لاعب يقتل حكما بسبب بطاقة حمراء في المكسيك!

لقي حكم مكسيكي يدعى فالديمار هيرنانديز مصرعه عقب قضائه أسبوعا في غيبوبة، بعدما ضربه لاعب ضربا مبرِحا بسبب طرده من مباراة في دوري الهواة .

وكشفت الصحف المكسيكية، أن اللاعب اعتدى على الحكم هيرنانديز، بعد أن قام الأخير بطرده من المباراة في مدينة غوادلاخار المكسيكية خلال الأسبوع الماضي.

وأشارت الصحف، إلى أن الحكم المكسيكي توفي على إثر تلف في الدماغ بسبب الضرب.

وقال الاتحاد المكسيكي لكرة القدم في بيان له:" اللقاء الذي شهد الاعتداء على الحكم لم يكن من ضمن المباريات التي تتبع مؤسستنا.. إلا أننا ندين بشدة أي نوع من العنف داخل وخارج الملعب خلال ممارسة هذه الرياضة".