوزارة أنها تسعى إلى التحسين التدريجي للوضع المادي للجامعيين ولظروف عملهم رغم صعوبة الوضعية المالية التي تمر بها البلاد.
-
15:02دعما للفلسطينيين: 14 جانفي اللقاء الودي مع ترجي فلسطين
04 جانفي 2018
-
-
14:36الزمالك ينهي اتفاقه على ضم حمدي النقاز
04 جانفي 2018
-
14:22العين - صفاقس: القبض على صاحب محل لتعاطي الرهان الرياضي غير القانوني
04 جانفي 2018
-
14:10يوم الأحد.. الدخول إلى المتاحف والمواقع التاريخية والمعالم الأثرية سيكون مجانيّا
04 جانفي 2018
-
13:54كرة اليد: النادي الافريقي ينتدب ظهيرا من النجم
04 جانفي 2018
-
13:28ام العرائس: مسيرة للمطالبة بتحسين الأوضاع التنموية
04 جانفي 2018
-
13:05منزل المهيري: فلاح يطلق النار على لصوص سرقوا من زريبته 20 خروفا
04 جانفي 2018
-
12:47بوحجلة: عمال الحضائر يغلقون مقر البلدية مطالبين بانتدابهم
04 جانفي 2018
-
12:44القيروان: عمال مصنع "الفريب" يقطعون الطريق ويطالبون بصرف أجورهم
04 جانفي 2018
-
12:23الشاهد في افتتاح أشغال الاجتماع الاول للمجلس الاعلى للتصدير: ''التصدير قدرنا''
04 جانفي 2018
-
12:19وزارة التعليم العالي: اضرابات الامتحانات لم تشمل غير 9 بالمائة من المؤسسات
04 جانفي 2018
-
12:16سوسة: القبض على الامرأة التي اعتدت على طفلها بالعنف
04 جانفي 2018
-
12:13ذهيبة: حجز سجائر مهربة بقيمة 137 الف دينار
04 جانفي 2018
-
11:56فرق المراقبة الصحية تحجز أكثر من 36 طنا من الحلويات والدجاج الفاسد
04 جانفي 2018
-
11:47تطاوين: القبض على ليبي بتهمة توريد عملة تونسية خلافا للصيغ القانونية
04 جانفي 2018
-
11:34هيئة الحقيقة والكرامة: اليوم.. جلسة استماع حول "أحداث الخبز"
04 جانفي 2018
-
10:53بالفيديو.. جسم مجهول يشعل سماء كولومبيا
04 جانفي 2018
-
10:39"فورزة تونس" تطالب الحكومة بضمان حق العائلات في زيارة ذويهم المسجونين بالخارج
04 جانفي 2018
-
10:17رئيس كوريا الجنوبية يزور "نساء المتعة"
04 جانفي 2018