رئيس الجمهورية يتابع تقدّم إنجاز المشاريع الكبرى مع بوشماوي

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الأربعاء 03 جانفي 2018 وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

وأفادت وداد بوشماوي أن اللقاء تناول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد واجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج نهاية هذا الأسبوع، إضافة إلى متابعة تقدّم إنجاز جملة من المشاريع الكبرى لبعض المستثمرين الخواص.