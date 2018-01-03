سوسة: حجز مسدس وذخيرة حية لدى شخصين

مكتب سوسة- الشروق أون لاين- مكرم السعيدي: نجحت فرقة الشرطة العدلية بسوسة المدينة من إلقاء القبض على شخصين أصيلي الجهة حيث تم حجز سلاح ناري من نوع مسدس مصحوب بكاتم صوت لديهم وذخيرة حية وسروال قتالي وكلب شرس حيث تم استشارة النيابة العمومية التي أذنت بدورها بالاحتفاظ بهم رهن الإيقاف حتى يتم عرضهم في الأيام القادمة على احد الدوائر القضائية من أجل ما نسب إليهم.