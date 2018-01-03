هيئة الحقيقة والكرامة: اليوم.. جلسة استماع حول "أحداث الخبز"

اعتبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في تقرير أعدته غداة (ماي 1984) ما بات يعرف بأحداث الخبز لسنة 1984، وسلمته مؤخرا لهيئة الحقيقة والكرامة التي تستمع اليوم الخميس في جلسة غير علنية إلى عدد من ضحاياها، أن ما جد بتونس أواخر شهر ديسمبر 1983 وأوائل جانفي 1984 ليس أمرا عرضيا بسيطا، بل كان أشبه بالزلزال الذي هز بناء المجتمع التونسي الهش بكل أسسه وطوابقه.

وبينت اللجنة التي أعدت التقرير، وأعادت الرابطة نشره في ديسمبر 2015، أن الشرارة الأولى لهذه الأحداث، التي ذهب ضحيتها 97 قتيلا، انطلقت من مدينة دوز بولاية قبلي يوم 29 ديسمبر 1983، حيث تجمع المتظاهرون إثر علمهم بزيادة سعر مواد السميد والعجين أمام المعتمدية، وتم تقديم عريضة الى المعتمد تتضمن مطالب المتظاهرين.

ولاحظت أن المواطنين الذين قدموا العريضة للمعتمد تعرضوا إلى الإهانة والتعذيب والاعتقال في ظروف "تشمئز منها الأنفس"، فكان رد فعل المواطنين على هذا الموقف الرسمي اتساع رقعة الأحداث من الغد 30 ديسمبر 1983 حيث اعتصم أغلب السكان بمنازلهم وأغلق التجار أبواب متاجرهم وتجمهر بعض الشبان بالشوارع ووقعت بعض المشادات مع قوات الأمن.

وبينت اللجنة التي أعدت التقرير آنذاك، أن الاحتجاجات توسعت يوم 31 ديسمبر 1983 وأطلقت قوات الأمن الرصاص على المتظاهرين في سوق الأحد من ولاية قبلي وكانت الحصيلة عشرة جرحى على الأقل.

وفي يوم 1 جانفي 1984 وقعت مظاهرة سلمية بمدينة قفصة بمبادرة من فرع رابطة حقوق الإنسان بالمكان حيث تحصل على ترخيص شفاهي مسبق من والي الجهة.

وابتداء من اليومين التاليين، 2 و3 جانفي 1984 وخاصة يوم 3 جانفي أصبحت مظاهرات الجماهير تتسم بالعنف في أحيان عديدة وكان رد فعل قوات الأمن أكثر عنفا، حسب التقرير.

ولاحظت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في ختام تقريرها أن وسائل الإعلام الرسمية واليومية قد تجاهلت الوضع وأخفت الحقيقة عن المواطن منذ بداية الأحداث.

واعتبرت الرابطة أن القتلى والجرحى في هذه الأحداث كانوا ضحايا أزمة اجتماعية وأنه من العدل سن قانون لجبر الأضرار للضحايا وعائلاتهم.

يذكر أن أحداث العنف التي صاحبت الاحتجاجات في تلك الفترة أسفرت عن عدد من القتلى في مناطق مختلفة من البلاد، ووثقها تقرير الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في قائمة كالآتي :

تونس : 29 قتيلا - صفاقس : 11 قتيلا - الكاف : 10 قتلى - المتلوي : 6 قتلى - قابس : 6 قتلى - القصرين : 6 قتلى - سيدي بوزيد : 6 قتلى - مدنين : 5 قتلى - المنستير : 4 قتلى - جندوبة : 3 قتلى - توزر : قتيلان - قبلي : قتيلان - قفصة: قتيلان - القيروان : قتيلان - قصيبة المديوني: قتيل واحد - طبربة : قتيل واحد - باجة : قتيل واحد