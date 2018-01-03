"فورزة تونس" تطالب الحكومة بضمان حق العائلات في زيارة ذويهم المسجونين بالخارج

تونس- الشروق أون لاين- ادريس: طالبت جمعية "فورزة تونس" في بيان أصدرته اليوم الخميس الحكومة التونسية بالتدخل العاجل لدى السلطات الأجنبية قصد توفير "الحق الشرعي والإنساني لعائلات المساجين التونسيين بالتنقل غرض زيارتهم و ضمان حقهم في الحصول على تأشيرة خاصة واستثنائية في هذا الشأن بصفة سلسة ودورية" على خلفية "تواجد ألاف التونسيين المسجونين في عزلة تامة بالخارج وخاصة بأوروبا".