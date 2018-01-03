سوسة: القبض على الامرأة التي اعتدت على طفلها بالعنف
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15:02دعما للفلسطينيين: 14 جانفي اللقاء الودي مع ترجي فلسطين
04 جانفي 2018
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14:36الزمالك ينهي اتفاقه على ضم حمدي النقاز
04 جانفي 2018
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14:22العين - صفاقس: القبض على صاحب محل لتعاطي الرهان الرياضي غير القانوني
04 جانفي 2018
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14:10يوم الأحد.. الدخول إلى المتاحف والمواقع التاريخية والمعالم الأثرية سيكون مجانيّا
04 جانفي 2018
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13:54كرة اليد: النادي الافريقي ينتدب ظهيرا من النجم
04 جانفي 2018
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13:28ام العرائس: مسيرة للمطالبة بتحسين الأوضاع التنموية
04 جانفي 2018
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13:05منزل المهيري: فلاح يطلق النار على لصوص سرقوا من زريبته 20 خروفا
04 جانفي 2018
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12:47بوحجلة: عمال الحضائر يغلقون مقر البلدية مطالبين بانتدابهم
04 جانفي 2018
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12:44القيروان: عمال مصنع "الفريب" يقطعون الطريق ويطالبون بصرف أجورهم
04 جانفي 2018
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12:23الشاهد في افتتاح أشغال الاجتماع الاول للمجلس الاعلى للتصدير: ''التصدير قدرنا''
04 جانفي 2018
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12:19وزارة التعليم العالي: اضرابات الامتحانات لم تشمل غير 9 بالمائة من المؤسسات
04 جانفي 2018
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12:16سوسة: القبض على الامرأة التي اعتدت على طفلها بالعنف
04 جانفي 2018
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12:13ذهيبة: حجز سجائر مهربة بقيمة 137 الف دينار
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11:56فرق المراقبة الصحية تحجز أكثر من 36 طنا من الحلويات والدجاج الفاسد
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11:47تطاوين: القبض على ليبي بتهمة توريد عملة تونسية خلافا للصيغ القانونية
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11:34هيئة الحقيقة والكرامة: اليوم.. جلسة استماع حول "أحداث الخبز"
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الأخبار الأكثر قراءة
سوسة: القبض على الامرأة التي اعتدت على طفلها بالعنف
متابعة لتعرض طفل عمره سنتان للإعتداء بالعنف من قبل والدته جهة سوسة يوم 02 جانفي 2018, تمكن أمس أعوان مركز الأمن الوطني بالخزامة ولاية سوسة بعد نصب كمين محكم من إلقاء القبض على المعنية.
وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ بها وإتخاذ الإجراءات القانونية في شانها.
دعما للفلسطينيين: 14 جانفي اللقاء الودي مع ترجي فلسطين
04 جانفي 2018 السّاعة 15:02
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الدخول إلى المتاحف والمواقع التاريخية والمعالم الأثرية سيكون مجانيّا، في هذا اليوم
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أعلنت وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، في بلاغ أصدرته اليوم، أن الدخول إلى المتاحف والمواقع التاريخية...المزيد >>
الزمالك ينهي اتفاقه على ضم حمدي النقاز
04 جانفي 2018 السّاعة 14:36
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العين - صفاقس: القبض على صاحب محل لتعاطي الرهان الرياضي غير القانوني
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تمكن مركز الأمن الوطني بالعين ولاية صفاقس يوم 03 جانفي2018 من إلقاء القبض على شخص عمره 26 سنة قاطن بالجهة يستغل...المزيد >>
سوسة: القبض على الامرأة التي اعتدت على طفلها بالعنف
متابعة لتعرض طفل عمره سنتان للإعتداء بالعنف من قبل والدته جهة سوسة يوم 02 جانفي 2018, تمكن أمس أعوان مركز الأمن الوطني بالخزامة ولاية سوسة بعد نصب كمين محكم من إلقاء القبض على المعنية.
وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ بها وإتخاذ الإجراءات القانونية في شانها.
دعما للفلسطينيين: 14 جانفي اللقاء الودي مع ترجي فلسطين
04 جانفي 2018 السّاعة 15:02
الشروق اون لاين – مراد الخترشي: أكد الترجي الرياضي عبر موقعه الرسمي عن تلقيه الموافقة الرسمية من ادارة الحي...المزيد >>
الدخول إلى المتاحف والمواقع التاريخية والمعالم الأثرية سيكون مجانيّا، في هذا اليوم
04 جانفي 2018 السّاعة 14:52
أعلنت وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، في بلاغ أصدرته اليوم، أن الدخول إلى المتاحف والمواقع التاريخية...المزيد >>
الزمالك ينهي اتفاقه على ضم حمدي النقاز
04 جانفي 2018 السّاعة 14:36
أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه أنهى الاتفاق مع النجم الساحلي، على ضم الظهير...المزيد >>
العين - صفاقس: القبض على صاحب محل لتعاطي الرهان الرياضي غير القانوني
04 جانفي 2018 السّاعة 14:22
تمكن مركز الأمن الوطني بالعين ولاية صفاقس يوم 03 جانفي2018 من إلقاء القبض على شخص عمره 26 سنة قاطن بالجهة يستغل...المزيد >>
-
15:02دعما للفلسطينيين: 14 جانفي اللقاء الودي مع ترجي فلسطين
04 جانفي 2018
-
-
14:36الزمالك ينهي اتفاقه على ضم حمدي النقاز
04 جانفي 2018
-
14:22العين - صفاقس: القبض على صاحب محل لتعاطي الرهان الرياضي غير القانوني
04 جانفي 2018
-
14:10يوم الأحد.. الدخول إلى المتاحف والمواقع التاريخية والمعالم الأثرية سيكون مجانيّا
04 جانفي 2018
-
13:54كرة اليد: النادي الافريقي ينتدب ظهيرا من النجم
04 جانفي 2018
-
13:28ام العرائس: مسيرة للمطالبة بتحسين الأوضاع التنموية
04 جانفي 2018
-
13:05منزل المهيري: فلاح يطلق النار على لصوص سرقوا من زريبته 20 خروفا
04 جانفي 2018
-
12:47بوحجلة: عمال الحضائر يغلقون مقر البلدية مطالبين بانتدابهم
04 جانفي 2018
-
12:44القيروان: عمال مصنع "الفريب" يقطعون الطريق ويطالبون بصرف أجورهم
04 جانفي 2018
-
12:23الشاهد في افتتاح أشغال الاجتماع الاول للمجلس الاعلى للتصدير: ''التصدير قدرنا''
04 جانفي 2018
-
12:19وزارة التعليم العالي: اضرابات الامتحانات لم تشمل غير 9 بالمائة من المؤسسات
04 جانفي 2018
-
12:16سوسة: القبض على الامرأة التي اعتدت على طفلها بالعنف
04 جانفي 2018
-
12:13ذهيبة: حجز سجائر مهربة بقيمة 137 الف دينار
04 جانفي 2018
-
11:56فرق المراقبة الصحية تحجز أكثر من 36 طنا من الحلويات والدجاج الفاسد
04 جانفي 2018
-
11:47تطاوين: القبض على ليبي بتهمة توريد عملة تونسية خلافا للصيغ القانونية
04 جانفي 2018
-
11:34هيئة الحقيقة والكرامة: اليوم.. جلسة استماع حول "أحداث الخبز"
04 جانفي 2018
-
10:53بالفيديو.. جسم مجهول يشعل سماء كولومبيا
04 جانفي 2018
-
10:39"فورزة تونس" تطالب الحكومة بضمان حق العائلات في زيارة ذويهم المسجونين بالخارج
04 جانفي 2018
-
10:17رئيس كوريا الجنوبية يزور "نساء المتعة"
04 جانفي 2018
فاطمة بن عبد اللّه الكرّايفي السياسة: لا صداقة دائمة... ولا عداوة دائمة
ما أحوج العالم اليوم الى التكتل في مستوى دول «الجنوب» لمقاومة المغامرات والتدمير والحروب وتفكيك مؤسسات الدول هنا وهناك.المزيد >>
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