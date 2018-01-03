ذهيبة: حجز سجائر مهربة بقيمة 137 الف دينار‎

تطاوين- الشرو ق أون لاين- يثرب مشيري: حجزت فرقة الحدود البرية للحرس الوطني بذهيبة من ولاية تطاوين 17500 علبة سجائر مهربة من القطر الليبي على متن سيارة رباعية الدفع دون لوحات منجمية مستعملة الحواجز المسمارية امام رفض السائق المثول لأوامر التوقف، وفق ما أفاد به مصدر أمني لـ"الشروق اون لاين".

وحسب ذات المصدر، فقد قدرت القيمة المالية الجملية للمحجوز بـ 137 الف دينار، مضيفا انه تم تحرير محضر جبائي في الغرض وحجز البضاعة ووسيلة النقل لدى المصالح الديوانية.