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يوم الأربعاء 03 جانفي 2018
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حاجب العيون: قطع الطريق الوطنية رقم 3 للمطالبة بتهيئة الطريق
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شروق الجهات
حاجب العيون: قطع الطريق الوطنية رقم 3 للمطالبة بتهيئة الطريق
03 جانفي 2018 | 12:23

القيروان- الشروق أون لاين- جمال الدين الذهبي: عمد عدد من متساكني  المنطقة الريفية "أولاد جمال الهمامة " التابعة لمعتمدية حاجب العيون من  ولاية القيروان  صباح يوم الاربعاء 3 جانفي 2018  إلى قطع الطريق الوطنية عدد 3  بتكديس الحجارة ومنع مستعمليها من المرور في الاتجاهين لفترة زمنية للاحتجاج قبل تدخل أعوان الحرس الوطني  وفسح المجال لمرور السيارات التي اصطفت طوابيرا.

وقد جاءت هذه الاحتجاجات ردا على تأخر السلط الجهوية في تعبيد مسلك فلاحي طوله خمسة كيلومترات يؤدي إلى بيوتهم ويسهل مرور مستعملي الطريق والتلامذة والعملة الفلاحيين خاصة عند نزول الأمطار. وقد عبر المحتجون على استيائهم من تواصل مماطلتهم من قبل المسؤولين  وعدم الإيفاء بوعودهم فيما يتعلق بتهيئة الطريق رغم تكرر الاحتجاجات.    

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حاجب العيون: قطع الطريق الوطنية رقم 3 للمطالبة بتهيئة الطريق
03 جانفي 2018 | 12:23

القيروان- الشروق أون لاين- جمال الدين الذهبي: عمد عدد من متساكني  المنطقة الريفية "أولاد جمال الهمامة " التابعة لمعتمدية حاجب العيون من  ولاية القيروان  صباح يوم الاربعاء 3 جانفي 2018  إلى قطع الطريق الوطنية عدد 3  بتكديس الحجارة ومنع مستعمليها من المرور في الاتجاهين لفترة زمنية للاحتجاج قبل تدخل أعوان الحرس الوطني  وفسح المجال لمرور السيارات التي اصطفت طوابيرا.

وقد جاءت هذه الاحتجاجات ردا على تأخر السلط الجهوية في تعبيد مسلك فلاحي طوله خمسة كيلومترات يؤدي إلى بيوتهم ويسهل مرور مستعملي الطريق والتلامذة والعملة الفلاحيين خاصة عند نزول الأمطار. وقد عبر المحتجون على استيائهم من تواصل مماطلتهم من قبل المسؤولين  وعدم الإيفاء بوعودهم فيما يتعلق بتهيئة الطريق رغم تكرر الاحتجاجات.    

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