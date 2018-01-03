بني خلاد: مراهقة تحاول الانتحار بشرب مبيد حشري

أقدمت فتاة عمرها 18 سنة أصيلة منطقة سيدي التومي من معتمدية بني خلاد على محاولة الانتحار بمنزل العائلة مساء الثلاثاء بشرب كمية من مبيد حشري بسبب خلافات مع والدها وقد تم نقلها الى مستشفى بني خلاد اين تلقت الاسعافات الاولية قبل ان يتم تحويلها الى مستشفى مقاومة التسممات بمعهد منفلوري بالعاصمة وقد وصفت حالتها بالخطيرة.

خالد