سوسة: القبض على الامرأة التي اعتدت على طفلها بالعنف

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ بها وإتخاذ الإجراءات القانونية في شانها.

متابعة لتعرض طفل عمره سنتان للإعتداء بالعنف من قبل والدته جهة سوسة يوم 02 جانفي 2018, تمكن أمس أعوان مركز الأمن الوطني بالخزامة ولاية سوسة بعد نصب كمين محكم من إلقاء القبض على المعنية.