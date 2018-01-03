الجزائر: جرحى واعتقالات في اشتباكات بين الأمن والأطباء

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أصيب عدد من الأطباء بجروح، بعضهم حالاتهم خطيرة، واعتقل آخرون اليوم الأربعاء خلال اشتباكات مع عناصر الأمن، بعد أن منعت خروجهم في مسيرة من مستشفى مصطفى باشا بـ الجزائر العاصمة، للاحتجاج على أوضاعهم المهنية.
وفي التفاصيل، حاول الأطباء المقيمون منتصف نهار اليوم الخروج من المستشفى إلى الشارع، لكنهم اصطدموا بحاجز أمني طوّق كل مداخل ومخارج المستشفى، مما تسبب في حالة من الفوضى والمواجهات، استخدمت فيها قوات الأمن العصي مما أدى إلى إصابة عدد من الأطباء بجروح في الرأس والوجه، كما تم اعتقال عدد آخر منهم.
وتبعا لذلك، هددت تنسيقية الأطباء في بيان لها، اليوم الأربعاء، بتصعيد الحركة الاحتجاجية وإحداث حالة من الشلل بالمستشفيات، في حال عدم إطلاق سراح الأطباء المعتقلين، متهمة وزير الصحة، مختار حزبلاوي، بالتراجع عن التزاماته السابقة بحل المشاكل والاستجابة للمطالب.
وتأتي احتجاجات الأطباء للمطالبة بإلغاء نظام الخدمة المدنية التي تفرض عليهم قضاء فترة الخدمة العسكرية في المستشفيات التابعة للجيش أو مستشفيات مدنية دون مقابل، وتحسين ظروف العمل خاصة ما يتعلق بغياب الحماية لهم في المستشفيات بعد تكرّر الاعتداءات عليهم أثناء الخدمة.
أصيب عدد من الأطباء بجروح، بعضهم حالاتهم خطيرة، واعتقل آخرون اليوم الأربعاء خلال اشتباكات مع عناصر الأمن، بعد أن منعت خروجهم في مسيرة من مستشفى مصطفى باشا بـ الجزائر العاصمة، للاحتجاج على أوضاعهم المهنية.
وفي التفاصيل، حاول الأطباء المقيمون منتصف نهار اليوم الخروج من المستشفى إلى الشارع، لكنهم اصطدموا بحاجز أمني طوّق كل مداخل ومخارج المستشفى، مما تسبب في حالة من الفوضى والمواجهات، استخدمت فيها قوات الأمن العصي مما أدى إلى إصابة عدد من الأطباء بجروح في الرأس والوجه، كما تم اعتقال عدد آخر منهم.
وتبعا لذلك، هددت تنسيقية الأطباء في بيان لها، اليوم الأربعاء، بتصعيد الحركة الاحتجاجية وإحداث حالة من الشلل بالمستشفيات، في حال عدم إطلاق سراح الأطباء المعتقلين، متهمة وزير الصحة، مختار حزبلاوي، بالتراجع عن التزاماته السابقة بحل المشاكل والاستجابة للمطالب.
وتأتي احتجاجات الأطباء للمطالبة بإلغاء نظام الخدمة المدنية التي تفرض عليهم قضاء فترة الخدمة العسكرية في المستشفيات التابعة للجيش أو مستشفيات مدنية دون مقابل، وتحسين ظروف العمل خاصة ما يتعلق بغياب الحماية لهم في المستشفيات بعد تكرّر الاعتداءات عليهم أثناء الخدمة.
-
00:44الجزائر: جرحى واعتقالات في اشتباكات بين الأمن والأطباء
04 جانفي 2018
-
00:03حسن نصرالله يكشف عن راتبه الشهري في حزب الله
04 جانفي 2018
-
23:35سوسة: حجز كمية من الدجاج والمرطبات
03 جانفي 2018
-
23:05قبلي: إيداع الناشط السياسي منذر قفراش بالسجن
03 جانفي 2018
-
22:54الكنيست الصهيوني يوافق على قانون يسمح بإعدام فلسطينيين نفذوا عمليات
03 جانفي 2018
-
22:27بطولة القسم الوطني “ا” لكرة السلة: نتائج الجولة العاشرة
03 جانفي 2018
-
22:22قفصة: القبض على متشدد ديني يتواصل مع ارهابيين على "الفيسبوك"
03 جانفي 2018
-
22:14لجنة الفلاحة بالبرلمان تتعهد بالنظر في تسوية وضعية الابار العشوائية بالقيروان
03 جانفي 2018
-
22:08مصر: أول مقهى للكلاب والقطط وحتى القرود
03 جانفي 2018
-
21:52القلعة الكبرى: وفاة عجوز إثر اندلاع حريق في منزلها
03 جانفي 2018
-
21:36تطاوين: نقابة قوات الأمن الداخلي تهدي عمرة لوالد الشهيد الامني مهدي الشملالي
03 جانفي 2018
-
21:24صدور الامر الحكومي المتعلق باحداث مكاتب الصرف اليدوي
03 جانفي 2018
-
21:02ريال مدريد يغري توتنهام بمبلغ خيالي ونجم كبير
03 جانفي 2018
-
20:53ماكرون يقول إنه يرغب في سن قانون يحارب الأخبار الزائفة
03 جانفي 2018
-
20:38حركة فتح لترامب: كل أموال الدنيا لن تجعلنا نرضخ
03 جانفي 2018
-
20:15اتحاد الشغل: الزيادة في الاسعار تعميق للحيف الاجتماعي وتقليص لفرص الاستهلاك
03 جانفي 2018
-
19:59فحوى جلسة التفاوض بين ممثلي الحكومة و اتحاد الشغل حول مطالب اهالي سجنان
03 جانفي 2018
-
19:50منزل بورقيبة: ايقاف شقيقين بتهمة ترويج الاقراص المخدرة
03 جانفي 2018
-
19:41لقاء وطني حول واقع سيادة القانون في تونس
03 جانفي 2018
-
19:35أريانة: الكشف عن مخزن عشوائي لترويج السجائر الالكترونية ومكملاتها
03 جانفي 2018