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يوم الأربعاء 03 جانفي 2018
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رئيس الجمهورية يتابع تقدّم إنجاز المشاريع الكبرى مع بوشماوي
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الوطنية
رئيس الجمهورية يتابع تقدّم إنجاز المشاريع الكبرى مع بوشماوي
03 جانفي 2018 | 12:51

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الأربعاء 03 جانفي 2018 وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

وأفادت وداد بوشماوي أن اللقاء تناول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد واجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج نهاية هذا الأسبوع، إضافة إلى متابعة تقدّم إنجاز جملة من المشاريع الكبرى لبعض المستثمرين الخواص.

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الوطنية
رئيس الجمهورية يتابع تقدّم إنجاز المشاريع الكبرى مع بوشماوي
03 جانفي 2018 | 12:51

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الأربعاء 03 جانفي 2018 وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

وأفادت وداد بوشماوي أن اللقاء تناول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد واجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج نهاية هذا الأسبوع، إضافة إلى متابعة تقدّم إنجاز جملة من المشاريع الكبرى لبعض المستثمرين الخواص.

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عبد الحميد الرياحي
بعد تهويد القدس... تهويد الضّفة!
استباقا لما سمي «صفقة سلاح كبرى» يصعّد الصهاينة من وتائر عمليات تهويد الأراضي المحتلة ورسم حدود أية «تسوية» قادمة بالاعتماد على منطق الغطرسة والقوة وسياسة الأمر الواقع... وقد أعطى...
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