القيروان: الغاء الوقفة الاحتجاجية لسواق التاكسي

القيروان- الشروق أون لاين- سعيدة جلاصي: بعد اعتزام سواق التاكسي بالقيروان تنفيذ وقفة احتجاجية امام مقر اقليم الامن الوطني يوم الاربعاء 03 جانفي 2018 على اثر تكرر سلسلة من البراكاجات والاعتداءات اخرها تهشيم سيارة والاعتداء الذي تم على احد السواق امام مقهى تونس وحادثة المنشية الاخيرة وتعرض سائق الى التعنيف، تقرر الغاء الوقفة و ذلك اثر جلسة جمعت عشية الثلاثاء مدير اقليم الامن الوطني بالقيروان بنقابة سواق التاكسي الفردي.

حيث تم التوصل الى التزام الجهات الامنية بتشديد الرقابة الامنية ونشر الفرق الامنية المتنقلة ومتابعة ذوي السوابق العدلية .