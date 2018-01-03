رئيس كوريا الجنوبية يزور "نساء المتعة"

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10:17رئيس كوريا الجنوبية يزور "نساء المتعة"
04 جانفي 2018
التقى رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، الخميس، بنساء أجبرن على العمل في بيوت دعارة تابعة للجيش الياباني خلال الحرب العالمية الثانية، وذلك بعد أيام من تأثر العلاقات مع طوكيو مجددا بسبب "نساء المتعة".
وقالت لجنة كورية جنوبية تشكلت لمراجعة اتفاق أبرم عام 2015 مع اليابان بشأن آلاف الفتيات والنساء اللاتي تطلق عليهن اليابان اسم "نساء المتعة"، إن الاتفاق "لا يلبي احتياجاتهن".
واعتبر مون أن هناك قصورا خطيرا يشوب الاتفاق الذي اعتذرت اليابان بموجبه للضحايا وقدمت مليار ين (8.8 مليون دولار) لصندوق يقدم المساعدة لهن. وقالت طوكيو إن أي محاولة لتعديل الاتفاق قد تضر بالعلاقات.
وذكر بيان لمكتب الرئيس، إن مون اجتمع على الغداء مع 8 من الضحايا في المجمع الرئاسي المعروف باسم البيت الأزرق في سيول، فيما زار واحدة من النساء، تدعى كيم بوك-دونغ، في الصباح كونها مريضة ولم تتمكن من حضور الاجتماع.
وقال مون لواحدة من النساء: "قلنا إن الاتفاق الذي أبرمته الحكومة السابقة كان خاطئا وهذه القضية لم تحل"، لافتا إلى أنها "لا تزال تمثل وضعا يصعب التعامل معه" في العلاقات الثنائية مع اليابان.
وذكر البيت الأزرق أن مون أراد استطلاع رد فعل النساء على موقف حكومته من الاتفاق، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وتريد الضحايا أن تتحمل اليابان المسؤولية القانونية الملزمة عن أفعالها. ويقدر نشطاء كوريون جنوبيون أن نحو 200 ألف كورية أجبرن على العمل في بيوت الدعارة اليابانية.
يذكر أن تصريحات مون بشأن الاتفاق الأسبوع الماضي أثارت القلق في اليابان، حيث قالت تقارير إعلامية إن رئيس الوزراء شينزو آبي ربما يقرر إلغاء زيارته لكوريا الجنوبية لحضور دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تقام هناك الشهر المقبل.
وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، الخميس، إنها ستسعى إلى اتخاذ إجراءات نهائية حول هذه القضية في أسرع وقت ممكن، في حين قال مسؤول في الوزارة إن الإجراءات قد تكتمل بحلول الأسبوع المقبل.
التقى رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، الخميس، بنساء أجبرن على العمل في بيوت دعارة تابعة للجيش الياباني خلال الحرب العالمية الثانية، وذلك بعد أيام من تأثر العلاقات مع طوكيو مجددا بسبب "نساء المتعة".
وقالت لجنة كورية جنوبية تشكلت لمراجعة اتفاق أبرم عام 2015 مع اليابان بشأن آلاف الفتيات والنساء اللاتي تطلق عليهن اليابان اسم "نساء المتعة"، إن الاتفاق "لا يلبي احتياجاتهن".
واعتبر مون أن هناك قصورا خطيرا يشوب الاتفاق الذي اعتذرت اليابان بموجبه للضحايا وقدمت مليار ين (8.8 مليون دولار) لصندوق يقدم المساعدة لهن. وقالت طوكيو إن أي محاولة لتعديل الاتفاق قد تضر بالعلاقات.
وذكر بيان لمكتب الرئيس، إن مون اجتمع على الغداء مع 8 من الضحايا في المجمع الرئاسي المعروف باسم البيت الأزرق في سيول، فيما زار واحدة من النساء، تدعى كيم بوك-دونغ، في الصباح كونها مريضة ولم تتمكن من حضور الاجتماع.
وقال مون لواحدة من النساء: "قلنا إن الاتفاق الذي أبرمته الحكومة السابقة كان خاطئا وهذه القضية لم تحل"، لافتا إلى أنها "لا تزال تمثل وضعا يصعب التعامل معه" في العلاقات الثنائية مع اليابان.
وذكر البيت الأزرق أن مون أراد استطلاع رد فعل النساء على موقف حكومته من الاتفاق، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وتريد الضحايا أن تتحمل اليابان المسؤولية القانونية الملزمة عن أفعالها. ويقدر نشطاء كوريون جنوبيون أن نحو 200 ألف كورية أجبرن على العمل في بيوت الدعارة اليابانية.
يذكر أن تصريحات مون بشأن الاتفاق الأسبوع الماضي أثارت القلق في اليابان، حيث قالت تقارير إعلامية إن رئيس الوزراء شينزو آبي ربما يقرر إلغاء زيارته لكوريا الجنوبية لحضور دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تقام هناك الشهر المقبل.
وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، الخميس، إنها ستسعى إلى اتخاذ إجراءات نهائية حول هذه القضية في أسرع وقت ممكن، في حين قال مسؤول في الوزارة إن الإجراءات قد تكتمل بحلول الأسبوع المقبل.
-
15:02دعما للفلسطينيين: 14 جانفي اللقاء الودي مع ترجي فلسطين
04 جانفي 2018
-
-
14:36الزمالك ينهي اتفاقه على ضم حمدي النقاز
04 جانفي 2018
-
14:22العين - صفاقس: القبض على صاحب محل لتعاطي الرهان الرياضي غير القانوني
04 جانفي 2018
-
14:10يوم الأحد.. الدخول إلى المتاحف والمواقع التاريخية والمعالم الأثرية سيكون مجانيّا
04 جانفي 2018
-
13:54كرة اليد: النادي الافريقي ينتدب ظهيرا من النجم
04 جانفي 2018
-
13:28ام العرائس: مسيرة للمطالبة بتحسين الأوضاع التنموية
04 جانفي 2018
-
13:05منزل المهيري: فلاح يطلق النار على لصوص سرقوا من زريبته 20 خروفا
04 جانفي 2018
-
12:47بوحجلة: عمال الحضائر يغلقون مقر البلدية مطالبين بانتدابهم
04 جانفي 2018
-
12:44القيروان: عمال مصنع "الفريب" يقطعون الطريق ويطالبون بصرف أجورهم
04 جانفي 2018
-
12:23الشاهد في افتتاح أشغال الاجتماع الاول للمجلس الاعلى للتصدير: ''التصدير قدرنا''
04 جانفي 2018
-
12:19وزارة التعليم العالي: اضرابات الامتحانات لم تشمل غير 9 بالمائة من المؤسسات
04 جانفي 2018
-
12:16سوسة: القبض على الامرأة التي اعتدت على طفلها بالعنف
04 جانفي 2018
-
12:13ذهيبة: حجز سجائر مهربة بقيمة 137 الف دينار
04 جانفي 2018
-
11:56فرق المراقبة الصحية تحجز أكثر من 36 طنا من الحلويات والدجاج الفاسد
04 جانفي 2018
-
11:47تطاوين: القبض على ليبي بتهمة توريد عملة تونسية خلافا للصيغ القانونية
04 جانفي 2018
-
11:34هيئة الحقيقة والكرامة: اليوم.. جلسة استماع حول "أحداث الخبز"
04 جانفي 2018
-
10:53بالفيديو.. جسم مجهول يشعل سماء كولومبيا
04 جانفي 2018
-
10:39"فورزة تونس" تطالب الحكومة بضمان حق العائلات في زيارة ذويهم المسجونين بالخارج
04 جانفي 2018
-
10:17رئيس كوريا الجنوبية يزور "نساء المتعة"
04 جانفي 2018