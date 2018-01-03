منزل بورقيبة: كهل يضرم النار في جسده

بنزرت- الشروق أون لاين- حميدة المحمودي: أقدم ليلة الثلاثاء 2 جانفى 2018 كهل (41 سنة) على إضرام النار في جسده بعد أن سكب كمية من البنزين و ذلك بحي الثورة بمنزل بورقيبة. و قد تدخلت الحماية المدنية و تم نقله الى المستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة فى حالة حرجة جدا.

و حسب المعلومات الاولية فان الكهل يعاني ظروف نفسية صعبة دفعته لإضرام النار في جسده.