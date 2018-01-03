لاعب يقتل حكما بسبب بطاقة حمراء في المكسيك!

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لقي حكم مكسيكي يدعى فالديمار هيرنانديز مصرعه عقب قضائه أسبوعا في غيبوبة، بعدما ضربه لاعب ضربا مبرِحا بسبب طرده من مباراة في دوري الهواة .
وكشفت الصحف المكسيكية، أن اللاعب اعتدى على الحكم هيرنانديز، بعد أن قام الأخير بطرده من المباراة في مدينة غوادلاخار المكسيكية خلال الأسبوع الماضي.
وأشارت الصحف، إلى أن الحكم المكسيكي توفي على إثر تلف في الدماغ بسبب الضرب.
وقال الاتحاد المكسيكي لكرة القدم في بيان له:" اللقاء الذي شهد الاعتداء على الحكم لم يكن من ضمن المباريات التي تتبع مؤسستنا.. إلا أننا ندين بشدة أي نوع من العنف داخل وخارج الملعب خلال ممارسة هذه الرياضة".
لقي حكم مكسيكي يدعى فالديمار هيرنانديز مصرعه عقب قضائه أسبوعا في غيبوبة، بعدما ضربه لاعب ضربا مبرِحا بسبب طرده من مباراة في دوري الهواة .
وكشفت الصحف المكسيكية، أن اللاعب اعتدى على الحكم هيرنانديز، بعد أن قام الأخير بطرده من المباراة في مدينة غوادلاخار المكسيكية خلال الأسبوع الماضي.
وأشارت الصحف، إلى أن الحكم المكسيكي توفي على إثر تلف في الدماغ بسبب الضرب.
وقال الاتحاد المكسيكي لكرة القدم في بيان له:" اللقاء الذي شهد الاعتداء على الحكم لم يكن من ضمن المباريات التي تتبع مؤسستنا.. إلا أننا ندين بشدة أي نوع من العنف داخل وخارج الملعب خلال ممارسة هذه الرياضة".
-
-
14:40قفصة: إنتاج أكثر من 4 ملايين طنّ من الفسفاط التجاري خلال سنة 2017
03 جانفي 2018
-
14:25باريس: إغلاق برج "إيفل" واضطراب حركة الطيران والقطارات بسبب "إلينور"
03 جانفي 2018
-
14:13تطاوين: القبض على متشدد دينيا متورط في قضية إرهابية
03 جانفي 2018
-
13:57زيادة في أسعار المواد المدعومة: وزارة التجارة تنفي
03 جانفي 2018
-
13:35بني خيار: وفاة 3 اشخاص واصابة اثنين في حادث مرور
03 جانفي 2018
-
13:17لاعب يقتل حكما بسبب بطاقة حمراء في المكسيك!
03 جانفي 2018
-
13:13قربة: اصابة شخصين في حادث مرور خطير
03 جانفي 2018
-
13:08منزل بورقيبة: ايقاف 47 عنصرا مفتشا عنهم وحجز صفيحة ونصف "زطلة"
03 جانفي 2018
-
12:58المجلس الأعلى للتصدير يعقد اجتماعه الأول غدا
03 جانفي 2018
-
12:51رئيس الجمهورية يتابع تقدّم إنجاز المشاريع الكبرى مع بوشماوي
03 جانفي 2018
-
12:44القيروان: الغاء الوقفة الاحتجاجية لسواق التاكسي
03 جانفي 2018
-
12:23حاجب العيون: قطع الطريق الوطنية رقم 3 للمطالبة بتهيئة الطريق
03 جانفي 2018
-
12:01منزل بورقيبة: كهل يضرم النار في جسده
03 جانفي 2018
-
11:39منزل تميم: القبض على عنصر تكفيري يمجّد الإرهاب ويحرّض عليه
03 جانفي 2018
-
11:26القبض على أربعة عناصر على علاقة بإرهابي خطير ومفتش عنه منذ 10 سنوات
03 جانفي 2018
-
11:00سوسة: حجز مسدس وذخيرة حية لدى شخصين
03 جانفي 2018
-
-
10:10سوسة: تلميذة تتعرّض إلى الإعتداء بالعنف من قبل والدها
03 جانفي 2018
-
10:05بني خداش: الإحتفاظ بشخص من أجل تواصله مع عناصر تكفيرية
03 جانفي 2018