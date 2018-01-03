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يوم الأربعاء 03 جانفي 2018
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منزل تميم: القبض على عنصر تكفيري يمجّد الإرهاب ويحرّض عليه
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الأولى
منزل تميم: القبض على عنصر تكفيري يمجّد الإرهاب ويحرّض عليه
03 جانفي 2018 | 11:39

احتفظت يوم 02 جانفي 2018 فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بمنزل تميم ولاية نابل بعنصر تكفيري عمره 34 سنة قاطن الجهة وباشرت قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها "الإشتباه في الانضام إلى تنظيم إرهابي".

المعني تعمّد تنزيل تعاليق وتدوينات على حسابه الخاصّ عبر شبكة التواصل الإجتماعي "فايسبوك" تُمجّد تنظيم "داعش" الإرهابي وتحرّض على الإرهاب.

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منزل تميم: القبض على عنصر تكفيري يمجّد الإرهاب ويحرّض عليه
03 جانفي 2018 | 11:39

احتفظت يوم 02 جانفي 2018 فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بمنزل تميم ولاية نابل بعنصر تكفيري عمره 34 سنة قاطن الجهة وباشرت قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها "الإشتباه في الانضام إلى تنظيم إرهابي".

المعني تعمّد تنزيل تعاليق وتدوينات على حسابه الخاصّ عبر شبكة التواصل الإجتماعي "فايسبوك" تُمجّد تنظيم "داعش" الإرهابي وتحرّض على الإرهاب.

تقرؤون أيضا
بعضهم متهم بالتخابر مع دول اجنبية: بدء التحقيقات مع المعتقلين من المتظاهرين في ايران
03 جانفي 2018 السّاعة 14:54
قال مصدر قضائي في محكمة طهران، اليوم الأربعاء إن التحقيقات الأولية بدأت مع الأشخاص الذين تم اعتقالهم، على...
المزيد >>
قفصة: إنتاج أكثر من 4 ملايين طنّ من الفسفاط التجاري خلال سنة 2017
03 جانفي 2018 السّاعة 14:40
حقّقت شركة فسفاط قفصة في العام المنقضي إنتاجا بلغ 4 ملايين و150 ألف طن من الفسفاط التجاري وهو إنتاج أقلّ بنسبة...
المزيد >>
باريس: إغلاق برج "إيفل" واضطراب حركة الطيران والقطارات بسبب "إلينور"
03 جانفي 2018 السّاعة 14:25
أغلق "برج ايفل" أبوابه اليوم الأربعاء، جراء الرياح العنيفة المصاحبة للعاصفة "إلينور"، التي ضربت العاصمة...
المزيد >>
تطاوين: القبض على متشدد دينيا متورط في قضية إرهابية‎
03 جانفي 2018 السّاعة 14:13
تطاوين- الشروق أون لاين- يثرب مشيري: تمكنت فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بتطاوين، امس الثلاثاء، من...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
بعد تهويد القدس... تهويد الضّفة!
استباقا لما سمي «صفقة سلاح كبرى» يصعّد الصهاينة من وتائر عمليات تهويد الأراضي المحتلة ورسم حدود أية «تسوية» قادمة بالاعتماد على منطق الغطرسة والقوة وسياسة الأمر الواقع... وقد أعطى...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الاعلامي عبد الخالق السعداوي في ذمة الله جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 02 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الاربعاء 03 جانفي 2018 أخبار النجم الساحلي:«فيتو» في وجه بن عمر وأفول قد يعوّض... التلفزة التونسية تنعى الزميل عبد الخالق السعداوي‎ عروس تفارق الحياة بعد ساعات على زفافها طائرة أقلعت في 2018 وهبطت في 2017 وزارة التجارة: ارتفاع في أسعار القهوة والشاي
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