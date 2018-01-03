منزل بورقيبة: ايقاف 47 عنصرا مفتشا عنهم وحجز صفيحة ونصف "زطلة"

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بنزرت- الشروق أون لاين- ايمان عبد الستار: القى اعوان منطقة الامن الوطني بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت القبض على 47 عنصرا مفتشا عنهم. كما تم ايقاف شخص في العقد الثالث من العمر من اجل مسك واستهلاك مادة مخدرة بعد حجز لديه مجموع صفيحة ونصف من مخدر الزطلة بمحل سكناه بمنطقة حي النجاح. فضلا عن الاحتفاظ بعنصرين من اجل السطو على محل تجاري. كما تم القيام بحملة من اجل التصدي لظاهرة عودة الانتصاب الفوضوي بمدينة ماطر حيث تم حجز مجموعة من السلع والعربات.
بنزرت- الشروق أون لاين- ايمان عبد الستار: القى اعوان منطقة الامن الوطني بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت القبض على 47 عنصرا مفتشا عنهم. كما تم ايقاف شخص في العقد الثالث من العمر من اجل مسك واستهلاك مادة مخدرة بعد حجز لديه مجموع صفيحة ونصف من مخدر الزطلة بمحل سكناه بمنطقة حي النجاح. فضلا عن الاحتفاظ بعنصرين من اجل السطو على محل تجاري. كما تم القيام بحملة من اجل التصدي لظاهرة عودة الانتصاب الفوضوي بمدينة ماطر حيث تم حجز مجموعة من السلع والعربات.
-
-
14:40قفصة: إنتاج أكثر من 4 ملايين طنّ من الفسفاط التجاري خلال سنة 2017
03 جانفي 2018
-
14:25باريس: إغلاق برج "إيفل" واضطراب حركة الطيران والقطارات بسبب "إلينور"
03 جانفي 2018
-
14:13تطاوين: القبض على متشدد دينيا متورط في قضية إرهابية
03 جانفي 2018
-
13:57زيادة في أسعار المواد المدعومة: وزارة التجارة تنفي
03 جانفي 2018
-
13:35بني خيار: وفاة 3 اشخاص واصابة اثنين في حادث مرور
03 جانفي 2018
-
13:17لاعب يقتل حكما بسبب بطاقة حمراء في المكسيك!
03 جانفي 2018
-
13:13قربة: اصابة شخصين في حادث مرور خطير
03 جانفي 2018
-
13:08منزل بورقيبة: ايقاف 47 عنصرا مفتشا عنهم وحجز صفيحة ونصف "زطلة"
03 جانفي 2018
-
12:58المجلس الأعلى للتصدير يعقد اجتماعه الأول غدا
03 جانفي 2018
-
12:51رئيس الجمهورية يتابع تقدّم إنجاز المشاريع الكبرى مع بوشماوي
03 جانفي 2018
-
12:44القيروان: الغاء الوقفة الاحتجاجية لسواق التاكسي
03 جانفي 2018
-
12:23حاجب العيون: قطع الطريق الوطنية رقم 3 للمطالبة بتهيئة الطريق
03 جانفي 2018
-
12:01منزل بورقيبة: كهل يضرم النار في جسده
03 جانفي 2018
-
11:39منزل تميم: القبض على عنصر تكفيري يمجّد الإرهاب ويحرّض عليه
03 جانفي 2018
-
11:26القبض على أربعة عناصر على علاقة بإرهابي خطير ومفتش عنه منذ 10 سنوات
03 جانفي 2018
-
11:00سوسة: حجز مسدس وذخيرة حية لدى شخصين
03 جانفي 2018
-
-
10:10سوسة: تلميذة تتعرّض إلى الإعتداء بالعنف من قبل والدها
03 جانفي 2018
-
10:05بني خداش: الإحتفاظ بشخص من أجل تواصله مع عناصر تكفيرية
03 جانفي 2018