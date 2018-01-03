رئيس الجمهورية يتابع تقدّم إنجاز المشاريع الكبرى مع بوشماوي
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14:40قفصة: إنتاج أكثر من 4 ملايين طنّ من الفسفاط التجاري خلال سنة 2017
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14:25باريس: إغلاق برج "إيفل" واضطراب حركة الطيران والقطارات بسبب "إلينور"
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14:13تطاوين: القبض على متشدد دينيا متورط في قضية إرهابية
03 جانفي 2018
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13:57زيادة في أسعار المواد المدعومة: وزارة التجارة تنفي
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13:35بني خيار: وفاة 3 اشخاص واصابة اثنين في حادث مرور
03 جانفي 2018
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13:17لاعب يقتل حكما بسبب بطاقة حمراء في المكسيك!
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13:13قربة: اصابة شخصين في حادث مرور خطير
03 جانفي 2018
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13:08منزل بورقيبة: ايقاف 47 عنصرا مفتشا عنهم وحجز صفيحة ونصف "زطلة"
03 جانفي 2018
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12:58المجلس الأعلى للتصدير يعقد اجتماعه الأول غدا
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12:51رئيس الجمهورية يتابع تقدّم إنجاز المشاريع الكبرى مع بوشماوي
03 جانفي 2018
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12:44القيروان: الغاء الوقفة الاحتجاجية لسواق التاكسي
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12:23حاجب العيون: قطع الطريق الوطنية رقم 3 للمطالبة بتهيئة الطريق
03 جانفي 2018
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12:01منزل بورقيبة: كهل يضرم النار في جسده
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11:39منزل تميم: القبض على عنصر تكفيري يمجّد الإرهاب ويحرّض عليه
03 جانفي 2018
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11:26القبض على أربعة عناصر على علاقة بإرهابي خطير ومفتش عنه منذ 10 سنوات
03 جانفي 2018
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11:00سوسة: حجز مسدس وذخيرة حية لدى شخصين
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10:10سوسة: تلميذة تتعرّض إلى الإعتداء بالعنف من قبل والدها
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10:05بني خداش: الإحتفاظ بشخص من أجل تواصله مع عناصر تكفيرية
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رئيس الجمهورية يتابع تقدّم إنجاز المشاريع الكبرى مع بوشماوي
استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الأربعاء 03 جانفي 2018 وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وأفادت وداد بوشماوي أن اللقاء تناول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد واجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج نهاية هذا الأسبوع، إضافة إلى متابعة تقدّم إنجاز جملة من المشاريع الكبرى لبعض المستثمرين الخواص.
زيادة في أسعار المواد المدعومة: وزارة التجارة تنفي
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رئيس الجمهورية يتابع تقدّم إنجاز المشاريع الكبرى مع بوشماوي
استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الأربعاء 03 جانفي 2018 وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وأفادت وداد بوشماوي أن اللقاء تناول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد واجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج نهاية هذا الأسبوع، إضافة إلى متابعة تقدّم إنجاز جملة من المشاريع الكبرى لبعض المستثمرين الخواص.
زيادة في أسعار المواد المدعومة: وزارة التجارة تنفي
03 جانفي 2018 السّاعة 13:57
تبعا لما تمّ تداوله بخصوص الترفيع في أسعار المواد المدعومة، أعلنت وزارة التجارة أنّه لم تطرأ أي زيادة على...المزيد >>
رئيس الجمهورية يتابع تقدّم إنجاز المشاريع الكبرى مع بوشماوي
03 جانفي 2018 السّاعة 12:51
استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم...المزيد >>
حياة عمري في قائمة أكثر 100 إمرأة مؤثرة بالعالم العربي لسنة 2017
02 جانفي 2018 السّاعة 21:17
تم اختيار نائبة كتلة حركة النهضة حياة عمري من...المزيد >>
وزير الصحة يلتقي عمداء كليات الطب والصيدلة وطب الاسنان
02 جانفي 2018 السّاعة 21:06
خصص اللقاء الذي جمع، اليوم الثلاثاء، وزير...المزيد >>
-
-
14:40قفصة: إنتاج أكثر من 4 ملايين طنّ من الفسفاط التجاري خلال سنة 2017
03 جانفي 2018
-
14:25باريس: إغلاق برج "إيفل" واضطراب حركة الطيران والقطارات بسبب "إلينور"
03 جانفي 2018
-
14:13تطاوين: القبض على متشدد دينيا متورط في قضية إرهابية
03 جانفي 2018
-
13:57زيادة في أسعار المواد المدعومة: وزارة التجارة تنفي
03 جانفي 2018
-
13:35بني خيار: وفاة 3 اشخاص واصابة اثنين في حادث مرور
03 جانفي 2018
-
13:17لاعب يقتل حكما بسبب بطاقة حمراء في المكسيك!
03 جانفي 2018
-
13:13قربة: اصابة شخصين في حادث مرور خطير
03 جانفي 2018
-
13:08منزل بورقيبة: ايقاف 47 عنصرا مفتشا عنهم وحجز صفيحة ونصف "زطلة"
03 جانفي 2018
-
12:58المجلس الأعلى للتصدير يعقد اجتماعه الأول غدا
03 جانفي 2018
-
12:51رئيس الجمهورية يتابع تقدّم إنجاز المشاريع الكبرى مع بوشماوي
03 جانفي 2018
-
12:44القيروان: الغاء الوقفة الاحتجاجية لسواق التاكسي
03 جانفي 2018
-
12:23حاجب العيون: قطع الطريق الوطنية رقم 3 للمطالبة بتهيئة الطريق
03 جانفي 2018
-
12:01منزل بورقيبة: كهل يضرم النار في جسده
03 جانفي 2018
-
11:39منزل تميم: القبض على عنصر تكفيري يمجّد الإرهاب ويحرّض عليه
03 جانفي 2018
-
11:26القبض على أربعة عناصر على علاقة بإرهابي خطير ومفتش عنه منذ 10 سنوات
03 جانفي 2018
-
11:00سوسة: حجز مسدس وذخيرة حية لدى شخصين
03 جانفي 2018
-
-
10:10سوسة: تلميذة تتعرّض إلى الإعتداء بالعنف من قبل والدها
03 جانفي 2018
-
10:05بني خداش: الإحتفاظ بشخص من أجل تواصله مع عناصر تكفيرية
03 جانفي 2018
عبد الحميد الرياحيبعد تهويد القدس... تهويد الضّفة!
استباقا لما سمي «صفقة سلاح كبرى» يصعّد الصهاينة من وتائر عمليات تهويد الأراضي المحتلة ورسم حدود أية «تسوية» قادمة بالاعتماد على منطق الغطرسة والقوة وسياسة الأمر الواقع... وقد أعطى...المزيد >>
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