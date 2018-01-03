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يوم الخميس 04 جانفي 2018
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بني خلاد: مراهقة تحاول الانتحار بشرب مبيد حشري
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الأولى
بني خلاد: مراهقة تحاول الانتحار بشرب مبيد حشري
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 جانفي 2018

أقدمت فتاة عمرها 18 سنة أصيلة منطقة سيدي التومي من معتمدية بني خلاد على محاولة الانتحار بمنزل العائلة مساء الثلاثاء بشرب كمية من مبيد حشري بسبب خلافات مع والدها وقد تم نقلها الى مستشفى بني خلاد اين تلقت الاسعافات الاولية قبل ان يتم تحويلها الى مستشفى مقاومة التسممات بمعهد منفلوري بالعاصمة وقد وصفت حالتها بالخطيرة. 

خالد
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الأولى
بني خلاد: مراهقة تحاول الانتحار بشرب مبيد حشري
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 جانفي 2018

أقدمت فتاة عمرها 18 سنة أصيلة منطقة سيدي التومي من معتمدية بني خلاد على محاولة الانتحار بمنزل العائلة مساء الثلاثاء بشرب كمية من مبيد حشري بسبب خلافات مع والدها وقد تم نقلها الى مستشفى بني خلاد اين تلقت الاسعافات الاولية قبل ان يتم تحويلها الى مستشفى مقاومة التسممات بمعهد منفلوري بالعاصمة وقد وصفت حالتها بالخطيرة. 

خالد
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04 جانفي 2018 السّاعة 14:52
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04 جانفي 2018 السّاعة 14:36
أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه أنهى الاتفاق مع النجم الساحلي، على ضم الظهير...
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العين - صفاقس: القبض على صاحب محل لتعاطي الرهان الرياضي غير القانوني
04 جانفي 2018 السّاعة 14:22
تمكن مركز الأمن الوطني بالعين ولاية صفاقس يوم 03 جانفي2018 من إلقاء القبض على شخص عمره 26 سنة قاطن بالجهة يستغل...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
في السياسة: لا صداقة دائمة... ولا عداوة دائمة
ما أحوج العالم اليوم الى التكتل في مستوى دول «الجنوب» لمقاومة المغامرات والتدمير والحروب وتفكيك مؤسسات الدول هنا وهناك.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
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