فرق المراقبة الصحية تحجز أكثر من 36 طنا من الحلويات والدجاج الفاسد

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تونس-الشروق أون لاين- بتسام جمال: 26 طنا من الحلويات والمرطبات وأكثر من 10 أطنان من الدجاج والمواد المختلفة، هي حصيلة عمل فرق المراقبة الصحية بمناسبة الاحتفال بالسنة الإدارية الجديدة..أطنان من المرطبات والمواد الغذائية كانت في طريقها إلى معدة المستهلكين مع ما تمثله من تهديد على صحته تمكنت فرق المراقبة الصحية والفرق المشتركة (صحة،تجارة،داخلية،فلاحة) من حجزها في حملة انطلقت في منتصف شهر ديسمبر المنقضي وتواصلت إلى غاية الساعة صفر من ليلة رأس السنة..مواد أولية منتهية الصلوحية أو مخزنة أو معدة أو معلبة في ظروف مخلة بقواعد حفظ الصحة تم ضبطها بعد القيام بحوالي 10500 زيارة تفقد لمحلات صنع وبيع المرطبات ولنزل ومطاعم سياحية ولمحلات بيع الدجاج بكافة أنحاء الجهورية شفعت بتحرير أكثر من 2500 إنذار كتابي و 100 اقتراح غلق و 500 مخالفة صحية.
هذا وتواصل فرق المراقبة الصحية التابعة لوزارة الصحة عملها ويقظتها طيلة السنة لحماية المستهلك من كافة المخالفات والتجاوزات التي من شأنها أن تهدد صحته.
تونس-الشروق أون لاين- بتسام جمال: 26 طنا من الحلويات والمرطبات وأكثر من 10 أطنان من الدجاج والمواد المختلفة، هي حصيلة عمل فرق المراقبة الصحية بمناسبة الاحتفال بالسنة الإدارية الجديدة..أطنان من المرطبات والمواد الغذائية كانت في طريقها إلى معدة المستهلكين مع ما تمثله من تهديد على صحته تمكنت فرق المراقبة الصحية والفرق المشتركة (صحة،تجارة،داخلية،فلاحة) من حجزها في حملة انطلقت في منتصف شهر ديسمبر المنقضي وتواصلت إلى غاية الساعة صفر من ليلة رأس السنة..مواد أولية منتهية الصلوحية أو مخزنة أو معدة أو معلبة في ظروف مخلة بقواعد حفظ الصحة تم ضبطها بعد القيام بحوالي 10500 زيارة تفقد لمحلات صنع وبيع المرطبات ولنزل ومطاعم سياحية ولمحلات بيع الدجاج بكافة أنحاء الجهورية شفعت بتحرير أكثر من 2500 إنذار كتابي و 100 اقتراح غلق و 500 مخالفة صحية.
هذا وتواصل فرق المراقبة الصحية التابعة لوزارة الصحة عملها ويقظتها طيلة السنة لحماية المستهلك من كافة المخالفات والتجاوزات التي من شأنها أن تهدد صحته.
-
15:02دعما للفلسطينيين: 14 جانفي اللقاء الودي مع ترجي فلسطين
04 جانفي 2018
-
-
14:36الزمالك ينهي اتفاقه على ضم حمدي النقاز
04 جانفي 2018
-
14:22العين - صفاقس: القبض على صاحب محل لتعاطي الرهان الرياضي غير القانوني
04 جانفي 2018
-
14:10يوم الأحد.. الدخول إلى المتاحف والمواقع التاريخية والمعالم الأثرية سيكون مجانيّا
04 جانفي 2018
-
13:54كرة اليد: النادي الافريقي ينتدب ظهيرا من النجم
04 جانفي 2018
-
13:28ام العرائس: مسيرة للمطالبة بتحسين الأوضاع التنموية
04 جانفي 2018
-
13:05منزل المهيري: فلاح يطلق النار على لصوص سرقوا من زريبته 20 خروفا
04 جانفي 2018
-
12:47بوحجلة: عمال الحضائر يغلقون مقر البلدية مطالبين بانتدابهم
04 جانفي 2018
-
12:44القيروان: عمال مصنع "الفريب" يقطعون الطريق ويطالبون بصرف أجورهم
04 جانفي 2018
-
12:23الشاهد في افتتاح أشغال الاجتماع الاول للمجلس الاعلى للتصدير: ''التصدير قدرنا''
04 جانفي 2018
-
12:19وزارة التعليم العالي: اضرابات الامتحانات لم تشمل غير 9 بالمائة من المؤسسات
04 جانفي 2018
-
12:16سوسة: القبض على الامرأة التي اعتدت على طفلها بالعنف
04 جانفي 2018
-
12:13ذهيبة: حجز سجائر مهربة بقيمة 137 الف دينار
04 جانفي 2018
-
11:56فرق المراقبة الصحية تحجز أكثر من 36 طنا من الحلويات والدجاج الفاسد
04 جانفي 2018
-
11:47تطاوين: القبض على ليبي بتهمة توريد عملة تونسية خلافا للصيغ القانونية
04 جانفي 2018
-
11:34هيئة الحقيقة والكرامة: اليوم.. جلسة استماع حول "أحداث الخبز"
04 جانفي 2018
-
10:53بالفيديو.. جسم مجهول يشعل سماء كولومبيا
04 جانفي 2018
-
10:39"فورزة تونس" تطالب الحكومة بضمان حق العائلات في زيارة ذويهم المسجونين بالخارج
04 جانفي 2018
-
10:17رئيس كوريا الجنوبية يزور "نساء المتعة"
04 جانفي 2018