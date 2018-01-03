المجلس الأعلى للتصدير يعقد اجتماعه الأول غدا

يترأس يوسف الشاهد رئيس الحكومة غدا الخميس 04 جانفي 2017 الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتصدير بكامل تركيبته .

وسيناقش المجلس خلال اجتماعه الأول الذي يحتضنه مركز النهوض بالصادرات بعد قرار تفعيله دفعة إجراءات و قرارات دافعة للتصدير تشمل عشرين قرارا تتعلق بدعم المناخ العام للتصدير و إزالة المعوقات التي تعترض المصدرين فضلا عن وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي و الإداري لبنية التصدير.

ويهدف المجلس العلى للتصدير إلى المساهمة في تحسين قدرة الاقتصاد الوطني على تنمية طاقته التصديرية وتفعيل المسؤولية التضامنية لكافة الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية بالتصدير إضافة إلى متابعة تنفيذ الخطط و القرارات المعلنة .