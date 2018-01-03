بني خيار: وفاة 3 اشخاص واصابة اثنين في حادث مرور

نابل- الشروق أون لاين- خالد الهرقام: توفي بعد ظهر اليوم 3 اشخاص واصيب شخصين في حادث مرور جد على مستوى الطريق الجهوية عدد 27الرابطة بين قربة ونابل على مستوى منطقة داروفة من معتمدية بني خيار وقد تدخل اعوان الحماية المدنية وتم نقل المصابين الى مستشفى الطاهر المعموري بنابل فيما تكفلت فرقة الحوادث التابعة لمركز حرس المرور بنابل بالتحقيق في الحادث.