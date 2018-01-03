كانت في طريقها إلى المستهلك رأس السنة

فرق المراقبة الصحية تحجز أكثر من 36 طنا من الحلويات والدجاج الفاسد

تونس-الشروق أون لاين- بتسام جمال: 26 طنا من الحلويات والمرطبات وأكثر من 10 أطنان من الدجاج والمواد المختلفة، هي حصيلة عمل فرق المراقبة الصحية بمناسبة الاحتفال بالسنة الإدارية الجديدة..أطنان من المرطبات والمواد الغذائية كانت في طريقها إلى معدة المستهلكين مع ما تمثله من تهديد على صحته تمكنت فرق المراقبة الصحية والفرق المشتركة (صحة،تجارة،داخلية،فلاحة) من حجزها في حملة انطلقت في منتصف شهر ديسمبر المنقضي وتواصلت إلى غاية الساعة صفر من ليلة رأس السنة..مواد أولية منتهية الصلوحية أو مخزنة أو معدة أو معلبة في ظروف مخلة بقواعد حفظ الصحة تم ضبطها بعد القيام بحوالي 10500 زيارة تفقد لمحلات صنع وبيع المرطبات ولنزل ومطاعم سياحية ولمحلات بيع الدجاج بكافة أنحاء الجهورية شفعت بتحرير أكثر من 2500 إنذار كتابي و 100 اقتراح غلق و 500 مخالفة صحية.

هذا وتواصل فرق المراقبة الصحية التابعة لوزارة الصحة عملها ويقظتها طيلة السنة لحماية المستهلك من كافة المخالفات والتجاوزات التي من شأنها أن تهدد صحته.