قربة: اصابة شخصين في حادث مرور خطير‎

نابل -الشروق أون لاين- سناء بنساسي: جد حادث مرور بطريق قربة تونس تمثل في اصطدام شاحنتين من الوزن الثقيل اسفر عن اضرار كبيرة وتمكن اعوان الحماية المدنية بنابل من اخراج شخص محاصر داخل الشاحنة وازاحة الشاحنة الاخرى التي كانت قد اغلقت الطريق. وقد تم نقل مصابين بجروح متفاوتة الى المستشفى الجهوي الطاهر المعموري بنابل لتلقي الإسعافات اللازمة وفق ما أكده مصدر من الحماية المدنية لـ"الشروق اون لاين".