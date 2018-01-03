فيديو.. عاصفة تمنع طائرة بريطانية من الهبوط في آخر لحظة

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اشتعلت حالة من الخوف والهلع في أوساط عشرات الركاب بإحدى الطائرات التابعة لشركة الخطوط الجوية البريطانية، بعد أن فشلت الطائرة في الهبوط بأحد مطارات لندن قبيل ثوانٍ من وصولها إلى الأرض، واضطر قائدها إلى معاودة الإقلاع مجدداً بسبب الرياح الشديدة التي تسببت باهتزاز كبير للطائرة.
وتشهد بريطانيا عاصفة جوية منذ فجر الأربعاء أطلقت عليها السلطات اسم "إيلينر"، وهي العاصفة التي اضطرت أجهزة الطوارئ في البلاد إلى رفع حالة التأهب إلى درجة "الأصفر"، فيما دعت السلطات البريطانية إلى توخي الحذر وقالت إن العاصفة "إيلينر" قد تؤدي إلى "مخاطر قاتلة".
وبلغت سرعة الرياح في بريطانيا 100 ميل/الساعة (160 كلم)، فيما تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق، وأدت الى اقتلاع أشجار وتسجيل بعض الحوادث في أول أيام العمل بعد انتهاء عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة.
وتداول نشطاء على الإنترنت مقطع فيديو تمكن أحد ركاب الطائرة التابعة لشركة "بريتيش إيرويز British Airways" من تصويره، ويظهر كيف تراجع قائد الطائرة عن الهبوط على مدرج المطار في اللحظة الأخيرة، وعاود التحليق في السماء مجدداً بسبب سرعة وقوة الرياح التي أفقدت الطائرة توازنها.
وتمكن قائد الطائرة من الهبوط لاحقاً في "سيتي إيربورت" بمدينة لندن قادماً من مدينة إدنبرة في ايرلندا.
اشتعلت حالة من الخوف والهلع في أوساط عشرات الركاب بإحدى الطائرات التابعة لشركة الخطوط الجوية البريطانية، بعد أن فشلت الطائرة في الهبوط بأحد مطارات لندن قبيل ثوانٍ من وصولها إلى الأرض، واضطر قائدها إلى معاودة الإقلاع مجدداً بسبب الرياح الشديدة التي تسببت باهتزاز كبير للطائرة.
وتشهد بريطانيا عاصفة جوية منذ فجر الأربعاء أطلقت عليها السلطات اسم "إيلينر"، وهي العاصفة التي اضطرت أجهزة الطوارئ في البلاد إلى رفع حالة التأهب إلى درجة "الأصفر"، فيما دعت السلطات البريطانية إلى توخي الحذر وقالت إن العاصفة "إيلينر" قد تؤدي إلى "مخاطر قاتلة".
وبلغت سرعة الرياح في بريطانيا 100 ميل/الساعة (160 كلم)، فيما تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق، وأدت الى اقتلاع أشجار وتسجيل بعض الحوادث في أول أيام العمل بعد انتهاء عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة.
وتداول نشطاء على الإنترنت مقطع فيديو تمكن أحد ركاب الطائرة التابعة لشركة "بريتيش إيرويز British Airways" من تصويره، ويظهر كيف تراجع قائد الطائرة عن الهبوط على مدرج المطار في اللحظة الأخيرة، وعاود التحليق في السماء مجدداً بسبب سرعة وقوة الرياح التي أفقدت الطائرة توازنها.
وتمكن قائد الطائرة من الهبوط لاحقاً في "سيتي إيربورت" بمدينة لندن قادماً من مدينة إدنبرة في ايرلندا.
-
15:02دعما للفلسطينيين: 14 جانفي اللقاء الودي مع ترجي فلسطين
04 جانفي 2018
-
-
14:36الزمالك ينهي اتفاقه على ضم حمدي النقاز
04 جانفي 2018
-
14:22العين - صفاقس: القبض على صاحب محل لتعاطي الرهان الرياضي غير القانوني
04 جانفي 2018
-
14:10يوم الأحد.. الدخول إلى المتاحف والمواقع التاريخية والمعالم الأثرية سيكون مجانيّا
04 جانفي 2018
-
13:54كرة اليد: النادي الافريقي ينتدب ظهيرا من النجم
04 جانفي 2018
-
13:28ام العرائس: مسيرة للمطالبة بتحسين الأوضاع التنموية
04 جانفي 2018
-
13:05منزل المهيري: فلاح يطلق النار على لصوص سرقوا من زريبته 20 خروفا
04 جانفي 2018
-
12:47بوحجلة: عمال الحضائر يغلقون مقر البلدية مطالبين بانتدابهم
04 جانفي 2018
-
12:44القيروان: عمال مصنع "الفريب" يقطعون الطريق ويطالبون بصرف أجورهم
04 جانفي 2018
-
12:23الشاهد في افتتاح أشغال الاجتماع الاول للمجلس الاعلى للتصدير: ''التصدير قدرنا''
04 جانفي 2018
-
12:19وزارة التعليم العالي: اضرابات الامتحانات لم تشمل غير 9 بالمائة من المؤسسات
04 جانفي 2018
-
12:16سوسة: القبض على الامرأة التي اعتدت على طفلها بالعنف
04 جانفي 2018
-
12:13ذهيبة: حجز سجائر مهربة بقيمة 137 الف دينار
04 جانفي 2018
-
11:56فرق المراقبة الصحية تحجز أكثر من 36 طنا من الحلويات والدجاج الفاسد
04 جانفي 2018
-
11:47تطاوين: القبض على ليبي بتهمة توريد عملة تونسية خلافا للصيغ القانونية
04 جانفي 2018
-
11:34هيئة الحقيقة والكرامة: اليوم.. جلسة استماع حول "أحداث الخبز"
04 جانفي 2018
-
10:53بالفيديو.. جسم مجهول يشعل سماء كولومبيا
04 جانفي 2018
-
10:39"فورزة تونس" تطالب الحكومة بضمان حق العائلات في زيارة ذويهم المسجونين بالخارج
04 جانفي 2018
-
10:17رئيس كوريا الجنوبية يزور "نساء المتعة"
04 جانفي 2018