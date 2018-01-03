المحمدية - بنعروس: القبض على ثلاثة أشخاص من أجل التدليس أحدهم مفتش عنه ومحكوم بالسجن

تمكنت يوم 02 جانفي 2018 وحدات الحرس الوطني بمعتمدية المحمدية ولاية بنعروس من ضبط سيارة على متنها 03 أشخاص أعمارهم تتراوح بين 31 و58 سنة أحدهم مفتش عنه من أجل "إصدار صك دون رصيد" ومحكوم عليه بالسجن لمدة 03 سنوات، بتفتيشهم حجزت لديهم خرطوشة صيد عيار 12 مم و02 أختام ومبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيه ليبي تستعمل في تزوير العملة الأجنبية " أورو".

بإستشارة النيابة العمومية، أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمحمدية بالإحتفاظ بهم ومواصلة التحريات معهم.