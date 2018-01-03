تطاوين: القبض على متشدد دينيا متورط في قضية إرهابية‎

تطاوين- الشروق أون لاين- يثرب مشيري: تمكنت فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بتطاوين، امس الثلاثاء، من القبض على عنصر متشدد دينيا يبلغ من العمر 38 سنة اصيل الجهة صادرة في شأنه بطاقة جلب لفائدة القطب القضائي لمكافحة الارهاب بتونس، وفق ما أكده مصدر أمني لـ"الشروق اون لاين".

وحسب ذات المصدر، فان أن الموقوف متورط في قضية ذات صبغة ارهابية، مضيفا انه تمت احالته على الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب للحرس الوطني بالعوينة لإتمام باقي الاجراءات.