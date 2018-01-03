منزل بورقيبة: ايقاف 47 عنصرا مفتشا عنهم وحجز صفيحة ونصف "زطلة"

بنزرت- الشروق أون لاين- ايمان عبد الستار: القى اعوان منطقة الامن الوطني بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت القبض على 47 عنصرا مفتشا عنهم. كما تم ايقاف شخص في العقد الثالث من العمر من اجل مسك واستهلاك مادة مخدرة بعد حجز لديه مجموع صفيحة ونصف من مخدر الزطلة بمحل سكناه بمنطقة حي النجاح. فضلا عن الاحتفاظ بعنصرين من اجل السطو على محل تجاري. كما تم القيام بحملة من اجل التصدي لظاهرة عودة الانتصاب الفوضوي بمدينة ماطر حيث تم حجز مجموعة من السلع والعربات.