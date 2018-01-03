هيئة الحقيقة والكرامة: اليوم.. جلسة استماع حول "أحداث الخبز"

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اعتبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في تقرير أعدته غداة (ماي 1984) ما بات يعرف بأحداث الخبز لسنة 1984، وسلمته مؤخرا لهيئة الحقيقة والكرامة التي تستمع اليوم الخميس في جلسة غير علنية إلى عدد من ضحاياها، أن ما جد بتونس أواخر شهر ديسمبر 1983 وأوائل جانفي 1984 ليس أمرا عرضيا بسيطا، بل كان أشبه بالزلزال الذي هز بناء المجتمع التونسي الهش بكل أسسه وطوابقه.
وبينت اللجنة التي أعدت التقرير، وأعادت الرابطة نشره في ديسمبر 2015، أن الشرارة الأولى لهذه الأحداث، التي ذهب ضحيتها 97 قتيلا، انطلقت من مدينة دوز بولاية قبلي يوم 29 ديسمبر 1983، حيث تجمع المتظاهرون إثر علمهم بزيادة سعر مواد السميد والعجين أمام المعتمدية، وتم تقديم عريضة الى المعتمد تتضمن مطالب المتظاهرين.
ولاحظت أن المواطنين الذين قدموا العريضة للمعتمد تعرضوا إلى الإهانة والتعذيب والاعتقال في ظروف "تشمئز منها الأنفس"، فكان رد فعل المواطنين على هذا الموقف الرسمي اتساع رقعة الأحداث من الغد 30 ديسمبر 1983 حيث اعتصم أغلب السكان بمنازلهم وأغلق التجار أبواب متاجرهم وتجمهر بعض الشبان بالشوارع ووقعت بعض المشادات مع قوات الأمن.
وبينت اللجنة التي أعدت التقرير آنذاك، أن الاحتجاجات توسعت يوم 31 ديسمبر 1983 وأطلقت قوات الأمن الرصاص على المتظاهرين في سوق الأحد من ولاية قبلي وكانت الحصيلة عشرة جرحى على الأقل.
وفي يوم 1 جانفي 1984 وقعت مظاهرة سلمية بمدينة قفصة بمبادرة من فرع رابطة حقوق الإنسان بالمكان حيث تحصل على ترخيص شفاهي مسبق من والي الجهة.
وابتداء من اليومين التاليين، 2 و3 جانفي 1984 وخاصة يوم 3 جانفي أصبحت مظاهرات الجماهير تتسم بالعنف في أحيان عديدة وكان رد فعل قوات الأمن أكثر عنفا، حسب التقرير.
ولاحظت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في ختام تقريرها أن وسائل الإعلام الرسمية واليومية قد تجاهلت الوضع وأخفت الحقيقة عن المواطن منذ بداية الأحداث.
واعتبرت الرابطة أن القتلى والجرحى في هذه الأحداث كانوا ضحايا أزمة اجتماعية وأنه من العدل سن قانون لجبر الأضرار للضحايا وعائلاتهم.
يذكر أن أحداث العنف التي صاحبت الاحتجاجات في تلك الفترة أسفرت عن عدد من القتلى في مناطق مختلفة من البلاد، ووثقها تقرير الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في قائمة كالآتي :
تونس : 29 قتيلا - صفاقس : 11 قتيلا - الكاف : 10 قتلى - المتلوي : 6 قتلى - قابس : 6 قتلى - القصرين : 6 قتلى - سيدي بوزيد : 6 قتلى - مدنين : 5 قتلى - المنستير : 4 قتلى - جندوبة : 3 قتلى - توزر : قتيلان - قبلي : قتيلان - قفصة: قتيلان - القيروان : قتيلان - قصيبة المديوني: قتيل واحد - طبربة : قتيل واحد - باجة : قتيل واحد
اعتبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في تقرير أعدته غداة (ماي 1984) ما بات يعرف بأحداث الخبز لسنة 1984، وسلمته مؤخرا لهيئة الحقيقة والكرامة التي تستمع اليوم الخميس في جلسة غير علنية إلى عدد من ضحاياها، أن ما جد بتونس أواخر شهر ديسمبر 1983 وأوائل جانفي 1984 ليس أمرا عرضيا بسيطا، بل كان أشبه بالزلزال الذي هز بناء المجتمع التونسي الهش بكل أسسه وطوابقه.
وبينت اللجنة التي أعدت التقرير، وأعادت الرابطة نشره في ديسمبر 2015، أن الشرارة الأولى لهذه الأحداث، التي ذهب ضحيتها 97 قتيلا، انطلقت من مدينة دوز بولاية قبلي يوم 29 ديسمبر 1983، حيث تجمع المتظاهرون إثر علمهم بزيادة سعر مواد السميد والعجين أمام المعتمدية، وتم تقديم عريضة الى المعتمد تتضمن مطالب المتظاهرين.
ولاحظت أن المواطنين الذين قدموا العريضة للمعتمد تعرضوا إلى الإهانة والتعذيب والاعتقال في ظروف "تشمئز منها الأنفس"، فكان رد فعل المواطنين على هذا الموقف الرسمي اتساع رقعة الأحداث من الغد 30 ديسمبر 1983 حيث اعتصم أغلب السكان بمنازلهم وأغلق التجار أبواب متاجرهم وتجمهر بعض الشبان بالشوارع ووقعت بعض المشادات مع قوات الأمن.
وبينت اللجنة التي أعدت التقرير آنذاك، أن الاحتجاجات توسعت يوم 31 ديسمبر 1983 وأطلقت قوات الأمن الرصاص على المتظاهرين في سوق الأحد من ولاية قبلي وكانت الحصيلة عشرة جرحى على الأقل.
وفي يوم 1 جانفي 1984 وقعت مظاهرة سلمية بمدينة قفصة بمبادرة من فرع رابطة حقوق الإنسان بالمكان حيث تحصل على ترخيص شفاهي مسبق من والي الجهة.
وابتداء من اليومين التاليين، 2 و3 جانفي 1984 وخاصة يوم 3 جانفي أصبحت مظاهرات الجماهير تتسم بالعنف في أحيان عديدة وكان رد فعل قوات الأمن أكثر عنفا، حسب التقرير.
ولاحظت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في ختام تقريرها أن وسائل الإعلام الرسمية واليومية قد تجاهلت الوضع وأخفت الحقيقة عن المواطن منذ بداية الأحداث.
واعتبرت الرابطة أن القتلى والجرحى في هذه الأحداث كانوا ضحايا أزمة اجتماعية وأنه من العدل سن قانون لجبر الأضرار للضحايا وعائلاتهم.
يذكر أن أحداث العنف التي صاحبت الاحتجاجات في تلك الفترة أسفرت عن عدد من القتلى في مناطق مختلفة من البلاد، ووثقها تقرير الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في قائمة كالآتي :
تونس : 29 قتيلا - صفاقس : 11 قتيلا - الكاف : 10 قتلى - المتلوي : 6 قتلى - قابس : 6 قتلى - القصرين : 6 قتلى - سيدي بوزيد : 6 قتلى - مدنين : 5 قتلى - المنستير : 4 قتلى - جندوبة : 3 قتلى - توزر : قتيلان - قبلي : قتيلان - قفصة: قتيلان - القيروان : قتيلان - قصيبة المديوني: قتيل واحد - طبربة : قتيل واحد - باجة : قتيل واحد
-
15:02دعما للفلسطينيين: 14 جانفي اللقاء الودي مع ترجي فلسطين
04 جانفي 2018
-
-
14:36الزمالك ينهي اتفاقه على ضم حمدي النقاز
04 جانفي 2018
-
14:22العين - صفاقس: القبض على صاحب محل لتعاطي الرهان الرياضي غير القانوني
04 جانفي 2018
-
14:10يوم الأحد.. الدخول إلى المتاحف والمواقع التاريخية والمعالم الأثرية سيكون مجانيّا
04 جانفي 2018
-
13:54كرة اليد: النادي الافريقي ينتدب ظهيرا من النجم
04 جانفي 2018
-
13:28ام العرائس: مسيرة للمطالبة بتحسين الأوضاع التنموية
04 جانفي 2018
-
13:05منزل المهيري: فلاح يطلق النار على لصوص سرقوا من زريبته 20 خروفا
04 جانفي 2018
-
12:47بوحجلة: عمال الحضائر يغلقون مقر البلدية مطالبين بانتدابهم
04 جانفي 2018
-
12:44القيروان: عمال مصنع "الفريب" يقطعون الطريق ويطالبون بصرف أجورهم
04 جانفي 2018
-
12:23الشاهد في افتتاح أشغال الاجتماع الاول للمجلس الاعلى للتصدير: ''التصدير قدرنا''
04 جانفي 2018
-
12:19وزارة التعليم العالي: اضرابات الامتحانات لم تشمل غير 9 بالمائة من المؤسسات
04 جانفي 2018
-
12:16سوسة: القبض على الامرأة التي اعتدت على طفلها بالعنف
04 جانفي 2018
-
12:13ذهيبة: حجز سجائر مهربة بقيمة 137 الف دينار
04 جانفي 2018
-
11:56فرق المراقبة الصحية تحجز أكثر من 36 طنا من الحلويات والدجاج الفاسد
04 جانفي 2018
-
11:47تطاوين: القبض على ليبي بتهمة توريد عملة تونسية خلافا للصيغ القانونية
04 جانفي 2018
-
11:34هيئة الحقيقة والكرامة: اليوم.. جلسة استماع حول "أحداث الخبز"
04 جانفي 2018
-
10:53بالفيديو.. جسم مجهول يشعل سماء كولومبيا
04 جانفي 2018
-
10:39"فورزة تونس" تطالب الحكومة بضمان حق العائلات في زيارة ذويهم المسجونين بالخارج
04 جانفي 2018
-
10:17رئيس كوريا الجنوبية يزور "نساء المتعة"
04 جانفي 2018