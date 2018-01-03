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يوم الأربعاء 03 جانفي 2018
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زيادة في أسعار المواد المدعومة: وزارة التجارة تنفي
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الأولى
زيادة في أسعار المواد المدعومة: وزارة التجارة تنفي
03 جانفي 2018 | 13:57

تبعا لما تمّ تداوله بخصوص الترفيع في أسعار المواد المدعومة، أعلنت وزارة التجارة أنّه لم تطرأ أي زيادة على أسعار المواد المدعومة والتي ستحافظ على نفس الأسعار المعمول بها. وتجدر الإشارة إلى أنّ ميزانية الدعم لسنة 2018 تقدر بـ3520 مليون دينار (نفس مستوى سنة 2017).

وللتذكير فإنّ أسعار المواد المدعومة هي كالآتي:

- خبز كبير (400 غرام) : 230 مليم

- باقات (220 غرام) : 190 مليم

- مقرونة : 805 مليم / كغ

- كسكسي: 795 مليم / كغ

-  سميد: 450 مليم / كغ

- حليب: 1120 اللتر

- الزيت النباتي : 900 مليم / لتر

- السكر : 970 مليم / كغ

وذكرت الوزارة بأنّ الممارسات المتعلقة بعدم احترام الأسعار القانونية أو نزاهة المعاملات أو الإخلال بتراتيب الدعم يتمّ زجرها طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 والمتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.

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الأولى
زيادة في أسعار المواد المدعومة: وزارة التجارة تنفي
03 جانفي 2018 | 13:57

تبعا لما تمّ تداوله بخصوص الترفيع في أسعار المواد المدعومة، أعلنت وزارة التجارة أنّه لم تطرأ أي زيادة على أسعار المواد المدعومة والتي ستحافظ على نفس الأسعار المعمول بها. وتجدر الإشارة إلى أنّ ميزانية الدعم لسنة 2018 تقدر بـ3520 مليون دينار (نفس مستوى سنة 2017).

وللتذكير فإنّ أسعار المواد المدعومة هي كالآتي:

- خبز كبير (400 غرام) : 230 مليم

- باقات (220 غرام) : 190 مليم

- مقرونة : 805 مليم / كغ

- كسكسي: 795 مليم / كغ

-  سميد: 450 مليم / كغ

- حليب: 1120 اللتر

- الزيت النباتي : 900 مليم / لتر

- السكر : 970 مليم / كغ

وذكرت الوزارة بأنّ الممارسات المتعلقة بعدم احترام الأسعار القانونية أو نزاهة المعاملات أو الإخلال بتراتيب الدعم يتمّ زجرها طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 والمتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.

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عبد الحميد الرياحي
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