القبض على أربعة عناصر على علاقة بإرهابي خطير ومفتش عنه منذ 10 سنوات

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مواصلة للعملية النوعية الإستباقية التي تمكنت خلالها الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني من إيقاف عنصر إرهابي خطير يحمل جنسية دولة مغاربية مفتش عنه من أجل الإنتماء إلى تنظيم إرهابي لفائدة السلط الأمنية ببلاده، ومتواجد منذ 10 سنوات مع الجماعات الإرهابية المتحصنة بالجبال.
بمواصلة التحريات واالأبحاث مع الإرهابي المذكور أمكن إيقاف شخصين يحملان جنسية الدولة المغاربية التي ينتمي إليها العنصر الإرهابي المشار إليه على علاقة معه، كما تمّ الإحتفاظ بشخصين تونسيين توليا توفير الدعم المادي له.
ولا تزال الابحاث متواصلة بالتنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
مواصلة للعملية النوعية الإستباقية التي تمكنت خلالها الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني من إيقاف عنصر إرهابي خطير يحمل جنسية دولة مغاربية مفتش عنه من أجل الإنتماء إلى تنظيم إرهابي لفائدة السلط الأمنية ببلاده، ومتواجد منذ 10 سنوات مع الجماعات الإرهابية المتحصنة بالجبال.
بمواصلة التحريات واالأبحاث مع الإرهابي المذكور أمكن إيقاف شخصين يحملان جنسية الدولة المغاربية التي ينتمي إليها العنصر الإرهابي المشار إليه على علاقة معه، كما تمّ الإحتفاظ بشخصين تونسيين توليا توفير الدعم المادي له.
ولا تزال الابحاث متواصلة بالتنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
-
-
14:40قفصة: إنتاج أكثر من 4 ملايين طنّ من الفسفاط التجاري خلال سنة 2017
03 جانفي 2018
-
14:25باريس: إغلاق برج "إيفل" واضطراب حركة الطيران والقطارات بسبب "إلينور"
03 جانفي 2018
-
14:13تطاوين: القبض على متشدد دينيا متورط في قضية إرهابية
03 جانفي 2018
-
13:57زيادة في أسعار المواد المدعومة: وزارة التجارة تنفي
03 جانفي 2018
-
13:35بني خيار: وفاة 3 اشخاص واصابة اثنين في حادث مرور
03 جانفي 2018
-
13:17لاعب يقتل حكما بسبب بطاقة حمراء في المكسيك!
03 جانفي 2018
-
13:13قربة: اصابة شخصين في حادث مرور خطير
03 جانفي 2018
-
13:08منزل بورقيبة: ايقاف 47 عنصرا مفتشا عنهم وحجز صفيحة ونصف "زطلة"
03 جانفي 2018
-
12:58المجلس الأعلى للتصدير يعقد اجتماعه الأول غدا
03 جانفي 2018
-
12:51رئيس الجمهورية يتابع تقدّم إنجاز المشاريع الكبرى مع بوشماوي
03 جانفي 2018
-
12:44القيروان: الغاء الوقفة الاحتجاجية لسواق التاكسي
03 جانفي 2018
-
12:23حاجب العيون: قطع الطريق الوطنية رقم 3 للمطالبة بتهيئة الطريق
03 جانفي 2018
-
12:01منزل بورقيبة: كهل يضرم النار في جسده
03 جانفي 2018
-
11:39منزل تميم: القبض على عنصر تكفيري يمجّد الإرهاب ويحرّض عليه
03 جانفي 2018
-
11:26القبض على أربعة عناصر على علاقة بإرهابي خطير ومفتش عنه منذ 10 سنوات
03 جانفي 2018
-
11:00سوسة: حجز مسدس وذخيرة حية لدى شخصين
03 جانفي 2018
-
-
10:10سوسة: تلميذة تتعرّض إلى الإعتداء بالعنف من قبل والدها
03 جانفي 2018
-
10:05بني خداش: الإحتفاظ بشخص من أجل تواصله مع عناصر تكفيرية
03 جانفي 2018