زيادة في أسعار المواد المدعومة: وزارة التجارة تنفي

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تبعا لما تمّ تداوله بخصوص الترفيع في أسعار المواد المدعومة، أعلنت وزارة التجارة أنّه لم تطرأ أي زيادة على أسعار المواد المدعومة والتي ستحافظ على نفس الأسعار المعمول بها. وتجدر الإشارة إلى أنّ ميزانية الدعم لسنة 2018 تقدر بـ3520 مليون دينار (نفس مستوى سنة 2017).
وللتذكير فإنّ أسعار المواد المدعومة هي كالآتي:
- خبز كبير (400 غرام) : 230 مليم
- باقات (220 غرام) : 190 مليم
- مقرونة : 805 مليم / كغ
- كسكسي: 795 مليم / كغ
- سميد: 450 مليم / كغ
- حليب: 1120 اللتر
- الزيت النباتي : 900 مليم / لتر
- السكر : 970 مليم / كغ
وذكرت الوزارة بأنّ الممارسات المتعلقة بعدم احترام الأسعار القانونية أو نزاهة المعاملات أو الإخلال بتراتيب الدعم يتمّ زجرها طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 والمتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.
تبعا لما تمّ تداوله بخصوص الترفيع في أسعار المواد المدعومة، أعلنت وزارة التجارة أنّه لم تطرأ أي زيادة على أسعار المواد المدعومة والتي ستحافظ على نفس الأسعار المعمول بها. وتجدر الإشارة إلى أنّ ميزانية الدعم لسنة 2018 تقدر بـ3520 مليون دينار (نفس مستوى سنة 2017).
وللتذكير فإنّ أسعار المواد المدعومة هي كالآتي:
- خبز كبير (400 غرام) : 230 مليم
- باقات (220 غرام) : 190 مليم
- مقرونة : 805 مليم / كغ
- كسكسي: 795 مليم / كغ
- سميد: 450 مليم / كغ
- حليب: 1120 اللتر
- الزيت النباتي : 900 مليم / لتر
- السكر : 970 مليم / كغ
وذكرت الوزارة بأنّ الممارسات المتعلقة بعدم احترام الأسعار القانونية أو نزاهة المعاملات أو الإخلال بتراتيب الدعم يتمّ زجرها طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 والمتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.
-
-
14:40قفصة: إنتاج أكثر من 4 ملايين طنّ من الفسفاط التجاري خلال سنة 2017
03 جانفي 2018
-
14:25باريس: إغلاق برج "إيفل" واضطراب حركة الطيران والقطارات بسبب "إلينور"
03 جانفي 2018
-
14:13تطاوين: القبض على متشدد دينيا متورط في قضية إرهابية
03 جانفي 2018
-
13:57زيادة في أسعار المواد المدعومة: وزارة التجارة تنفي
03 جانفي 2018
-
13:35بني خيار: وفاة 3 اشخاص واصابة اثنين في حادث مرور
03 جانفي 2018
-
13:17لاعب يقتل حكما بسبب بطاقة حمراء في المكسيك!
03 جانفي 2018
-
13:13قربة: اصابة شخصين في حادث مرور خطير
03 جانفي 2018
-
13:08منزل بورقيبة: ايقاف 47 عنصرا مفتشا عنهم وحجز صفيحة ونصف "زطلة"
03 جانفي 2018
-
12:58المجلس الأعلى للتصدير يعقد اجتماعه الأول غدا
03 جانفي 2018
-
12:51رئيس الجمهورية يتابع تقدّم إنجاز المشاريع الكبرى مع بوشماوي
03 جانفي 2018
-
12:44القيروان: الغاء الوقفة الاحتجاجية لسواق التاكسي
03 جانفي 2018
-
12:23حاجب العيون: قطع الطريق الوطنية رقم 3 للمطالبة بتهيئة الطريق
03 جانفي 2018
-
12:01منزل بورقيبة: كهل يضرم النار في جسده
03 جانفي 2018
-
11:39منزل تميم: القبض على عنصر تكفيري يمجّد الإرهاب ويحرّض عليه
03 جانفي 2018
-
11:26القبض على أربعة عناصر على علاقة بإرهابي خطير ومفتش عنه منذ 10 سنوات
03 جانفي 2018
-
11:00سوسة: حجز مسدس وذخيرة حية لدى شخصين
03 جانفي 2018
-
-
10:10سوسة: تلميذة تتعرّض إلى الإعتداء بالعنف من قبل والدها
03 جانفي 2018
-
10:05بني خداش: الإحتفاظ بشخص من أجل تواصله مع عناصر تكفيرية
03 جانفي 2018