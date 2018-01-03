حاجب العيون: قطع الطريق الوطنية رقم 3 للمطالبة بتهيئة الطريق

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القيروان- الشروق أون لاين- جمال الدين الذهبي: عمد عدد من متساكني المنطقة الريفية "أولاد جمال الهمامة " التابعة لمعتمدية حاجب العيون من ولاية القيروان صباح يوم الاربعاء 3 جانفي 2018 إلى قطع الطريق الوطنية عدد 3 بتكديس الحجارة ومنع مستعمليها من المرور في الاتجاهين لفترة زمنية للاحتجاج قبل تدخل أعوان الحرس الوطني وفسح المجال لمرور السيارات التي اصطفت طوابيرا.
وقد جاءت هذه الاحتجاجات ردا على تأخر السلط الجهوية في تعبيد مسلك فلاحي طوله خمسة كيلومترات يؤدي إلى بيوتهم ويسهل مرور مستعملي الطريق والتلامذة والعملة الفلاحيين خاصة عند نزول الأمطار. وقد عبر المحتجون على استيائهم من تواصل مماطلتهم من قبل المسؤولين وعدم الإيفاء بوعودهم فيما يتعلق بتهيئة الطريق رغم تكرر الاحتجاجات.
القيروان- الشروق أون لاين- جمال الدين الذهبي: عمد عدد من متساكني المنطقة الريفية "أولاد جمال الهمامة " التابعة لمعتمدية حاجب العيون من ولاية القيروان صباح يوم الاربعاء 3 جانفي 2018 إلى قطع الطريق الوطنية عدد 3 بتكديس الحجارة ومنع مستعمليها من المرور في الاتجاهين لفترة زمنية للاحتجاج قبل تدخل أعوان الحرس الوطني وفسح المجال لمرور السيارات التي اصطفت طوابيرا.
وقد جاءت هذه الاحتجاجات ردا على تأخر السلط الجهوية في تعبيد مسلك فلاحي طوله خمسة كيلومترات يؤدي إلى بيوتهم ويسهل مرور مستعملي الطريق والتلامذة والعملة الفلاحيين خاصة عند نزول الأمطار. وقد عبر المحتجون على استيائهم من تواصل مماطلتهم من قبل المسؤولين وعدم الإيفاء بوعودهم فيما يتعلق بتهيئة الطريق رغم تكرر الاحتجاجات.
-
-
14:40قفصة: إنتاج أكثر من 4 ملايين طنّ من الفسفاط التجاري خلال سنة 2017
03 جانفي 2018
-
14:25باريس: إغلاق برج "إيفل" واضطراب حركة الطيران والقطارات بسبب "إلينور"
03 جانفي 2018
-
14:13تطاوين: القبض على متشدد دينيا متورط في قضية إرهابية
03 جانفي 2018
-
13:57زيادة في أسعار المواد المدعومة: وزارة التجارة تنفي
03 جانفي 2018
-
13:35بني خيار: وفاة 3 اشخاص واصابة اثنين في حادث مرور
03 جانفي 2018
-
13:17لاعب يقتل حكما بسبب بطاقة حمراء في المكسيك!
03 جانفي 2018
-
13:13قربة: اصابة شخصين في حادث مرور خطير
03 جانفي 2018
-
13:08منزل بورقيبة: ايقاف 47 عنصرا مفتشا عنهم وحجز صفيحة ونصف "زطلة"
03 جانفي 2018
-
12:58المجلس الأعلى للتصدير يعقد اجتماعه الأول غدا
03 جانفي 2018
-
12:51رئيس الجمهورية يتابع تقدّم إنجاز المشاريع الكبرى مع بوشماوي
03 جانفي 2018
-
12:44القيروان: الغاء الوقفة الاحتجاجية لسواق التاكسي
03 جانفي 2018
-
12:23حاجب العيون: قطع الطريق الوطنية رقم 3 للمطالبة بتهيئة الطريق
03 جانفي 2018
-
12:01منزل بورقيبة: كهل يضرم النار في جسده
03 جانفي 2018
-
11:39منزل تميم: القبض على عنصر تكفيري يمجّد الإرهاب ويحرّض عليه
03 جانفي 2018
-
11:26القبض على أربعة عناصر على علاقة بإرهابي خطير ومفتش عنه منذ 10 سنوات
03 جانفي 2018
-
11:00سوسة: حجز مسدس وذخيرة حية لدى شخصين
03 جانفي 2018
-
-
10:10سوسة: تلميذة تتعرّض إلى الإعتداء بالعنف من قبل والدها
03 جانفي 2018
-
10:05بني خداش: الإحتفاظ بشخص من أجل تواصله مع عناصر تكفيرية
03 جانفي 2018