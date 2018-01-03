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يوم الخميس 04 جانفي 2018
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فيديو.. عاصفة تمنع طائرة بريطانية من الهبوط في آخر لحظة
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الأولى
فيديو.. عاصفة تمنع طائرة بريطانية من الهبوط في آخر لحظة
04 جانفي 2018 | 09:39

اشتعلت حالة من الخوف والهلع في أوساط عشرات الركاب بإحدى الطائرات التابعة لشركة الخطوط الجوية البريطانية، بعد أن فشلت الطائرة في الهبوط بأحد مطارات لندن قبيل ثوانٍ من وصولها إلى الأرض، واضطر قائدها إلى معاودة الإقلاع مجدداً بسبب الرياح الشديدة التي تسببت باهتزاز كبير للطائرة.

وتشهد بريطانيا عاصفة جوية منذ فجر الأربعاء أطلقت عليها السلطات اسم "إيلينر"، وهي العاصفة التي اضطرت أجهزة الطوارئ في البلاد إلى رفع حالة التأهب إلى درجة "الأصفر"، فيما دعت السلطات البريطانية إلى توخي الحذر وقالت إن العاصفة "إيلينر" قد تؤدي إلى "مخاطر قاتلة".

وبلغت سرعة الرياح في بريطانيا 100 ميل/الساعة (160 كلم)، فيما تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق، وأدت الى اقتلاع أشجار وتسجيل بعض الحوادث في أول أيام العمل بعد انتهاء عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة.

وتداول نشطاء على الإنترنت مقطع فيديو تمكن أحد ركاب الطائرة التابعة لشركة "بريتيش إيرويز British Airways" من تصويره، ويظهر كيف تراجع قائد الطائرة عن الهبوط على مدرج المطار في اللحظة الأخيرة، وعاود التحليق في السماء مجدداً بسبب سرعة وقوة الرياح التي أفقدت الطائرة توازنها.

وتمكن قائد الطائرة من الهبوط لاحقاً في "سيتي إيربورت" بمدينة لندن قادماً من مدينة إدنبرة في ايرلندا.

وكالات
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الأولى
فيديو.. عاصفة تمنع طائرة بريطانية من الهبوط في آخر لحظة
04 جانفي 2018 | 09:39

اشتعلت حالة من الخوف والهلع في أوساط عشرات الركاب بإحدى الطائرات التابعة لشركة الخطوط الجوية البريطانية، بعد أن فشلت الطائرة في الهبوط بأحد مطارات لندن قبيل ثوانٍ من وصولها إلى الأرض، واضطر قائدها إلى معاودة الإقلاع مجدداً بسبب الرياح الشديدة التي تسببت باهتزاز كبير للطائرة.

وتشهد بريطانيا عاصفة جوية منذ فجر الأربعاء أطلقت عليها السلطات اسم "إيلينر"، وهي العاصفة التي اضطرت أجهزة الطوارئ في البلاد إلى رفع حالة التأهب إلى درجة "الأصفر"، فيما دعت السلطات البريطانية إلى توخي الحذر وقالت إن العاصفة "إيلينر" قد تؤدي إلى "مخاطر قاتلة".

وبلغت سرعة الرياح في بريطانيا 100 ميل/الساعة (160 كلم)، فيما تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق، وأدت الى اقتلاع أشجار وتسجيل بعض الحوادث في أول أيام العمل بعد انتهاء عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة.

وتداول نشطاء على الإنترنت مقطع فيديو تمكن أحد ركاب الطائرة التابعة لشركة "بريتيش إيرويز British Airways" من تصويره، ويظهر كيف تراجع قائد الطائرة عن الهبوط على مدرج المطار في اللحظة الأخيرة، وعاود التحليق في السماء مجدداً بسبب سرعة وقوة الرياح التي أفقدت الطائرة توازنها.

وتمكن قائد الطائرة من الهبوط لاحقاً في "سيتي إيربورت" بمدينة لندن قادماً من مدينة إدنبرة في ايرلندا.

وكالات
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فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
في السياسة: لا صداقة دائمة... ولا عداوة دائمة
ما أحوج العالم اليوم الى التكتل في مستوى دول «الجنوب» لمقاومة المغامرات والتدمير والحروب وتفكيك مؤسسات الدول هنا وهناك.
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