حسن نصرالله يكشف عن راتبه الشهري في حزب الله

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في مقابلة تلفزيونية ضمن برنامج “لعبة الأمم” على قناة “الميادين”، كشف أمين عام “حزب الله” السيد حسن نصرالله أن الراتب الشهري الذي يتقاضاه في “حزب الله” هو نحو 1300دولار أمريكي.
كذلك، أعرب نصرالله عن حبه لرياضة كرة القدم، مشيراً إلى أنه يتابع بعض المباريات من وقت إلى آخر.
وتطرّق نصرالله، بطبيعة الحال، إلى الملفات الداخلية والإقليمية والدولية، وأبرزها مسألة مرسوم الضباط والخلاف الحاصل حوله بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وقال في هذا الإطار: “نسعى إلى إيجاد حلّ لأزمة مرسوم الضباط”، معتبراً أنّ “بناء دولة حقيقية يحتاج إلى جهة دستورية موثوقة يحتكم إليها الجميع “.
وعن الاحتجاجات في إيران، أكّد أنّ “القاعدة الشعبية الأكبر هي مع السياسات الخارجية المتّبعة من قبل القيادة الإيرانية”، مشيراً إلى أنّ “فائدة الاحتجاجات أنّها دفعت الأطراف في إيران إلى النقاش والتعاضد وشكلت حافزاً لمعالجات جدية”.
في مقابلة تلفزيونية ضمن برنامج “لعبة الأمم” على قناة “الميادين”، كشف أمين عام “حزب الله” السيد حسن نصرالله أن الراتب الشهري الذي يتقاضاه في “حزب الله” هو نحو 1300دولار أمريكي.
كذلك، أعرب نصرالله عن حبه لرياضة كرة القدم، مشيراً إلى أنه يتابع بعض المباريات من وقت إلى آخر.
وتطرّق نصرالله، بطبيعة الحال، إلى الملفات الداخلية والإقليمية والدولية، وأبرزها مسألة مرسوم الضباط والخلاف الحاصل حوله بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وقال في هذا الإطار: “نسعى إلى إيجاد حلّ لأزمة مرسوم الضباط”، معتبراً أنّ “بناء دولة حقيقية يحتاج إلى جهة دستورية موثوقة يحتكم إليها الجميع “.
وعن الاحتجاجات في إيران، أكّد أنّ “القاعدة الشعبية الأكبر هي مع السياسات الخارجية المتّبعة من قبل القيادة الإيرانية”، مشيراً إلى أنّ “فائدة الاحتجاجات أنّها دفعت الأطراف في إيران إلى النقاش والتعاضد وشكلت حافزاً لمعالجات جدية”.
-
00:44الجزائر: جرحى واعتقالات في اشتباكات بين الأمن والأطباء
04 جانفي 2018
-
00:03حسن نصرالله يكشف عن راتبه الشهري في حزب الله
04 جانفي 2018
-
23:35سوسة: حجز كمية من الدجاج والمرطبات
03 جانفي 2018
-
23:05قبلي: إيداع الناشط السياسي منذر قفراش بالسجن
03 جانفي 2018
-
22:54الكنيست الصهيوني يوافق على قانون يسمح بإعدام فلسطينيين نفذوا عمليات
03 جانفي 2018
-
22:27بطولة القسم الوطني “ا” لكرة السلة: نتائج الجولة العاشرة
03 جانفي 2018
-
22:22قفصة: القبض على متشدد ديني يتواصل مع ارهابيين على "الفيسبوك"
03 جانفي 2018
-
22:14لجنة الفلاحة بالبرلمان تتعهد بالنظر في تسوية وضعية الابار العشوائية بالقيروان
03 جانفي 2018
-
22:08مصر: أول مقهى للكلاب والقطط وحتى القرود
03 جانفي 2018
-
21:52القلعة الكبرى: وفاة عجوز إثر اندلاع حريق في منزلها
03 جانفي 2018
-
21:36تطاوين: نقابة قوات الأمن الداخلي تهدي عمرة لوالد الشهيد الامني مهدي الشملالي
03 جانفي 2018
-
21:24صدور الامر الحكومي المتعلق باحداث مكاتب الصرف اليدوي
03 جانفي 2018
-
21:02ريال مدريد يغري توتنهام بمبلغ خيالي ونجم كبير
03 جانفي 2018
-
20:53ماكرون يقول إنه يرغب في سن قانون يحارب الأخبار الزائفة
03 جانفي 2018
-
20:38حركة فتح لترامب: كل أموال الدنيا لن تجعلنا نرضخ
03 جانفي 2018
-
20:15اتحاد الشغل: الزيادة في الاسعار تعميق للحيف الاجتماعي وتقليص لفرص الاستهلاك
03 جانفي 2018
-
19:59فحوى جلسة التفاوض بين ممثلي الحكومة و اتحاد الشغل حول مطالب اهالي سجنان
03 جانفي 2018
-
19:50منزل بورقيبة: ايقاف شقيقين بتهمة ترويج الاقراص المخدرة
03 جانفي 2018
-
19:41لقاء وطني حول واقع سيادة القانون في تونس
03 جانفي 2018
-
19:35أريانة: الكشف عن مخزن عشوائي لترويج السجائر الالكترونية ومكملاتها
03 جانفي 2018