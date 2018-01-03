تطاوين: القبض على ليبي بتهمة توريد عملة تونسية خلافا للصيغ القانونية

تطاوين- الشروق أون لاين- يثرب مشيري: حجزت، امس الاربعاء، فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بتطاوين مبلغا ماليا من العملة التونسية قيمته 180 ألف دينار وعملة ليبية قيمتها 14 ألف جنيه ليبي داخل سيارة ليبية على مستوى الطريق الوطنية رقم 19 الرابطة بين تطاوين والرمادة وتحديدا بمنطقة قصر اولاد دباب التابعة لمعتمدية تطاوين الجنوبية، وفق ما اكده مصدر أمني لـ"الشروق اون لاين".

وقد اذنت النيابة العمومية بتحرير محضر جبائي ضد صاحبها وهو ليبي الجنسية لتوريده عملة تونسية خلافا للصيغ القانونية وإستكمال الإجراءات في شأنه.