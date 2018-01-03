مع بداية 2018.. واتساب يتوقف نهائيا على آلاف الهواتف

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مع بداية 2018 توقف تطبيق واتساب للتراسل الفوري عن العمل على مجموعة من الهواتف بقرار من الشركة المطورة.
وأوقفت الشركة التابعة لفيسبوك دعم التطبيق على بعض الأجهزة، لأنه "مصمم بتقنيات جديدة لا تتماشى مع بعض الأنواع القديمة من الهواتف".
وتشمل الأجهزة التي توقف عمل التطبيق عليها تلك التي تعمل بنظام "بلاكبيري OS" وبلاكبيري 10، ونوكيا سيمبيان S60 وويندوز فون 8.0 الذي تطوره شركة مايكروسوفت، وتقدر أعداد تلك الهواتف بالآلاف على مستوى العالم.
أما بخصوص مستخدمي هواتف نوكيا S40، فلن يكون بإمكانهم تشغيل واتساب بحلول نهاية 2018. على أن يتوقف على أنظمة أندرويد 2.3.7 يوم 1 فبراير 2020.
وأوضح واتساب "بعض خصائص هذا التطبيق قد تتوقف في هذه الأجهزة في أي لحظة".
مع بداية 2018 توقف تطبيق واتساب للتراسل الفوري عن العمل على مجموعة من الهواتف بقرار من الشركة المطورة.
وأوقفت الشركة التابعة لفيسبوك دعم التطبيق على بعض الأجهزة، لأنه "مصمم بتقنيات جديدة لا تتماشى مع بعض الأنواع القديمة من الهواتف".
وتشمل الأجهزة التي توقف عمل التطبيق عليها تلك التي تعمل بنظام "بلاكبيري OS" وبلاكبيري 10، ونوكيا سيمبيان S60 وويندوز فون 8.0 الذي تطوره شركة مايكروسوفت، وتقدر أعداد تلك الهواتف بالآلاف على مستوى العالم.
أما بخصوص مستخدمي هواتف نوكيا S40، فلن يكون بإمكانهم تشغيل واتساب بحلول نهاية 2018. على أن يتوقف على أنظمة أندرويد 2.3.7 يوم 1 فبراير 2020.
وأوضح واتساب "بعض خصائص هذا التطبيق قد تتوقف في هذه الأجهزة في أي لحظة".
-
15:02دعما للفلسطينيين: 14 جانفي اللقاء الودي مع ترجي فلسطين
04 جانفي 2018
-
-
14:36الزمالك ينهي اتفاقه على ضم حمدي النقاز
04 جانفي 2018
-
14:22العين - صفاقس: القبض على صاحب محل لتعاطي الرهان الرياضي غير القانوني
04 جانفي 2018
-
14:10يوم الأحد.. الدخول إلى المتاحف والمواقع التاريخية والمعالم الأثرية سيكون مجانيّا
04 جانفي 2018
-
13:54كرة اليد: النادي الافريقي ينتدب ظهيرا من النجم
04 جانفي 2018
-
13:28ام العرائس: مسيرة للمطالبة بتحسين الأوضاع التنموية
04 جانفي 2018
-
13:05منزل المهيري: فلاح يطلق النار على لصوص سرقوا من زريبته 20 خروفا
04 جانفي 2018
-
12:47بوحجلة: عمال الحضائر يغلقون مقر البلدية مطالبين بانتدابهم
04 جانفي 2018
-
12:44القيروان: عمال مصنع "الفريب" يقطعون الطريق ويطالبون بصرف أجورهم
04 جانفي 2018
-
12:23الشاهد في افتتاح أشغال الاجتماع الاول للمجلس الاعلى للتصدير: ''التصدير قدرنا''
04 جانفي 2018
-
12:19وزارة التعليم العالي: اضرابات الامتحانات لم تشمل غير 9 بالمائة من المؤسسات
04 جانفي 2018
-
12:16سوسة: القبض على الامرأة التي اعتدت على طفلها بالعنف
04 جانفي 2018
-
12:13ذهيبة: حجز سجائر مهربة بقيمة 137 الف دينار
04 جانفي 2018
-
11:56فرق المراقبة الصحية تحجز أكثر من 36 طنا من الحلويات والدجاج الفاسد
04 جانفي 2018
-
11:47تطاوين: القبض على ليبي بتهمة توريد عملة تونسية خلافا للصيغ القانونية
04 جانفي 2018
-
11:34هيئة الحقيقة والكرامة: اليوم.. جلسة استماع حول "أحداث الخبز"
04 جانفي 2018
-
10:53بالفيديو.. جسم مجهول يشعل سماء كولومبيا
04 جانفي 2018
-
10:39"فورزة تونس" تطالب الحكومة بضمان حق العائلات في زيارة ذويهم المسجونين بالخارج
04 جانفي 2018
-
10:17رئيس كوريا الجنوبية يزور "نساء المتعة"
04 جانفي 2018