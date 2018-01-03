وزارة التعليم العالي: اضرابات الامتحانات لم تشمل غير 9 بالمائة من المؤسسات

تونس- الشروق أون لاين-ابتسام: أكدت مصادر مطلعة من وزارة التعليم العالي أن الاضطرابات التي حصلت في بعض امتحانات الدورة الرئيسية للسداسي الأول، على إثر دعوة مجموعة من الأساتذة إلى إضراب إداري متمثل في حجب مواضيع الامتحانات، لا تخص الا 17 مؤسسة جامعية، أي اقل من 9٪ من مجموع المؤسسات.

وقد تقررت إعادة برمجة رزنامة الامتحانات في هذه المؤسسات حتى يتمكن الطلبة من إجراء اختباراتهم في أحسن الظروف.

وان تتفهم الوزارة مشروعية التعبير عن الصعوبات التي يمر بها المدرس الباحث، تشكر اغلب المدرسين مثمنة تحليهم بروح المسؤولية وتجنبهم للجز بالطلبة في تحركاتهم.

كما تؤكد الوزارة أنها تسعى إلى التحسين التدريجي للوضع المادي للجامعيين ولظروف عملهم رغم صعوبة الوضعية المالية التي تمر بها البلاد.