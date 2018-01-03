بالفيديو.. جسم مجهول يشعل سماء كولومبيا

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أظهر مقطع فيديو، انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل، جسما غريبا يشعل السماء في كولومبيا وأثار مخاوفا في صفوف المواطنين، في وقت لم تخرج السلطات بأي تعليق حول الموضوع.
ويشبه الجسم، الظاهر في مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية على موقعها الإلكتروني الأربعاء، كرة نارية تنير سماء كولومبيا ليلا.
وتتوهج "الكرة النارية" في السماء لعدة دقائق، قبل أن تختفي عن الأنظار. وأثار الجسم الغريب مخاوف عند البعض، حيث اعتقدوا أن الأرض مستهدفة من قبل أجسام فضائية.
وقالت الصحيفة إن المشاهد جرى تصويرها في بلدة أوكانا في نورتي دي سانتاندر، كولومبيا. ويمكن سماع رجل يصرخ في الفيديو قائلا "إنها ليست نجمة. إنها ليست طائرة. إنها سوبرمان!"، وقال آخر "إنها تتحرك!".
وذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات الكولومبية لم تعلق بعد عن الموضوع، مشيرة إلى أنها من المفترض أن تكون حاليا تبحث وتحقق في الموضوع.
أظهر مقطع فيديو، انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل، جسما غريبا يشعل السماء في كولومبيا وأثار مخاوفا في صفوف المواطنين، في وقت لم تخرج السلطات بأي تعليق حول الموضوع.
ويشبه الجسم، الظاهر في مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية على موقعها الإلكتروني الأربعاء، كرة نارية تنير سماء كولومبيا ليلا.
وتتوهج "الكرة النارية" في السماء لعدة دقائق، قبل أن تختفي عن الأنظار. وأثار الجسم الغريب مخاوف عند البعض، حيث اعتقدوا أن الأرض مستهدفة من قبل أجسام فضائية.
وقالت الصحيفة إن المشاهد جرى تصويرها في بلدة أوكانا في نورتي دي سانتاندر، كولومبيا. ويمكن سماع رجل يصرخ في الفيديو قائلا "إنها ليست نجمة. إنها ليست طائرة. إنها سوبرمان!"، وقال آخر "إنها تتحرك!".
وذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات الكولومبية لم تعلق بعد عن الموضوع، مشيرة إلى أنها من المفترض أن تكون حاليا تبحث وتحقق في الموضوع.
-
15:02دعما للفلسطينيين: 14 جانفي اللقاء الودي مع ترجي فلسطين
04 جانفي 2018
-
-
14:36الزمالك ينهي اتفاقه على ضم حمدي النقاز
04 جانفي 2018
-
14:22العين - صفاقس: القبض على صاحب محل لتعاطي الرهان الرياضي غير القانوني
04 جانفي 2018
-
14:10يوم الأحد.. الدخول إلى المتاحف والمواقع التاريخية والمعالم الأثرية سيكون مجانيّا
04 جانفي 2018
-
13:54كرة اليد: النادي الافريقي ينتدب ظهيرا من النجم
04 جانفي 2018
-
13:28ام العرائس: مسيرة للمطالبة بتحسين الأوضاع التنموية
04 جانفي 2018
-
13:05منزل المهيري: فلاح يطلق النار على لصوص سرقوا من زريبته 20 خروفا
04 جانفي 2018
-
12:47بوحجلة: عمال الحضائر يغلقون مقر البلدية مطالبين بانتدابهم
04 جانفي 2018
-
12:44القيروان: عمال مصنع "الفريب" يقطعون الطريق ويطالبون بصرف أجورهم
04 جانفي 2018
-
12:23الشاهد في افتتاح أشغال الاجتماع الاول للمجلس الاعلى للتصدير: ''التصدير قدرنا''
04 جانفي 2018
-
12:19وزارة التعليم العالي: اضرابات الامتحانات لم تشمل غير 9 بالمائة من المؤسسات
04 جانفي 2018
-
12:16سوسة: القبض على الامرأة التي اعتدت على طفلها بالعنف
04 جانفي 2018
-
12:13ذهيبة: حجز سجائر مهربة بقيمة 137 الف دينار
04 جانفي 2018
-
11:56فرق المراقبة الصحية تحجز أكثر من 36 طنا من الحلويات والدجاج الفاسد
04 جانفي 2018
-
11:47تطاوين: القبض على ليبي بتهمة توريد عملة تونسية خلافا للصيغ القانونية
04 جانفي 2018
-
11:34هيئة الحقيقة والكرامة: اليوم.. جلسة استماع حول "أحداث الخبز"
04 جانفي 2018
-
10:53بالفيديو.. جسم مجهول يشعل سماء كولومبيا
04 جانفي 2018
-
10:39"فورزة تونس" تطالب الحكومة بضمان حق العائلات في زيارة ذويهم المسجونين بالخارج
04 جانفي 2018
-
10:17رئيس كوريا الجنوبية يزور "نساء المتعة"
04 جانفي 2018