باريس: إغلاق برج "إيفل" واضطراب حركة الطيران والقطارات بسبب "إلينور"

أغلق "برج ايفل" أبوابه اليوم الأربعاء، جراء الرياح العنيفة المصاحبة للعاصفة "إلينور"، التي ضربت العاصمة الفرنسية والمناطق الشمالية والغربية، وتتجه نحو الجانب الشرقي للبلاد.

وقالت الشركة المشغلة لبرج" إيفل" الذى يتردد عليه سنويا 6 ملايين سائح - إنه تم إغلاق البرج لأسباب تتعلق بالسلامة نظرا لسرعة الرياح التي تجاوزت 100 كلم/الساعة في باريس.

وكانت الشركة المشغلة للكهرباء في فرنسا قد أعلنت - في وقت سابق - عن انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 200 ألف منزل في فرنسا جراء العاصفة التي تسببت في اضطراب حركة الطيران والقطارات وتعطل الحركة المرورية في بعض الطرق إثر سقوط أشجار وأعمدة إنارة واقتلاع أسطح المنازل.

كما أسفرت "إليننور" - وهى العاصفة الرابعة التي تشهدها فرنسا منذ مطلع ديسمبر - عن إصابة 9 أشخاص بينهم 4 حالتهم خطرة في مناطق متفرقة، بحسب السلطات الفرنسية.