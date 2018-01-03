منزل تميم: القبض على عنصر تكفيري يمجّد الإرهاب ويحرّض عليه

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

المعني تعمّد تنزيل تعاليق وتدوينات على حسابه الخاصّ عبر شبكة التواصل الإجتماعي "فايسبوك" تُمجّد تنظيم "داعش" الإرهابي وتحرّض على الإرهاب.

احتفظت يوم 02 جانفي 2018 فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بمنزل تميم ولاية نابل بعنصر تكفيري عمره 34 سنة قاطن الجهة وباشرت قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها "الإشتباه في الانضام إلى تنظيم إرهابي".