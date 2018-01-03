القبض على أربعة عناصر على علاقة بإرهابي خطير ومفتش عنه منذ 10 سنوات

مواصلة للعملية النوعية الإستباقية التي تمكنت خلالها الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني من إيقاف عنصر إرهابي خطير يحمل جنسية دولة مغاربية مفتش عنه من أجل الإنتماء إلى تنظيم إرهابي لفائدة السلط الأمنية ببلاده، ومتواجد منذ 10 سنوات مع الجماعات الإرهابية المتحصنة بالجبال.

بمواصلة التحريات واالأبحاث مع الإرهابي المذكور أمكن إيقاف شخصين يحملان جنسية الدولة المغاربية التي ينتمي إليها العنصر الإرهابي المشار إليه على علاقة معه، كما تمّ الإحتفاظ بشخصين تونسيين توليا توفير الدعم المادي له.

ولا تزال الابحاث متواصلة بالتنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.